Zinssenkungen könnten Risikoanlagen wie Bitcoin beflügeln

In diesem Bericht werden wir uns die Liquidität im Zusammenhang mit dem Angebotsüberhang bei Bitcoin (BTC) genauer ansehen. Wir werden nämlich untersuchen, was zu beachten ist, während die Auszahlungen von Mt. Gox fortgesetzt werden und Regierungen ihre BTC-Bestände verkaufen.

Nach den enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag geriet der Bitcoin-Kurs ins Wanken. Weitere Nachrichten: Uniswap Labs hat die Anschuldigungen der CFTC wegen angeblich illegalen gehebelten Rohstoffhandelsprodukten beigelegt, VanEck kündigte an, seinen ETH-Futures-ETF aufzulösen, und die Fed erliess eine Unterlassungsverfügung gegen die kryptofreundliche United Texas Bank. Diese Woche erkunden wir:

Wie wird sich der diesjährige "September-Effekt" auswirken?

Robustes Stablecoin-Handelsvolumen

Der zunehmend konzentrierte US-Kryptomarkt

Kann eine US-Zinssenkung den September-Effekt umkehren?

Historisch gesehen haben Risikoanlagen im August und September zu kämpfen, wobei der September eine besondere Herausforderung darstellt - ein Trend, der als "September-Effekt" bekannt ist. Bitcoin ist in sieben der letzten zwölf Septembers gesunken, wie die folgende Grafik zeigt.

Dieses Jahr folgt das gleiche Muster: Bitcoin fiel im August um 7.5% und im September um 6.3%. Zinssenkungen könnten Risikoanlagen wie Bitcoin Auftrieb geben, und die US-Notenbank ist bereit, nächste Woche ihre erste Zinssenkung seit vier Jahren vorzunehmen. Die Schlüsselfrage bleibt jedoch bestehen: Wird dies den Abwärtstrend des Kryptomarktes umkehren?

Eines ist sicher: Der September wird sehr volatil werden. Die 30-Tage-Volatilität von BTC ist auf 70% angestiegen, fast doppelt so hoch wie im letzten Jahr und nahe dem Höchststand vom März, als BTC sein Allzeithoch erreichte. Die Volatilität von ETH hat in diesem September sowohl die Werte vom März als auch die von BTC übertroffen, was auf ETH-bezogene Ereignisse wie die Liquidationen von Jump und die Auflegung des ETH-ETF zurückzuführen ist. Dies ist bemerkenswert, da die Volatilität im September historisch gesehen viel niedriger war als im ersten Quartal.

Zukunftsgerichtete Indikatoren wie die implizite Volatilität (IV), die die Markterwartungen für künftige Kursbewegungen auf der Grundlage des aktuellen Optionshandels widerspiegelt, sind bei BTC nach einem Rückgang Ende August seit Anfang September ebenfalls gestiegen.

Insbesondere bei den kurzfristigen Optionsverfallsterminen war der stärkste Anstieg zu verzeichnen, wobei der Verfallstermin am 13. September von 52% auf 61% anstieg und die Kontrakte vom Ende des Monats September übertraf. Wenn die kurzfristige implizite Volatilität grösser ist als die längerfristige, deutet dies in der Regel auf eine erhöhte Spannung am Markt hin und wird als umgekehrte Struktur bezeichnet. Diese umgekehrte Struktur wäre ein guter Zeitpunkt für einen Risikomanager, sein Marktengagement zu reduzieren und Positionen abzubauen.

Diese Markterwartungen stehen im Einklang mit dem US-Arbeitsmarktbericht der letzten Woche, der die Hoffnungen auf eine Senkung um 50 Basispunkte dämpfte, aber die bevorstehenden US-Verbrauchssteuerdaten könnten die Chancen noch beeinflussen.

Darüber hinaus trägt die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl im November zur Marktunsicherheit bei. Die Volatilität an den US-Aktienmärkten erreicht ein bis drei Monate vor dem Wahltag oft ihren Höhepunkt, insbesondere wenn die amtierende Partei als wahrscheinliche Verliererin angesehen wird, da sich die Märkte auf mögliche politische Veränderungen einstellen.

Positiv zu vermerken ist, dass der Anstieg der Krypto-Volatilität von einer erhöhten Marktbeteiligung begleitet wurde, zumindest auf dem Bitcoin-Markt. Das kumulierte Handelsvolumen von Bitcoin in den ersten acht Monaten des Jahres 2024 ist gegenüber dem bisherigen Höchststand im Jahr 2021 um fast 20% gestiegen und nähert sich dem Rekordwert von 3 Billionen USD.

Coinbase verliert Marktanteil in Q3

Das Sommerloch hat den Marktanteil von Coinbase erodiert. Die führende US-Börse, die von Ende Februar bis Anfang Juli mehr als die Hälfte des US-Kryptomarktes hielt, musste Anfang September einen Rückgang ihres Anteils auf 41% hinnehmen, gegenüber 53% im Juni. Bullish war der Hauptnutzniesser, dessen Marktanteil sich im selben Zeitraum von 17% auf 33% fast verdoppelt hat.

Seit 2021 haben die grossen US-Börsen ihren Marktanteil deutlich erhöht. Die drei nach Volumen grössten Börsen halten nun fast 90% des Marktes, zuvor waren es 66%.

Unterdessen ist der Marktanteil kleinerer Börsen von 34% auf 11% gesunken. Diese Verschiebung ist auf strengere Vorschriften, niedrigere Erträge aufgrund der geringeren Handelsaktivität während der Baisse 2022/23 und die Dominanz grosser Börsen wie Coinbase und Kraken im institutionellen Kryptohandel zurückzuführen, welche sich auf kleinere Börsen wie LMAX auswirkt.

Dieser Trend ist nicht auf die US-Börsen beschränkt. Unser aktueller Exchange Ranking Report zeigt, dass mehr als 87% des Handelsvolumens im dritten Quartal 2024 auf nur fünf zentrale Börsen konzentriert sind.

TON-Verkäufe lassen im September nach

Der Gründer von Telegram, Pavel Durov, wurde bei seiner Ankunft in Paris im letzten Monat verhaftet und es wurde ein offizielles Ermittlungsverfahren wegen 12 Anschuldigungen eingeleitet. Während sich Bitcoin nach der Verhaftung kaum bewegte, waren die Auswirkungen auf den mit Telegram verknüpften TON erheblich.

Unmittelbar nach der Verhaftung von Durov am 24. August stieg das Handelsvolumen von TON von etwa 10 Millionen Dollar auf 156 Mio. USD, bevor es wieder in den Bereich von 15-20 Mio. USD zurückging. Am 28. August, als die französischen Behörden ein offizielles Ermittlungsverfahren gegen Durov einleiteten, erreichte der Kurs mit 169 Mio. USD einen neuen Höchststand. Auch die Preise fielen innerhalb von drei Stunden zwischen 19 und 22 Uhr UTC am 24. August um mehr als 20% und sanken in den folgenden Wochen weiter.

Das kumulative Volumen-Delta (CVD) von TON drehte Ende August deutlich ins Negative. Das CVD zeigt die Differenz zwischen den stündlichen Kauf- und Verkaufsvolumina und spiegelt das Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsdruck wider. Wenn der CVD unter Null sinkt, deutet dies auf Nettoverkäufe hin.

Nach der Verhaftung wurden die Verkäufe hauptsächlich von den Handelspaaren TON-USDT und TON-USDC auf OKX und Bybit getätigt. Umgekehrt verzeichnete das Paar TON-FDUSD auf Binance Nettokäufe, ähnlich wie bei anderen Kryptowährungen, wie z. B. Bitcoin, während des Ausverkaufs im August.

Insgesamt liess der Verkaufsdruck Anfang September nach, obwohl die Refinanzierungssätze negativ wurden. Interessanterweise setzten sich die Verkäufe an den TRY-Märkten (Türkische Lira) fort, was darauf hindeutet, dass einige Händler ihre Risikobereitschaft verringern.

Der Anteil des Stablecoin-Volumens erreicht ein Rekordhoch

Trotz des Rückgangs der Kryptopreise in den letzten Monaten haben Stablecoins gegenüber Fiat-Währungen weiter an Marktanteil gewonnen, was auf eine anhaltende Nachfrage hindeutet. Derzeit machen Stablecoins mit der höchsten USD- und EUR-Anbindung einen Rekordanteil von 86% aller Krypto-Trades aus, während Fiat-Währungen nur 13% des Marktes ausmachen.

Das wöchentliche Stablecoin-Handelsvolumen hat die meiste Zeit des Jahres die Marke von 200 Mrd. USD überschritten, ein Niveau, das seit dem Krypto-Bullenmarkt 2021-2022 nicht mehr erreicht wurde. Interessanterweise ist der USDT von Tether zwar nach Volumen der dominierende Stablecoin, sein Marktanteil stagniert jedoch in diesem Jahr bei etwa 73%. Im Gegensatz dazu haben aufsichtsrechtlich konformere Alternativen wie USDC von Circle an Zugkraft gewonnen.

Gedämpfte Marktreaktion auf Uniswap/CFTC-Einigung

Letzte Woche stimmte Uniswap Labs, die Muttergesellschaft hinter einer der beliebtesten dezentralen Börsen (DEX), der Zahlung von 175 Mio. USD zu, um die Vorwürfe der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen illegaler "margined or leveraged retail transactions" beizulegen.

Der CFTC zufolge erleichterte die Börse den Handel mit Token, die Nutzern in den Vereinigten Staaten über ihr Frontend ein gehebeltes Engagement in BTC und ETH ermöglichte, ohne als Vertragsmarkt registriert zu sein. Uniswap hat die Token bereits von der Liste genommen und sich bereit erklärt, den Handel mit derivativen Token auf seiner Plattform zu unterbinden.

Insgesamt machen gehebelte Token nur einen kleinen Teil des Uniswap-Handelsvolumens aus und die unmittelbare Marktreaktion war relativ gedämpft. Der Governance-Token von Uniswap, UNI, sank zunächst, erholte sich aber schnell und schloss die Woche mit einem Plus von 6.6%. Das stündliche Handelsvolumen von Uniswap auf Ethereum, Base, Polygon, Avalanche und BSC stieg nach der Ankündigung der CFTC auf 94 Mio. USD an, bevor es wieder zurückging. Dieser Anstieg war jedoch im Vergleich zu früheren Marktereignissen in diesem Jahr moderat.

Trotz der bisher begrenzten Auswirkungen auf den Markt könnte die laufende regulatorische Überprüfung der schnell wachsenden On-Chain-Derivatebranche längerfristige Auswirkungen haben.