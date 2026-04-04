Wochenrückblick Kalenderwoche 14 – 2026

Die Fortschritte im Bereich Quantencomputing nehmen weiter an Dynamik zu. Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Hürden für potenzielle Angriffe auf heutige kryptografische Verfahren deutlich geringer sein könnten als bislang angenommen. Damit rückt ein Szenario näher, das lange als rein theoretisch galt.

Im Fokus steht nicht nur Bitcoin, sondern die zugrunde liegende Kryptografie, auf der ein Grossteil digitaler Systeme basiert. Während konkrete Angriffsfähigkeiten weiterhin begrenzt sind, zeigen die aktuellen Entwicklungen, dass sich der technologische Fortschritt beschleunigt und bestehende Sicherheitsannahmen zunehmend hinterfragt werden. Mit Blick nach vorne wird klar, dass die Auswirkungen weit über den Kryptomarkt hinausreichen. Betroffen sind unter anderem Verschlüsselungstechnologien im Bankensystem, sichere Kommunikations-protokolle sowie zentrale Internetstandards. Kurzfristig besteht kein akutes Risiko, mittel- bis langfristig gewinnt die Entwicklung jedoch deutlich an Relevanz.