MiCA droht mit Verbot des Tether-Stablecoins USDT

Ab Ende Juni wird die Europäische Union im Rahmen des MiCA-Pakets (Markets in Crypto-Assets) neue Regeln für Stablecoin-Emittenten durchsetzen. "Nicht autorisierte Stablecoins" wie Tethers USDT kommen unter Druck.

Die Verordnung der Europäischen Union über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) wurde im April 2024 mit starker Unterstützung des Europäischen Parlaments verabschiedet. MiCA bietet einen umfassenden Rechtsrahmen für den Kryptomarkt in der EU. Das Gesetz sorgt für Rechtsklarheit und Sicherheit. Alle Krypto-Dienstleister müssen lizenziert sein, und es werden strenge Identifizierungsanforderungen für Transaktionen festgelegt, um Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. MiCA wurde von Branchenteilnehmern begrüsst, da das Paket den Markt legitimiert und ein stabiles regulatorisches Umfeld schafft. Klarheit wurde insbesondere für die KYC-Anforderungen und bestimmte Währungstypen wie Stablecoins erwartet. Das MiCA-Rahmenwerk berücksichtigte jedoch keine dezentralen Finanzanwendungen (DeFi), Krypto-Kredite oder Staking. Ausserdem enthält das Rahmenwerk keine Regeln für nicht-fungible Token (NFTs).

Ab dem 30. Juni 2024 wird der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) die neuen MiCA-Vorschriften durchsetzen, die speziell auf Stablecoins ausgerichtet sind. Der Rest des Rahmens wird zu einem späteren Zeitpunkt in Kraft treten. Nach den neuen Vorschriften werden Stablecoins in zwei Kategorien unterteilt. Sogenannte "regulierte Stablecoins", die von zugelassenen Unternehmen ausgegeben werden, und "nicht zugelassene Stablecoins". Letztere werden verschiedenen Beschränkungen unterworfen.

MiCA schreibt vor, dass nur E-Geld-Institute ("electronic money institutions", EMI) und Banken regulierte Stablecoins ausgeben dürfen. Die gleichen Anforderungen gelten für algorithmische Stablecoins. Das bedeutet, dass die meisten der heute weit verbreiteten Stablecoins in die Kategorie der unregulierten Stablecoins fallen werden. Dies betrifft Token wie Tethers USDT, Circles USDC, MakerDAOs DAI sowie andere. Jeder dieser Stablecoins hat eine Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Dollar. Binance hat erklärt, dass die Börse die Verfügbarkeit von nicht autorisierten Stablecoins für EU-Nutzer in seinem gesamten Produktangebot einschränken wird.

I just wanted to take a moment to address one of the bigger questions raised about our strategy for the upcoming MiCA stablecoin rules.

Please be assured that Binance won't delist any unauthorized stablecoins on spot but will limit their availability for EEA users only on…

— Richard Teng (@_RichardTeng) June 3, 2024