Einfluss eines US Bitcoin-ETFs auf die Preisentwicklung von Bitcoin

In Erwartung der Einführung eines oder mehrerer Bitcoin-ETFs in den USA dreht sich die zentrale Frage um den potenziellen Zufluss von Geldern in ETFs und die daraus resultierenden Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis. Es gibt verschiedene Theorien und Metriken, die auf unterschiedliche Szenarien hindeuten könnten.

Die grosse Frage, sobald ein Bitcoin-Spot-ETF in den USA lanciert wird, ist, wie viele Zuflüsse in ETFs dies auslösen wird? Und welche Auswirkungen werden diese Zuflüsse auf den Preis haben? Zu ersterem hat Galaxy bereits eine gute Analyse durchgeführt, die auf ein adressierbares Vermögen von 14.4 Billionen US-Dollar in den Vereinigten Staaten schliessen lässt. Man könnte davon ausgehen, dass vielleicht 10% in einen Spot-Bitcoin-ETF mit einer durchschnittlichen Allokation von 1% investieren, was 14.4 Mrd. US-Dollar an Zuflüssen im ersten Jahr entsprechen würde. Sollte dies zutreffen, wären dies die grössten Zuflüsse in der Geschichte, wobei die bisher grössten Zuflüsse im Jahr 2021 zu verzeichnen waren. Damals flossen 7.24 Milliarden US-Dollar zu, was 11.5% des verwalteten Vermögens entspricht. Proportional gesehen waren die grössten Zuflüsse jedoch nicht 2021, sondern 2020 zu verzeichnen, wo 5.5 Mrd. USD bzw. 21.6% der verwalteten Mittel zu verzeichnen waren. Es war auch ein Jahr, in dem der Kurs um 303% stieg, gegenüber 60% im Jahr 2021.

Preisentwicklung beeinflusst Zuflüsse

Es scheint eine Beziehung zwischen den Zuflüssen als Prozentsatz der AuM und der Preisänderung zu bestehen. Die Zuflüsse scheinen zeitgleich zu erfolgen, d. h. in der Woche, in der die Kurse steigen, steigen auch die Zuflüsse. Mit anderen Worten, die Zuflüsse sind nicht die Vorläufer der Kurse. Die höchsten Zuflüsse waren zu beobachten, als die Kurse stiegen, was darauf schliessen lässt, dass viele ETP-Anleger Momentum-Trading betreiben.

In Zeiten, in denen der Preis ins Trudeln geraten ist, haben sich auch die Kapitalflüsse abgeschwächt, wie Anfang 2019 und 2022. Wir glauben nicht, dass ETP-Investoren zwangsläufig auch die Preisentwicklung anführen. Dies geht aus den Volumendaten hervor, die zeigen, dass die ETP-Volumina im Durchschnitt 3.5% des täglichen Bitcoin-Handelsumsatzes an vertrauenswürdigen Börsen ausmachen. Dies auf Basis der Daten, die bis ins Jahr 2018 zurückreichen. Dieses Jahr ist insofern ungewöhnlich, als dass die ETP-Volumina proportional gestiegen sind, was jedoch eher auf den dramatischen Rückgang der Volumina von Binance als auf einen Anstieg der ETP-Volumina zurückzuführen ist. Zumindest in der Vergangenheit sind die ETP-Volumina mit dem Anstieg des Gesamtmarktvolumens ebenfalls gestiegen, was auf eine Art "Stimmungsabgleich" zurückzuführen ist.

Betrachtet man die wöchentlichen ETP-Ströme aus einer quantitativen Perspektive, so gibt es eine Beziehung. Betrachtet man die 45-tägige Veränderung der Preise und die wöchentlichen Flüsse als Prozentsatz der AuM, so ergibt sich ein R2 von 0.31, was keineswegs perfekt ist, aber darauf hindeutet, dass ein gewisser Anschein eines Trends besteht.

Was könnte in Zukunft geschehen?

Anhand dieser Trendlinie können wir vorhersagen, wie sich die Zuflüsse auf den Preis auswirken würden. Nimmt man die oben erwähnten 14.4 Mrd. USD an Zuflüssen, so könnte der Preis laut Modell auf 141'000 USD pro Bitcoin steigen. Das Problem bei der Schätzung der Zuflüsse ist, dass es sehr schwierig ist, genau festzustellen, wie hoch die Zuflüsse sein werden, wenn die Spot-ETFs lanciert werden.

Letztendlich ist es sehr schwierig, festzustellen, wie gross die potenzielle Nachfragemauer sein wird, sobald ein Spot-basierter ETF lanciert wird. Wir wissen, dass er ein Portfolio effektiv diversifiziert und die Sharpe Ratio verbessert. Aber die behördliche Genehmigung und die Akzeptanz durch die Unternehmen sind aufgrund der vermeintlichen Komplexität von Bitcoin nur langsam zu erreichen. Aus diesem Grund kann es durchaus einige Zeit dauern, bis Unternehmen und Fonds ihr Wissen und Vertrauen aufgebaut haben, bevor sie sich für eine Investition entscheiden.