Wochenrückblick Kalenderwoche 33 – 2024

Stablecoins sind digitale Assets mit einer stabilen Bindung an einen bestimmten Vermögenswert. In der Krypto-Branche werden hauptsächlich Stablecoins mit einer Bindung an den US-Dollar verwendet. Einige Emittenten arbeiten allerdings an Franken-Alternativen. Diese unterliegen in der Schweiz neuen Vorschriften, wie die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) kürzlich in einer Aufsichtsmitteilung verkündete. Einerseits brauchen Emittenten eine Banklizenz, andererseits muss jeder einzelne Kunde über ein KYC-Verfahren identifiziert werden. Diese Regeln verunmöglichen ein Wirtschaften in der Schweiz, meint der Blockchain-Verband Swiss Blockchain Federation in einem Antwortsbrief. Schweizer Emittenten von Stablecoins seien faktisch gezwungen, ihr Projekt im Ausland zu realisieren.