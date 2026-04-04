Wochenrückblick Kalenderwoche 14 – 2026

Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Kryptowährungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick.
Selektierte Artikel der Woche:
Die Fortschritte im Bereich Quantencomputing nehmen weiter an Dynamik zu. Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Hürden für potenzielle Angriffe auf heutige kryptografische Verfahren deutlich geringer sein könnten als bislang angenommen. Damit rückt ein Szenario näher, das lange als rein theoretisch galt.
Im Fokus steht nicht nur Bitcoin, sondern die zugrunde liegende Kryptografie, auf der ein Grossteil digitaler Systeme basiert. Während konkrete Angriffsfähigkeiten weiterhin begrenzt sind, zeigen die aktuellen Entwicklungen, dass sich der technologische Fortschritt beschleunigt und bestehende Sicherheitsannahmen zunehmend hinterfragt werden. Mit Blick nach vorne wird klar, dass die Auswirkungen weit über den Kryptomarkt hinausreichen. Betroffen sind unter anderem Verschlüsselungstechnologien im Bankensystem, sichere Kommunikations-protokolle sowie zentrale Internetstandards. Kurzfristig besteht kein akutes Risiko, mittel- bis langfristig gewinnt die Entwicklung jedoch deutlich an Relevanz.
Googles Quantum-Team rückt das Szenario Quantencomputer und Bitcoin näher an die Realität: Neue Berechnungen zeigen,…
Bitcoins langer Weg zur Quantenresistenz
Mit den jüngsten Fortschritten im Quantencomputing rückt die Kryptografiesicherheit zunehmend in den Fokus der Märkte. Die für einen Angriff auf Bitcoin und andere Kryptowährungen erforderliche Rechenleistung ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, wodurch der Abstand zu einem realistischeren Szenario kleiner geworden ist. Erste Modelle zeigen, dass ein Angriff theoretisch innerhalb weniger Minuten möglich wäre, sobald entsprechende Quantenhardware verfügbar ist. Parallel schreiten die Arbeiten an quantenresistenter Kryptografie voran, eine vollständige Migration dürfte jedoch mehrere Jahre dauern. Mit den geplanten NIST-Standards bis 2035 entsteht ein klarer Zeitrahmen, während die dezentrale Governance von Bitcoin die Umsetzung verlangsamt. Für Anleger bedeutet das: kein kurzfristiges Risiko, aber ein strukturelles Thema, das zunehmend in die langfristige Bewertung einfliesst.
Quantencomputer bedrohen Bitcoins Kryptographie. BIP-360, NIST-Standards und der aktuelle Zeitrahmen – was Anleger jetzt wissen sollten.
Kryptomarkt verharrt seit zwei Monaten im extremen Pessimismus
Die Marktstimmung ist deutlich gekippt. Der Crypto Fear & Greed Index liegt tief im Bereich Extreme Fear und signalisiert eine der längsten Pessimismusphasen seit 2022, nachdem noch vor wenigen Monaten extreme Gier dominierte. Auslöser ist kein einzelnes Ereignis, sondern das Zusammenspiel aus restriktiver Geldpolitik, geopolitischen Spannungen und einem starken US-Dollar. Parallel ist die Korrelation von Bitcoin mit dem Aktienmarkt deutlich gestiegen, während institutionelle Zuflüsse zuletzt ins Negative drehten. Historisch folgten auf solche Extremphasen oft starke Erholungen, Zeitpunkt und Ausmass bleiben jedoch unsicher.
Pump.fun und die Token-Flut im Altcoin-Markt
Während Bitcoin mit externen Risiken konfrontiert ist, steht der Altcoin-Markt zunehmend unter internem Druck. Treiber ist vor allem die massive Ausweitung des Tokenangebots. Plattformen wie Pump.fun haben seit 2024 Millionen neuer Token auf Solana erzeugt und damit eine beispiellose Inflation ausgelöst. Ein Grossteil aller Token entfällt inzwischen auf dieses Ökosystem, während die Qualität des Angebots entsprechend gering bleibt. Die überwiegende Mehrheit der Projekte verschwindet innerhalb kurzer Zeit, Kapital wird fragmentiert und zunehmend kurzfristig gebunden, anstatt nachhaltig allokiert zu werden. Die Auswirkungen zeigen sich klar in der Marktstruktur: Die Altcoin-Marktkapitalisierung ist deutlich zurückgegangen, neue Listings entwickeln sich schwach und klassische Altcoin-Zyklen haben sich stark verkürzt. Gleichzeitig verstärken hohe Token-Unlocks den strukturellen Angebotsdruck.
Launchpads wie Pump.fun schufen über 13 Millionen Tokens. Daten zeigen, wie die Token-Flut den Altcoin-Markt strukturell verändert.
Bittensor trainiert grösstes dezentrales Sprachmodell und weckt institutionelles Interesse
Nicht alle Altcoin-Projekte gehen im Meer der Meme-Tokens unter. Einzelne Projekte zeigen, dass reale Nutzung und technologische Fortschritte weiterhin Kapital anziehen. Das dezentrale KI-Netzwerk Bittensor hat im März ein leistungsfähiges Sprachmodell fertiggestellt und damit die Fähigkeit dezentraler Systeme unterstrichen, mit zentralisierten Ansätzen zu konkurrieren. Parallel nimmt das institutionelle Interesse zu, mit ersten ETF-Anträgen und grösseren Kapitalallokationen. Die starke Kursreaktion des Tokens unterstreicht, dass differenzierte Qualität im Markt weiterhin honoriert wird.
Bittensor TAO erklärt: Wie das dezentrale KI-Netzwerk funktioniert, was hinter Subnets steckt und warum Grayscale einen ETF beantragt.