Wochenrückblick Kalenderwoche 11 – 2026

US-Senat bettet CBDC-Verbot in parteiübergreifendes Wohnungsgesetz ein

Während Regierungen weltweit private Stablecoins fördern, gehen die USA beim staatlichen Gegenstück den umgekehrten Weg. Der US-Senat hat den „21st Century ROAD to Housing Act“ mit einer überraschend deutlichen Mehrheit von 84 zu 6 Stimmen zur weiteren Beratung freigegeben. In dem 303-seitigen Wohnungsgesetz verbirgt sich eine Klausel, die der Federal Reserve die Ausgabe einer digitalen Zentralbankwährung bis 2030 untersagt. Sowohl direkte als auch indirekte Ausgaben über Finanzinstitute sind ausgeschlossen. Die taktische Einbettung in ein populäres Wohnungsmarktgesetz sicherte breite überparteiliche Unterstützung, die ein eigenständiges CBDC-Verbot kaum erhalten hätte. Bereits im Januar 2025 verbot eine Executive Order von Präsident Trump allen Bundesbehörden die CBDC-Entwicklung. Das Gesetz soll diese Lücke schliessen, da eine künftige Regierung die Executive Order jederzeit aufheben könnte. Die USA positionieren sich damit klar gegen den globalen Trend: Die EZB plant den digitalen Euro für 2029, China betreibt mit dem digitalen Yuan bereits ein voll operatives System. Private Stablecoins sind vom Verbot ausdrücklich ausgenommen.