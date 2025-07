Wochenrückblick Kalenderwoche 29 – 2025

Neuer Schwung für Ethereum

Ethereum profitiert am stärksten von den regulatorischen Fortschritten in den USA. Als führende Smart-Contract-Blockchain für institutionelle Anwendungen verzeichnete Ethereum erstmals über 5 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen. Allein in einer Woche flossen 908 Millionen Dollar in ETH-Produkte – ein Tagesdurchschnitt von 181 Millionen Dollar. Das liegt weit über dem bisherigen Schnitt von 23 Millionen und signalisiert wachsendes Interesse unter US-Anlegern. Im Fokus steht nun der erwartete Start mehrerer Altcoin-ETFs. Die SEC genehmigte kürzlich einen exotischen Solana-ETF und öffnete die Tür für Fonds auf XRP und Cardano. Der Start verzögert sich jedoch, da die Behörde zunächst einen klareren Rahmen für Krypto-Produkte schaffen will.