Schweizer Börse SIX begrüsst eine weitere Krypto-ETP-Emittentin

Die Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) ist der führende Handelsplatz für Wertpapiere wie Aktien, Anleihen und weitere Finanzinstrumente in der Schweiz. So bietet die Plattform nach der neusten Aufnahme der Emittentin issuance.swiss AG auch 161 Krypto-ETPs an.

Die neuen Produkte von Figment und Liqwid sind in drei Handelswährungen erhältlich. Mit ihnen steigt die Gesamtzahl der bei SIX Swiss Exchange gehandelten Exchange Traded Products (ETPs) auf 185, von denen 161 eine Kryptowährung als Basiswert haben. Die verbleibenden 24 Produkte unterteilen sich in sechs Produkte auf Edelmetalle und 18 auf Aktien- bzw. festverzinsliche Basiswerte. Mit der Kotierung steigt die Zahl der ETP-Emittenten auf 18.

Ansturm auf Krypto-Produkte

Seit Jahresbeginn haben die bei der SIX Swiss Exchange kotierten Krypto-ETPs einen Handelsumsatz von 594 Millionen CHF und 40'000 Abschlüsse verzeichnet, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Unter den insgesamt 316 ETPs und Derivaten mit Krypto-Basiswerten dominierte Bitcoin mit 49.1%. Dicht gefolgt von Ethereum mit 16.2% und Solana mit 13.0% des Handelsvolumens. Die Nachfrage nach Solana-Produkten stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 107%.

"Das Interesse an Kryptowährungen nimmt weiter zu. Als führende Börse für Produkte mit Krypto-Basiswerten sind wir weiterhin bestrebt, unseren geschätzten Mitgliedern ein nahtloses sowie innovatives Listing- und Handelserlebnis zu ermöglichen und gleichzeitig Anlegenden entscheidende Vorteile wie Transparenz, Liquidität und Gleichbehandlung zu bieten. Wir begrüssen Issuance.Swiss AG in Partnerschaft mit Figment und Liqwid als neue ETP-Emittentin an unserer Börse und wünschen ihnen viel Erfolg." - Christian Reuss, Head SIX Swiss Exchange

Laurent Kssis, ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied der issuance.swiss AG, äusserte sich ebenfalls erfreut. Bitcoin-ETPs bieten Anlegern, die sich nicht mit der aufwändigen Verwaltung ihrer eigenen privaten Schlüssel oder dem Vertrauen in Drittverwahrer beschäftigen wollen, Effizienz und Sicherheit. Es würde es auch Finanzberatern ermöglichen, Bitcoin auf einfache Weise über bekannte und vertrauenswürdige Plattformen den Portfolios ihrer Kunden zuzuweisen. Die Aufnahme umfasst Staking-ETPs auf Ethereum (ETH), Solana (SOL) und Cardano (ADA):