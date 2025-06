Wochenrückblick Kalenderwoche 23 – 2025

Stablecoins – Kryptowährungen mit Bindung an Fiatwährungen wie den US-Dollar – gewinnen rasant an Bedeutung. Die USA verfolgen ein strategisches Ziel: die globale Dominanz des Dollars digital abzusichern. Eine von Ex-Präsident Trump unterzeichnete Executive Order zur Förderung von Stablecoins unterstreicht dieses Interesse. Auch Wall Street wittert Profit. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo entwickeln einen gemeinsamen Stablecoin. Zugleich investierten etablierte Finanzhäuser massiv in den Börsengang von Circle, dem zweitgrössten Stablecoin-Anbieter. Nach mehrfacher Überzeichnung debütierte Circle mit einer Bewertung von 8 Milliarden Dollar an der NYSE. Nach nur einem Tag stieg der Börsenwert auf 21.5 Milliarden Dollar. Investoren setzen wohl auf eine Aufholjagd gegenüber Marktführer Tether, der 2024 zehn Milliarden Dollar Gewinn erzielte.