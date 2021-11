Wochenrückblick Kalenderwoche 45 – 2021

Eine wesentliche Beschaffenheit von Bitcoin ist dessen klar vordefinierte Geldpolitik, die neben einer vorgegebenen Inflation auch eine limitierte Gesamtmenge beinhaltet. Die Kryptowährung unterscheidet sich dadurch deutlich von gemeinen Fiat-Währungen, welche durch neue Geldschöpfung beliebig inflationiert werden können. In einem Umfeld mit steigenden Inflationsraten kommt Bitcoin deshalb immer öfter als Inflationsschutz auf den Radar institutioneller Anleger. Gegenüber der herkömmlichen Inflationsabsicherung mit dem Edelmetall Gold hat die Kryptowährung durch ihre digitale Beschaffenheit Effizienzvorteile im Bereich der Teilbarkeit und Transferierbarkeit. Mit Jefferies hat jüngst eine der weltgrössten Investmentbanken mit einem verwalteten Vermögen von 440 Milliarden USD, eine Reallokation ihres Investmentportfolios zugunsten von Bitcoin auf Kosten von Gold vorgenommen. Ein interessanter Trend, der höchstwahrscheinlich in naher Zukunft öfters zu beobachten sein wird.

Ein Manko aktueller Bildung beinhaltet oft ein breiteres Verständnis für unser täglich genutztes Tausch- und Zahlungsmittel Geld. Mit dem Aufkommen von Kryptowährungen wird das digitale Finanz-Umfeld augenblicklich um einen beachtlichen Teil ausgeweitet und damit eine Portion komplexer. Es wird erkennbar, dass ein Basiswissen um den aufstrebenden Bereich nicht schadet. New Yorks neuer Bürgermeister Eric Adams möchte der absehbaren Bildungslücke entgegenwirken. Die Bildungsblöcke an Schulen der Stadt sollen zukünftig mit Blockchain-Technologie und Kryptowährungen ergänzt werden. Seiner Meinung nach ist Bitcoin eine neue Geldform, die auf Dauer Bestand haben wird.

Dank vorausschauender Politik und Regulation entstand in der Schweiz früh die nötige Rechtssicherheit für ein blühendes Ökosystem rund um die Blockchain-Technologie und Kryptowährungen. Erste Firmenansiedlungen im Kanton Zug sorgten schon bald für die Prägung des Begriffs „Crypto Valley“ in Anlehnung an das kalifornische „Silicon Valley“. Mittlerweile hat das Ökosystem in verschiedene Branchen expandiert und auch geografisch ist das Crypto Valley weit über den Raum Zug hinausgewachsen. In den letzten zwei Monaten hat sich abermals einiges im Gebiet getan.

Köpfe Sandy Zhang zu DeFi und NFT-Gaming Hintergrund Bitcoin als Chance für Afrika Finanzprodukte CME Group führt Micro Ether-Futures ein Blockchain Europas erste Autofinanzierung auf der Blockchain

Die Struktur heutiger Finanzmärkte legt Kleinanlegern viele Steine in den Weg. Insbesondere frühe Finanzierungsphasen innovativer Firmen sind oftmals „akkreditierten Anlegern“ vorbehalten. Nach den Regeln der US-Börsenaufsicht (SEC) gelten als akkreditierte Investoren Personen mit einem Nettovermögen von mehr als 1 Million Dollar. Auch hierzulande hat sich das amerikanische Modell mit dem Begriff „qualifizierter Investor“ durchgesetzt. Die vorherrschende Definition führt dazu, dass ein Investor aufgrund seiner Vermögensgrösse bei etlichen Investitionsformen ausgeschlossen wird. Die Teilnahme am exponentiellen Wachstum disruptiver Technologien wie Blockchain (DLT), künstliche Intelligenz oder Maschinellem Lernen bleibt Kleinanlegern somit nicht selten verwehrt. Das aufstrebende Gebiet der dezentralen Finanzen (DeFi) beseitigt mit den Eigenschaften eines erlaubnislosen Zugangs sowie dem Wegfall von Zwischenhändlern dieses Manko und bietet eine erfrischende Alternative. Obwohl mit Risiken verbunden, sind die Vorteile der dezentralisierten Investitionsstruktur zu zahlreich, um sie zu ignorieren.

Ausserdem: Einzigartige digitale Gegenstände in Form von nicht-fungiblen Token (NFTs) sind im Trend. Durch die neue Technologie eröffnet sich ein enormes Potenzial, das etliche Unternehmen und Projekte im Blockchain Bereich versuchen auszuschöpfen. Naheliegende Synergien liegen in der Videospielbranche und der Verknüpfung mit der aufkommenden DeFi-Welt. Clam Island ist eines der Projekte, die das erzielen von Rendite spielerisch mit NFTs verbindet. Im Gespräch mit CVJ.CH erzählt CEO Sandy Zhang, wo er das grösste Potenzial für NFTs sieht, wie die Technologie mit Videospielen kombiniert werden kann, und welche Herausforderungen solche Experimente meistern müssen.