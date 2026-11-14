Wochenrückblick: Indexfonds müssen Strategy-Aktien verkaufen

Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Kryptowährungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick.
Selektierte Artikel der Woche:
Der Indexanbieter MSCI streicht die Bitcoin-Firma Strategy Ende November aus seinen globalen Aktienindizes, darunter dem MSCI World. Das Unternehmen kauft laufend Bitcoin, hält inzwischen 850’364 BTC und finanziert die Käufe über neue Aktien. Grundlage ist eine neue Regel für Firmen, deren Aktiven nicht überwiegend aus operativen Vermögenswerten bestehen. Die Regel nennt Bitcoin zwar nicht, doch eine Simulation von MSCI markierte Strategy schon im August zur Löschung. Fonds, die diese Indizes nachbilden, müssen die Aktie deshalb verkaufen. Nach Strategys eigener Schätzung halten sie rund 13 Mio. Titel, also 3.1% der ausstehenden Aktien und weniger als ein Tagesvolumen. Die Bank JPMorgan schätzte die Abflüsse vor einem Jahr auf 2.8 Mrd. USD, allerdings für den ursprünglichen Vorschlag. Strategy muss wegen der Löschung keine Bitcoin verkaufen. Dennoch kann der Ausschluss die Finanzierung weiterer Käufe erschweren. Strategy selbst bestreitet die Einstufung, denn es weist sein Bitcoin-Geschäft als operatives Segment aus.
MSCI streicht Strategy aus dem World-Index, was keinen Bitcoin-Verkauf erzwingt, aber die Finanzierung neuer Käufe belasten kann.
Banken finanzieren Konkurrenz zu Tether und Circle
Goldman Sachs, Citigroup und weitere Finanzhäuser haben laut Bloomberg rund 270 Mio. USD für einen gemeinsamen Stablecoin zugesagt. Der Finanznachrichtendienst stützt sich dabei auf Insider. Ein Stablecoin bildet den Wert einer Währung wie des Dollars ab, Reserven sichern diese Bindung. Den Markt von rund 295 Mrd. USD beherrschen bisher zwei Krypto-Firmen, Tether und Circle, mit zusammen knapp 84%. Das Geld soll den Betrieb eines neu zu gründenden US-Herausgebers über fünf Jahre sichern. Dieser will im ersten Halbjahr 2027 einen Dollar-Token nach dem US-Stablecoin-Gesetz GENIUS Act ausgeben. Zur Gruppe aus 21 Finanzinstituten gehört aus der Schweiz die UBS, laut Berichten zudem der Vermögensverwalter Fidelity. Allerdings sind wesentliche Punkte offen, denn das Vorhaben hat weder einen Chef noch einen endgültigen Namen. Unklar ist ebenso, wie sich die Summe verteilt und ob alle Mitglieder einzahlen.
Goldman Sachs, Citi und weitere Banken stellen laut Bloomberg rund 270 Mio. USD für fünf Betriebsjahre ihres Stablecoins bereit.
Bitcoin rutscht ab, das Krypto-Gesetz läuft aus
Bitcoin ist nach den US-Zwischenwahlen auf 73’708 USD gefallen, den tiefsten Stand seit August. Ether verlor rund 5% und rutschte zeitweise unter 2’100 USD. Gleichzeitig lösten Börsen gehebelte Wetten über mehr als 1 Mrd. USD zwangsweise auf. Was den Rückgang auslöste, lässt sich allerdings nicht eindeutig belegen. Reuters nennt vor allem die Sorge vor strengerer Regulierung durch den künftig demokratischen Kongress. CoinDesk sieht dagegen eine Untersuchung zu Nvidia-Chef Jensen Huang und gescheiterte Iran-Gespräche als Auslöser. Elizabeth Warren gilt als Favoritin für den Vorsitz im Bankenausschuss des Senats und könnte dort die Agenda bestimmen. Für Gesetze braucht es im Senat jedoch weiterhin 60 Stimmen, freie Hand haben die Demokraten deshalb nicht. Zudem verfällt der Clarity Act, das geplante Gesetz zur Aufsicht über den Kryptomarkt, im Januar mit dem alten Kongress. Der neue Kongress müsste das Verfahren folglich von vorn beginnen.
Bitcoin sinkt nach den US-Midterms auf 73’708 USD und Ether unter 2’100 USD, weil Anleger strengere Krypto-Regulierung fürchten.
Trump Media verdient vor allem auf dem Papier
Trump Media, Betreiberin des sozialen Netzwerks Truth Social, hat im dritten Quartal einen Gewinn von 409.7 Mio. USD erzielt. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch 54.8 Mio. USD Verlust geschrieben. Den Ausschlag gaben Bewertungsgewinne von 496.1 Mio. USD auf Krypto-Bestände und Aktien, die kein Geld in die Kasse brachten. Ende September hielt das Unternehmen rund 15’649 BTC, deshalb schwankt sein Ergebnis mit dem Bitcoin-Kurs. Das eigentliche Geschäft bleibt dagegen klein, denn der Umsatz lag bei nur 3 Mio. USD. Rechnet man die Bewertungsgewinne heraus, bliebe im Quartal folglich ein Verlust von rund 86 Mio. USD. Über neun Monate summiert sich das Minus zudem auf rund 234 Mio. USD. Krypto-Bestände machen mehr als die Hälfte der Bilanzsumme aus. Fällt der Bitcoin-Kurs, schlagen dieselben Posten deshalb als Verlust durch. An der Börse fiel die Reaktion verhalten aus, seit Jahresbeginn hat die Aktie fast 70% verloren.
Trump Media erzielt im dritten Quartal 2026 einen Gewinn von 409.7 Mio. USD, fast ganz aus Bewertungsgewinnen, bei 3 Mio. USD Umsatz.
Bitcoin Core nennt Lücken erst nach dem Support-Ende
Ausserdem: Bitcoin Core, die Referenzsoftware des Bitcoin-Netzwerks, hat diese Woche drei Sicherheitslücken offengelegt. Mit dieser Software prüfen und verbreiten Rechner im Netzwerk, sogenannte Nodes, Transaktionen und Blöcke. Die Fehler hatte das Projekt allerdings schon vor rund einem Jahr behoben. Den schwersten stuft es als „hoch“ ein, die zweithöchste von vier Stufen. Er konnte Miner daran hindern, gültige neue Blöcke vorzubereiten, wenn das Netzwerk zuvor die jüngsten Blöcke ersetzt hatte. Den gemeinsamen Regelsatz des Netzwerks, den Konsens, berührte der Fehler jedoch nicht. Grundsätzlich behebt das Projekt Lücken zuerst still, die Beschreibung folgt erst, wenn der Support der betroffenen Versionen endet. Betreiber erhalten dadurch Zeit für das Update. Im aktuellen Fall endete der Support der letzten betroffenen Versionsreihe Ende Oktober. Wer diese oder ältere Versionen weiter betreibt, nutzt deshalb Software ohne Support. Ob jemand die Lücken je ausgenutzt hat, geht aus den Hinweisen nicht hervor.
Bitcoin Core hat drei seit Oktober 2025 behobene Sicherheitslücken offengelegt, darunter einen schwerwiegenden Fehler bei Mining-Nodes.