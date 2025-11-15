Wochenrückblick Kalenderwoche 46 – 2025

Die Grossbank JPMorgan hat diese Woche ihren Deposit-Token JPM Coin lanciert. Er soll wie ein Stablecoin als tokenisierte Dollar-Einheit dienen. Der Token kann Zinsen tragen und bildet eine digitale Forderung gegenüber Bankeinlagen ab. Er ist daher kein klassischer Stablecoin. Diese strukturellen Unterschiede hat CVJ.CH bereits bei ähnlichen Projekten von UBS, PostFinance und Sygnum hervorgehoben. Stablecoins werden vollständig durch liquide Vermögenswerte wie Staatsanleihen und Bargeldäquivalente gedeckt. Die neue US-Regulierung GENIUS Act schreibt eine strikte 1:1-Besicherung vor. In der Praxis bestehen die Reserven meist aus kurzlaufenden Staatspapieren, deren Einlösung direkt über die Federal Reserve gesichert ist. Ein Deposit-Token funktioniert anders. Er tokenisiert Zahlungsanweisungen und Einlagen bei einer Bank, die nur teilweise durch reale Vermögenswerte besichert sind. Im Stressfall wie einem Bankrun wären die Halter eines klassischen Stablecoins vermutlich besser geschützt. Stablecoin-Emittenten müssen jeden digitalen Dollar durch liquide Assets decken. Für Bankeinlagen gilt diese Pflicht nicht. Zudem werden die Staatsanleihen der Stablecoins ausserbilanzlich verwahrt und tragen die Garantie der Zentralbank. In der Schweiz sind Bankeinlagen nur bis 100’000 Franken gesichert. In den USA liegt die Schwelle bei 250’000 Dollar.