Wochenrückblick Kalenderwoche 6 – 2026

Verhandlungen zum Clarity Act scheitern

Das letzte Woche angekündigte Vermittlungstreffen im Weissen Haus hat stattgefunden – und ist gescheitert. Über zwei Stunden verhandelten Vertreter der Krypto-Industrie, darunter Coinbase, Circle und Ripple, mit Bankenlobbyisten unter Leitung von Patrick Witt, dem Exekutivdirektor des präsidialen Beratergremiums für digitale Vermögenswerte. Ohne Ergebnis. Der Kernkonflikt bleibt derselbe: Paragraf 404 des CLARITY Act verbietet Krypto-Plattformen, Zinsen „ausschliesslich im Zusammenhang mit dem Halten von Zahlungs-Stablecoins“ auszuzahlen. Die Bankenlobby sieht darin ein Schlupfloch, da Plattformen wie Coinbase über Belohnungsprogramme bis zu 4.5 Prozent Rendite bieten – ein Vielfaches des durchschnittlichen US-Sparzinses. Über 3’200 Banker haben eine Petition gegen diese Praxis unterzeichnet. Das Weisse Haus hat nun eine neue Frist gesetzt: Bis Ende Februar müssen beide Seiten einen gemeinsamen Gesetzestext vorlegen, andernfalls bleibt der CLARITY Act im Bankenausschuss des Senats bis auf Weiteres blockiert. Die Umsetzung in diesem Jahr wird immer unwahrscheinlicher.