Multi-Asset-Finanzwelt setzt die Krypto-Sicherheit unter Druck

Nutzer digitaler Assets bewegen sich längst nicht mehr nur in der Krypto-Welt. Sie halten tokenisierte Aktien, handeln CFDs, staken Guthaben und wechseln innerhalb einer einzigen Investmentsitzung zwischen Plattformen. Diese Diversifikation zeugt von einem reifer werdenden Markt.

Sie setzt jedoch die Krypto-Sicherheit unter Druck und eröffnet Angreifern eine grössere, komplexere Angriffsfläche. Bitget Research, der Analysearm der globalen Krypto-Börse Bitget, verfolgt, wie diese Verschiebung den Betrug verändert. Laut dem jüngsten Bericht stieg der Anteil aktiver Nutzer mit zwei oder mehr Anlageklassen deutlich. Er kletterte von unter 1% Mitte 2025 auf über 10% bis Mai 2026. Betrugsnetzwerke bemerkten das. Während sich Nutzer über mehr Plattformen und Produktkategorien verteilten, begannen Angreifer ihre Kampagnen um dieses Verhalten herum zu gestalten. Sie zielten deshalb nicht mehr auf einen einzelnen Einstiegspunkt.

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Die Angriffsfläche wuchs schneller als die Krypto-Sicherheit

Ursprünglich zielten traditionelle Angriffe auf ein einzelnes Ziel. Eine Phishing-Mail stahl Zugangsdaten, ein bösartiger Smart Contract leerte eine Wallet, oder eine gefälschte URL imitierte einen legitimen Dienst. Heutige Kampagnen hingegen setzen auf die gesamte Nutzerreise.

Laut SlowMist führen Angreifer ihre Opfer inzwischen durch eine ganze Abfolge von Interaktionen. Diese reichen von sozialen Medien über Messaging-Apps und Investment-Communitys bis zur Wallet-Aktivität, noch bevor Geld fliesst. Wer eine Täuschung durchschaut, bleibt an anderer Stelle womöglich trotzdem angreifbar.

Eine verdächtige Nachricht auf Telegram zu erkennen, nützt wenig, wenn dieselbe Operation anderswo weiterläuft. Sie betreibt vielleicht einen gefälschten Kundensupport auf Discord. Zudem tauchen nachgeahmte Bridge-Oberflächen im Web und eine erfundene Trading-Community aus KI-generierten Identitäten auf. Folglich genügt Schutz an einem einzelnen Punkt nicht mehr.

Künstliche Intelligenz verändert die Ökonomie der Täuschung

Die Kosten für eine ausgefeilte Betrugskampagne sind gesunken. Künstliche Intelligenz ist der Hauptgrund. Deepfake-Videos etwa lassen Angreifer Amtsträger und Finanzpersönlichkeiten imitieren. Das Ergebnis wirkt überzeugend genug, um Menschen zu täuschen, die eine betrügerische Nachricht sonst durchschauen würden.

Zwei Fälle stechen heraus. Einerseits imitierte ein Deepfake den zyprischen Präsidenten Nikos Christodoulides für einen Anlagebetrug. Andererseits soll eine KI-generierte Werbekampagne Tausende schwedische Anleger geschädigt haben.

Die strukturell bedeutsamere Entwicklung jedoch ist der Aufstieg synthetischer Investment-Communitys. In einer von SlowMist analysierten Operation setzten Angreifer rund 90 erfundene Anleger-Identitäten in einer einzigen Kampagne ein. Die Opfer glaubten, mit einer Gemeinschaft erfahrener Trader zu interagieren, die echte Ergebnisse teilten. Social Proof, früher teuer herzustellen, wurde zum skalierbaren Produkt.

Die Herausforderung, die die Branche noch nicht einpreist

Die Zahlen unterstreichen das Ausmass. Weltweite Sicherheitsvorfälle im Kryptobereich verursachten 2025 Verluste von über 4.70 Milliarden USD, ein Anstieg von 63% gegenüber dem Vorjahr. Auf Schwachstellen in Cross-Chain-Bridges entfielen 39% der Verluste. Fehler in Smart Contracts folgten mit 25%. Auf gestohlene Private Keys oder Social Engineering entfielen schliesslich 20%.

Die Aufgabe besteht nicht bloss darin, mehr Bedrohungen zu erkennen. Allerdings geht es darum, Schutzsysteme für ein Finanzökosystem zu bauen, in dem sich Assets, Plattformen und Kommunikationskanäle überlagern. Ebenso zählt das Tempo. Angreifer verschieben gestohlene Werte oft schon Minuten nach einem erfolgreichen Diebstahl.

Wirksames Eingreifen hängt daher davon ab, wie schnell Informationen zwischen Börsen, Sicherheitsforschern und Strafverfolgung fliessen. Das Zeitfenster für eine Rückführung schliesst sich rasch.

Betrug zielt auf Psychologie, bevor er Technik berührt

Das Muster über alle Fälle dieses Berichts hinweg ist konsistent. Erfolgreicher Betrug ist darauf ausgelegt, die Psychologie auszunutzen, bevor er überhaupt Technik berührt. Er lebt von Dringlichkeit, Social Proof und fabriziertem Vertrauen. Genau unter diesen Bedingungen treffen Menschen Entscheidungen, die sie sonst ablehnen würden.

Der Schritt voraus zu bleiben, erfordert dasselbe Investitionstempo, das die Branche bereits ihren Finanzprodukten widmet. Das gilt für Aufklärung, Erkennung und branchenübergreifende Zusammenarbeit. Somit muss die Sicherheit mitwachsen, während sich die digitale Finanzwelt über immer mehr Anlageklassen erstreckt.

Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschliesslich allgemeinen Informationszwecken und stellt weder eine Anlage-, Rechts- noch Finanzberatung dar, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder digitalen Vermögenswerten in bestimmten Jurisdiktionen. Geäusserte Ansichten beruhen auf aktuellen Marktbeobachtungen und können sich ändern. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Digitale Vermögenswerte sind volatil und eignen sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Leser sollten eigene unabhängige Recherchen anstellen und vor Anlageentscheidungen professionellen Rat einholen. Es können Einschränkungen gelten.