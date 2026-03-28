Wochenrückblick Kalenderwoche 13 – 2026

Daten statt Narrativ: Bitcoin schlägt Gold im geopolitischen Stresstest

Bitcoin legte seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar rund 11% zu. Gold verlor im selben Zeitraum etwa 15%. Ein neuer JPMorgan-Report von Managing Director Nikolaos Panigirtzoglou untermauert damit erstmals mit Daten, was institutionell lange als unbelegte These galt: Bitcoin als geopolitische Absicherung. Die Kapitalströme bestätigen das Bild. Gold-ETFs verzeichneten in den ersten drei Märzwochen Abflüsse von rund 11 Milliarden USD. Bitcoin-Fonds hingegen verbuchten Nettozuflüsse. Gold notierte im Januar 2026 noch bei einem Rekordhoch von rund 5’500 USD pro Unze – aktuell sind es etwa 4’450 USD. An den CME-Futures blieben Bitcoin-Positionen stabil. Gold- und Silber-Futures erlebten dagegen massive Positionsauflösungen. Laut Panigirtzoglou ist die Marktbreite von Gold inzwischen unter jene von Bitcoin gefallen.