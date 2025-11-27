Grossbörsen warnen SEC vor Tokenisierung

Mehrere grosse Börsen, darunter Nasdaq und Deutsche Börse, haben sich gemeinsam an die US Securities and Exchange Commission (SEC) gewandt - mit der klaren Aufforderung, keine regulatorischen Sonderregeln für Krypto-Firmen zuzulassen, die tokenisierte Aktien an Privatanleger verkaufen wollen.

Die World Federation of Exchanges fordert in einem Schreiben an die SEC, dass Krypto-Unternehmen beim Handel mit tokenisierten Aktien denselben Wertpapierregeln unterliegen müssen wie etablierte Börsen und Broker-Dealer. Ziel sei die Vermeidung regulatorischer Ausnahmen, die Marktintegrität und Anlegerschutz gefährden könnten.

Gleiches Regelwerk für alle Marktteilnehmer

Hintergrund der Stellungnahme ist eine Debatte um mögliche „Innovation Exemptions“, die die SEC laut Reuters derzeit prüft. Damit sollen Krypto-Anbieter befähigt werden, Token anzubieten, die an traditionelle Aktien gekoppelt sind - selbst wenn sie nicht als Broker-Dealer registriert sind.

Die World Federation of Exchanges (WFE), ein Zusammenschluss globaler Börsen, warnt jedoch davor, dass solche Ausnahmen Marktintegrität und Anlegerschutz gefährden könnten. In ihrem Brief an die SEC fordern sie, dass Krypto-Plattformen denselben Regeln unterliegen wie traditionelle Finanzinstitute. Wie WFE-Vertreter betonen, sei Tokenisierung zwar eine legitime Weiterentwicklung der Kapitalmärkte - doch nur, wenn die etablierten Schutz- und Transparenzstandards vollständig eingehalten werden.

Effizienz vs. Regulierung

Die tokenisierte Abbildung von Aktien über Blockchain erfordert laut dem Zusammenschluss zusätzliche regulatorische Einstufungen, Verwahrungsstrukturen und Compliance-Prozesse. Klassische Wertpapiermärkte verfügen bereits über etablierte Clearing- und Abwicklungsmechanismen mit hoher Effizienz und standardisierten Sicherheitsverfahren. Tokenisierte Aktien müssen diese Anforderungen vollständig erfüllen, da sonst ein höheres operatives Risiko entsteht, unabhängig von der zugrunde liegenden Technologie.

Damit steht die Debatte vor einem Wendepunkt: Entscheidet sich die SEC für Ausnahmen, könnte das den Weg für neue Krypto-Finanzprodukte ebnen. Bewahrt sie jedoch das bestehende Regelwerk, bleiben tokenisierte Aktien in den USA wahrscheinlich ein Nischenphänomen.

Für Krypto-Plattformen bedeutet das, wenn sie tokenisierte Aktien oder andere Wertpapier-ähnliche Produkte anbieten wollen, müssen sie sich vermutlich an die gleichen regulatorischen Vorgaben halten wie klassische Broker-Häuser - inklusive Registrierung, Transparenzpflichten und Überwachung.