Wochenrückblick: Indexfonds müssen Strategy-Aktien verkaufen

Bitcoin Core nennt Lücken erst nach dem Support-Ende

Ausserdem: Bitcoin Core, die Referenzsoftware des Bitcoin-Netzwerks, hat diese Woche drei Sicherheitslücken offengelegt. Mit dieser Software prüfen und verbreiten Rechner im Netzwerk, sogenannte Nodes, Transaktionen und Blöcke. Die Fehler hatte das Projekt allerdings schon vor rund einem Jahr behoben. Den schwersten stuft es als „hoch“ ein, die zweithöchste von vier Stufen. Er konnte Miner daran hindern, gültige neue Blöcke vorzubereiten, wenn das Netzwerk zuvor die jüngsten Blöcke ersetzt hatte. Den gemeinsamen Regelsatz des Netzwerks, den Konsens, berührte der Fehler jedoch nicht. Grundsätzlich behebt das Projekt Lücken zuerst still, die Beschreibung folgt erst, wenn der Support der betroffenen Versionen endet. Betreiber erhalten dadurch Zeit für das Update. Im aktuellen Fall endete der Support der letzten betroffenen Versionsreihe Ende Oktober. Wer diese oder ältere Versionen weiter betreibt, nutzt deshalb Software ohne Support. Ob jemand die Lücken je ausgenutzt hat, geht aus den Hinweisen nicht hervor.