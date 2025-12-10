Ausblick auf den Krypto-Markt 2026: Trends und erwartete Kursentwicklungen

Nach einem Jahr wie 2025, das von höherer Volatilität und Marktunsicherheit geprägt war, richten viele Anleger ihren Fokus zu Recht auf den Ausblick für das kommende Jahr.

Wir sind der Ansicht, dass die jüngste Marktkorrektur einen natürlichen, gesunden Zyklus darstellt und dass der übergeordnete Wachstumspfad robust in das Jahr 2026 hinein fortgeführt wird. Dieses Vertrauen stützt sich auf anhaltend hohe institutionelle Nachfrage sowie eine Reihe erwarteter Innovationen und neuer Trends, die gemeinsam die Marktzugänglichkeit und Nutzbarkeit deutlich verbessern werden. Die Expansion des Marktes wird durch drei wesentliche technologische Entwicklungen vorangetrieben, die sowohl den Nutzen als auch die Akzeptanz drastisch verändern.

Technologische Treiber des Ökosystemwachstums

Erstens erwarten wir einen starken Anstieg von KI-gestützten Krypto-Analytics-Tools und Oracles, insbesondere durch die zunehmende Entwicklung autonomer KI-Agenten. Diese hochentwickelten Programme sind in der Lage, grosse Mengen an Marktdaten, Nachrichten und On-Chain-Aktivität zu analysieren, um äusserst präzise kurzfristige Preisprognosen zu liefern. Noch entscheidender ist, dass diese Agenten komplexe Handelsstrategien automatisch ausführen und erlernen können und damit einem breiteren Nutzerkreis fortgeschrittene Portfolio-Management-Dienstleistungen bieten.

Zweitens werden DeFi-Innovationen – wie die fortschreitende Entwicklung und breite Einführung von Real-World Assets (RWAs) – auch 2026 ein zentraler Trend bleiben. RWAs schaffen eine nahtlose Brücke zwischen traditioneller und Krypto-Finanzwelt und ermöglichen es Nutzern, Zugang zu traditionellen Vermögenswerten – wie tokenisierten Aktien, Gold, CFDs oder ETFs – zu erhalten, während sie direkt innerhalb der Geschwindigkeit und Effizienz ihrer bevorzugten Krypto-Börse operieren.

Schliesslich erwarten wir auch eine stärkere Nutzung nachhaltiger Energien, die ein effizienteres und umweltfreundlicheres Ökosystem ermöglichen und somit breitere technologische Fortschritte vorantreiben. Im Mittelpunkt stehen Plattformen mit besonders energieeffizienten Konsensmechanismen wie Proof-of-Stake (PoS), exemplifiziert durch Netzwerke wie Ethereum, Solana und Algorand. Darüber hinaus bietet die wachsende Entwicklung von Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN) eine Möglichkeit, dezentrale Ressourcen wie Energienetze oder Datenspeicher mittels Blockchain-Technologie zu incentivieren – ohne sich auf zentrale Behörden oder grosse Unternehmen verlassen zu müssen. Stattdessen werden Einzelpersonen und Gemeinschaften dazu motiviert, zu diesen Netzwerken beizutragen und davon zu profitieren, wodurch essenzielle Dienste zugänglicher und stärker auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft zugeschnitten werden.

Faktoren, die den Marktverlauf prägen

Zu den wichtigsten Faktoren, die diese Entwicklung beeinflussen, gehören klarere regulatorische Rahmenbedingungen, die das Vertrauen der Nutzer durch ein sichereres Umfeld stärken und dadurch alltägliche Anwendungen wie nahtlose grenzüberschreitende Zahlungen und Asset-Tokenisierung fördern. Wir erwarten, dass dieses Umfeld eine weitreichende institutionelle Adoption digitaler Vermögenswerte ermöglicht, was erhebliche Kapitalzuflüsse anziehen, die Preise stabilisieren und Innovationen fördern wird.

Der Marktimpuls wird ausserdem durch potenzielle ETF-Erweiterungen verstärkt, da eine Vielzahl kryptobezogener ETF-Anträge für 2026 noch auf ihre Genehmigung wartet. Die ETF-Struktur ist ein wirkungsvolles Instrument für die Mainstream-Adoption, da sie einen einfachen, regulierten Zugangskanal für institutionelles und privates Kapital bietet.

Im Hinblick auf anstehende Entwicklungen, die die Nutzererfahrung grundlegend verbessern werden, dürfte der grösste Einfluss von skalierbaren Layer-2-Lösungen ausgehen. Diese reduzieren die Transaktionskosten erheblich und erhöhen die Geschwindigkeit drastisch, was die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit im Kryptobereich revolutionieren und eine breitere Teilnahme an der digitalen Wirtschaft ermöglichen wird.

Preisausblick

Hinsichtlich der Preisentwicklung erwarten wir, dass Bitcoin aufgrund steigender Akzeptanz und zunehmender Marktreife auf 150’000 USD klettern wird, während Ethereum aufgrund verbesserter Skalierbarkeit und der Expansion von DeFi voraussichtlich die Marke von 5’000 USD überschreiten wird. Bedeutende Altcoins wie Solana und Cardano könnten aufgrund typischer Marktzyklen kurzfristigen Schwankungen von 20–50% ausgesetzt sein, sind jedoch für starke Aufwärtstrends positioniert und könnten potenziell 2–3-fache Gewinne erzielen, da sich ihre Ökosysteme diversifizieren und ihre Nutzbarkeit steigt.

Wir rechnen mit dem explosivsten Wachstum in aufstrebenden Märkten in Asien und Afrika, wo mobile Krypto-Lösungen und Real-World-Asset-Tokenisierung rasant an Bedeutung gewinnen und damit finanzielle Inklusion freisetzen sowie neue wirtschaftliche Chancen auf globaler Ebene schaffen.

Der Krypto-Markt 2026 steht vor einem wegweisenden Jahr, in dem er sich von rein spekulativen Zyklen löst und auf eine Zukunft zusteuert, die durch greifbaren Nutzen und eine tiefgehende Integration in die globale Wirtschaft geprägt ist. Durch die Lösung zentraler Anforderungen wie Effizienz, Zugänglichkeit und realer Anwendungsnähe ist das Krypto-Ökosystem darauf ausgerichtet, sich als grundlegende Komponente der Weltwirtschaft zu etablieren.