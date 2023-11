Ripple (XRP) vs. Polygon (MATIC) – welches kann die nächste Kryptowährung sein, die 1 USD erreicht?

Der Kryptomarkt befindet sich in einem deutlichen Aufwärtstrend, wobei Bitcoin den besten monatlichen Zuwachs seit Januar verzeichnet und die überwiegende Mehrheit der Altcoins, einschliesslich Ripple (XRP) und Polygon (MATIC), diesem Trend folgt.

Marktbreiteindikatoren deuten auf ein starkes und nachhaltiges Aufwärtsmomentum hin, denn nur 4.7% der Token befinden sich in einem Abwärtstrend. Diese weit verbreitete Marktbeteiligung deutet auf ein robustes Anlegervertrauen hin, während wir uns wichtigen Ereignissen wie dem Bitcoin-Halving nähern. Ripple (XRP) und Polygon (MATIC) gehören zu den Kryptowährungen, die zur wachsenden Marktbreite beitragen, was auf eine gesunde und breit angelegte Marktrallye hindeutet.

Ripple oder MATIC bei 1 USD?

Da der gesamte Kryptowährungsmarkt im grünen Bereich ist, stellt sich die Millionen-Dollar-Frage, ob Ripple (XRP) und Polygon (MATIC) weiterhin so schnell wachsen können wie heute. Ist dies der Beginn des lang erwarteten Bullenmarktes oder einfach nur ein Glücksfall? Welcher dieser Coins (wenn überhaupt) wird die 1-Dollar-Preisgrenze erreichen?

Schauen wir uns nun die Kursprognosen für Ripple (XRP) und Polygon (MATIC) an, um zu sehen, in welche Richtung sie tendieren und ob einer von ihnen in naher Zukunft endlich 1 USD erreichen wird.

Zusammenfassung

Ripple (XRP) sieht sich aufgrund anhaltender rechtlicher Probleme mit einem schwierigen Marktumfeld konfrontiert, wobei die Kursentwicklung wahrscheinlich von den Ergebnissen der regulatorischen Prozesse beeinflusst werden wird.

sieht sich aufgrund anhaltender rechtlicher Probleme mit einem schwierigen Marktumfeld konfrontiert, wobei die Kursentwicklung wahrscheinlich von den Ergebnissen der regulatorischen Prozesse beeinflusst werden wird. Polygon (MATIC) stärkt seine Position auf dem Markt durch ein erhöhtes Nutzerengagement und eine bessere Netzauslastung, wie der Anstieg der aktiven Adressen und des NFT-Volumens zeigt.

Ripple (XRP): Bewertung der Auswirkungen von regulatorischen Herausforderungen

Das Marktumfeld für Ripple (XRP) wird derzeit von seinen rechtlichen Auseinandersetzungen mit der SEC überschattet. Die Erwartung einer Berufung durch die SEC hat zu einer gewissen Unsicherheit geführt, die bei Anlegern und Marktbeobachtern gleichermassen spürbar ist. Dies hat sich unweigerlich auf die Stimmung rund um Ripple (XRP) ausgewirkt, da die Marktteilnehmer auf weitere Klarheit über das Gerichtsverfahren warten.

Ripple (XRP) bewegt sich in einer Preisspanne von 0.51 USD bis 0.66 USD, wobei die gleitenden Durchschnitte auf einen vorsichtigen Markt hinweisen. Der gleitende 10-Tage-Durchschnitt liegt bei 0.64 USD und der gleitende 100-Tage-Durchschnitt bei 0.55 USD, was auf einen vorsichtigen und wachsamen Markt hinweist. Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus liegen bei 0.27 USD und 0.42 USD für den ersten und bei 0.71 USD und 0.86 USD für den zweiten Level und markieren die potenziellen Grenzen, innerhalb derer sich der Preis als Reaktion auf rechtliche Entwicklungen bewegen könnte.

Polygon (MATIC): Stärkung des Ökosystems

Polygon (MATIC) hat im dritten Quartal eine lobenswerte Wertentwicklung gezeigt, die seine Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit auf dem wettbewerbsintensiven Markt für dApp-kompatible Blockchains widerspiegelt. Das Netzwerk hat einen Anstieg der Anzahl aktiver Adressen verzeichnet, was ein positiver Indikator für das Engagement der Nutzer und die Netzwerkauslastung ist.

Polygon (MATIC) wurde innerhalb einer Spanne von 0.54 USD bis 0.70 USD gehandelt. Der gleitende 10-Tage-Durchschnitt liegt bei 0.69 USD, während der gleitende 100-Tage-Durchschnitt bei 0.58 USD liegt, was auf einen kurzfristigen Aufwärtstrend hindeutet. Die Unterstützungs-Levels liegen bei 0.27 USD und 0.44 USD, während die Widerstands-Levels bei 0.76 USD und 0.93 USD liegen, was die potenziellen Preisaktionszonen abgrenzt.

Fazit

