Einschätzung der illegalen Nutzung von Kryptowährungen

Identifizierung illegaler Aktivitäten

Der Chainalysis-Bericht befasst sich mit verschiedenen illegalen Aktivitäten. Eine davon ist Malware, d.h. die Verwendung von Viren, Würmern und Trojanern zum Stehlen von Kryptowährungen. Eine weitere illegale Aktivität ist die Verwendung von Kryptowährungen zur Finanzierung von Terrorismus sowie die Entwendung von Kryptowährungsgeldern. Darüber hinaus sind auch Betrügereien, nämlich Krypto-Investitionsbetrug und die Umgehung von Sanktionen durch Krypto enthalten. Verboten sind ausserdem Ransomware, die die Sperrung des Computers bis zur Zahlung einer Kryptosumme hervorrufen und cyberkriminelle Verwaltung; also Adressen, die Personen zugeordnet werden, die mit einer cyberkriminellen Organisation verbunden sind.

Darüber hinaus werden auch Betrugsgeschäfte, z.B. gefälschte Online-Shops, die Vorauszahlungen verlangen oder Darknet-Märkte, das Anbieten illegaler Waren und Dienstleistungen gegen Kryptowährungen oder der Umgang mit Material über Kindesmissbrauch zu den illegalen Aktivitäten gezählt. Wir stellen fest, dass diese Kategorien umfassender sind als eine Kategorie wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und bemängeln – wie auch andere Berichterstatter – die mangelnde Transparenz und Tiefe dieser Definitionen.

Relativer Rückgang der überwachten illegalen Transaktionen

Der Bericht überwacht das Ausmass der oben genannten illegalen Aktivitäten anhand der Krypto-Transaktionen mit Adressen, die mit diesen Aktivitäten in Verbindung stehen. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die illegalen Transaktionen im Jahr 2021 zwar in absoluten Zahlen ein Allzeithoch, in relativen Zahlen jedoch ein Allzeittief erreicht haben. Mit anderen Worten: Die legalen Transaktionen nehmen viel schneller zu als die illegalen Transaktionen. Dieser Trend bestätigt sich seit 2017, als die Messungen begannen.

Der Gesamtwert der Kryptowährungen, die von illegalen Adressen im Zusammenhang mit den oben genannten Aktivitäten eingenommen wurden, wurde auf 7.8 Milliarden USD im Jahr 2020 und 14 Milliarden USD im Jahr 2021 geschätzt. Während der Wert der illegalen Transaktionen von 2020 bis 2021 um fast 80% zunahm, stieg das Gesamtvolumen der Transaktionen im selben Zeitraum um 567%. So machte der Wert der Transaktionen mit illegalen Adressen im Jahr 2021 nur 0.15% des Gesamtwerts der Transaktionen aus (gegenüber 0.62% im Jahr 2020). Aus dem Bericht geht hervor, dass gestohlene Gelder und Anlagebetrug die Kategorien waren, die im Vergleich zum Vorjahr am stärksten zunahmen.

Dem Bericht zufolge erklärt DeFi zu einem grossen Teil das Wachstum illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit gestohlenen Geldern und Investitionsbetrug. Mehr als 35% des Anstiegs des Wertes von Investitionsbetrügereien stammten aus „Rug Pulls“ – bei denen Entwickler ein scheinbar legitimes Krypto-Projekt aufbauen, Krypto-Gelder sammeln und damit verschwinden. Bis auf eine Ausnahme handelte es sich bei allen von Chainalysis verfolgten Rug Pulls um DeFi-Projekte. Aus dem Bericht geht auch hervor, dass etwa 70% der Gelder von DeFi-Protokollen gestohlen wurden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass DeFi ein Bereich ist, in dem das Wachstum der Gesamtaktivität und illegale Aktivitäten (gestohlene Gelder und Anlagebetrug) eng miteinander verbunden sind. Die niedrigen Governance-Standards, die im DeFi-Raum zu beobachten sind (insbesondere das Fehlen von Audits), werden häufig als Hauptgrund für dieses Ergebnis genannt.

Ein schnell wachsender Bereich

S. Foley vermutete in seinem 2019 veröffentlichten bahnbrechenden Dokument, das sich auf Daten bis 2017 stützt, dass etwa 25% der Bitcoin-Nutzer in illegale Aktivitäten verwickelt sind und 46% der Bitcoin-Transaktionen illegale Aktivitäten betreffen. Der Autor verwendete eine andere Schätzungstechnik als Chainalysis. Foley untersuchte keine verdächtigen Adressen, sondern untersuchte das Netzwerk und das Verhalten der Nutzer von Kryptowährungen. Er wandte statistische Verfahren an, um diese zu analysieren und die Ergebnisse hochzurechnen. Soweit wir wissen, war Foleys Forschung ein einmaliges Unterfangen. Daher fehlt es im Vergleich zu den Chainalysis-Berichten an Zeitserien. Foley führte seine Untersuchung auf der Grundlage von Daten bis 2017 durch.

Doch Kryptowährungen haben sich in den letzten fünf Jahren in Bezug auf die Anzahl, die Bewertung, die Anwendungsfälle und die Akzeptanz erheblich weiterentwickelt. Schätzungen für 2019, die auf Daten von 2017 basieren, dürften für 2021 kaum noch relevant sein. Die Financial Action Task Force (FATF) hat im Rahmen der Anpassung ihrer Leitlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung an neue Technologien wie Kryptowährungen eingehende Untersuchungen über die illegale Nutzung von Kryptowährungen durchgeführt. Sie stützte sich auf mehrere Quellen (Daten von bis zu sieben Blockchain-Analyseunternehmen) und kam zu dem Schluss, dass die Chainalysis-Schätzungen als absolutes Minimum betrachtet werden sollten. Zudem unterscheiden sich die Schätzungen in Bezug auf Umfang und Methodik zu sehr, um einen Konsens über das tatsächliche Ausmass der illegalen Nutzung von Kryptowährungen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ermöglichen.

Krypto-Regulierung entwickelt sich weiter

Daten aus dem Jahr 2021 zeigen, dass die Fähigkeit der Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung der Kryptokriminalität zunimmt, insbesondere die der US-Regulierungsbehörden. Chainalysis erinnert an die Anklagen der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gegen Krypto-Anlagebetrug, die Diskreditierung einer Ransomware durch das Federal Bureau of Investigation, die Sanktionen gegen zwei Krypto-Dienste durch das Office of Foreign Assets Control und die Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von über 3.5 Mrd. USD durch den Internal Revenue Service (alle aus nichtsteuerlichen Untersuchungen).

Aus ordnungspolitischer Sicht stimmte das Europäische Parlament im März für die Einführung neuer Überprüfungen der Identitäten der an Krypto-Zahlungen Beteiligten. Unabhängig von der Grösse der Transaktion und der Beteiligung von gehosteten oder nicht gehosteten Wallets. Ausserdem erneuerte die FATF ihre Entschlossenheit, die Mitgliedsländer dazu zu bringen, alle angenommenen internationalen Regeln zur Verhinderung der Verwendung von Krypto-Vermögenswerten für Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zügig umzusetzen. Die FATF-Regeln gelten auch für den DeFi-Sektor.

Einschätzungen und Ausblicke für die Zukunft

Die Vereinten Nationen erinnern daran, dass der geschätzte Betrag des weltweit in einem Jahr gewaschenen Geldes 2 bis 5% des globalen BIP oder 800 Milliarden bis 2 Billionen USD in aktuellen US-Dollar beträgt. Die Chainalysis-Statistiken deuten auf einen Wert von 14 Milliarden USD an illegalen Aktivitäten auf Basis von Kryptowährungen im Jahr 2021 hin. Von diesen können 8.6 Milliarden USD auf Geldwäscheaktivitäten zurückgeführt werden. Selbst wenn man der FATF zugesteht, dass eine solche Schätzung als absolutes Minimum zu betrachten ist und einen grosszügigen Multiplikator anwendet, deutet alles darauf hin, dass der Grossteil der Geldwäscheaktivitäten in jedem Fall im Fiat-Umfeld und mit Kryptowährungen stattfindet. Im Übrigen mit einem Faktor, der weit über 100 liegen kann.

Der aktuelle Stand der Analysen und Studien, die darauf abzielen, die Rolle von Kryptowährungen bei Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und illegalen Aktivitäten im weiteren Sinne zu bewerten, leidet unter einem Mangel an methodischer Konsistenz, absoluter Anzahl von Analysen, relevanten Zeitreihen und definitorischer Transparenz. Es gibt keinen Konsens über die Zahlen. Dennoch scheinen einige Schlussfolgerungen möglich: