Trump Media meldet dank Krypto-Aufschwung 410 Mio. USD Gewinn

Trump Media hat im dritten Quartal 2026 einen Gewinn von 409.7 Mio. USD erzielt, nach 54.8 Mio. USD Verlust im Vorjahresquartal. Den Ausschlag gaben fast ausschliesslich nicht zahlungswirksame Bewertungsgewinne auf Bitcoin und Aktien.

Die Trump Media & Technology Group (DJT) betreibt das soziale Netzwerk Truth Social und ist an der Börse kotiert. Ihr Geld verdient sie mit Werbung, Abonnements und seit August 2026 zusätzlich mit einem Datenfeed für Geschäftskunden. Ausserdem hält sie seit 2025 ein grosses Bitcoin-Treasury. Den Grundstock legte im Mai 2025 eine Kapitalaufnahme von rund 2.5 Mrd. USD. Davon kamen rund 1.5 Mrd. USD über Aktien und 1 Mrd. USD über Wandelanleihen herein. Seither schwanken die Quartalsergebnisse deshalb mit dem Bitcoin-Kurs. Operativ bleibt das Geschäft hingegen klein, der Umsatz lag trotz eines Plus von 205% bei 3.0 Mio. USD.

An der Börse fiel die Reaktion verhalten aus. Am 9. November 2026 schloss die Aktie bei 4.06 USD, ein Plus von 1.75%. Nachbörslich legte sie leicht zu. Seit Jahresbeginn hat sie allerdings fast 70% verloren. Allein seit den Zwischenwahlen, bei denen die Demokraten die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses gewannen, ging es um rund 32% abwärts.

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Bewertungsgewinne tragen das Quartalsergebnis

Gemäss der Quartalsmitteilung an die SEC verbuchte Trump Media realisierte und unrealisierte Gewinne von 496.1 Mio. USD auf digitale Assets, verpfändete digitale Assets und Aktien, allesamt nicht zahlungswirksam. Unrealisierte Gewinne entstehen, wenn der Marktwert eines Bestands steigt, ohne dass das Unternehmen verkauft. Allein auf die digitalen Assets, verpfändete Bestände eingeschlossen, entfielen 378.1 Mio. USD. Den Rest steuerten somit Aktienpositionen bei. Vergleichsweise gering fällt daneben der Quartalsumsatz aus. Die Bewertungsgewinne waren mehr als 160-mal so hoch.

Der Quartalsgewinn reicht allerdings nicht, um die Verluste der ersten Jahreshälfte auszugleichen. Per Ende September summiert sich der Neun-Monats-Verlust insgesamt auf rund 234.2 Mio. USD, bei einem Umsatz von 5.5 Mio. USD im selben Zeitraum. Auch das dritte Quartal läge ohne Bewertungseffekte im Minus. Denn nach Abzug der 496.1 Mio. USD bleibt rechnerisch ein Verlust von rund 86 Mio. USD. Das bereinigte EBITDA, das solche Effekte ausklammert, zeigte ebenfalls einen Verlust von 12.3 Mio. USD. Zudem sank der operative Cashflow. CFO Phillip Juhan begründete das teilweise mit dem Entscheid, die Ertragsstrategie für die digitalen Assets zu pausieren.

Truth API soll das Umsatzwachstum tragen

Das Umsatzplus von 205% geht von einer sehr kleinen Basis aus. Ein Jahr zuvor hatte Trump Media lediglich 973'000 USD erlöst, im dritten Quartal 2026 waren es 2.97 Mio. USD. Den grössten Beitrag lieferte das Abonnementgeschäft im Media-Segment, das um 1.8 Mio. USD zulegte. Das Unternehmen schreibt diesen Zuwachs Truth API und Truth+ zusammen zu und schlüsselt ihn nicht weiter auf. Ebenso nannte Juhan in der Telefonkonferenz zu den Zahlen beide Produkte als Treiber.

Truth API ging im August 2026 an den Start. Der Dienst liefert Geschäftskunden einen Datenfeed mit geringer Latenz und damit lizenzierten Echtzeit-Zugriff auf Posts ausgewählter Truth-Social-Konten. Laut Reuters, das sich auf nicht genannte Insider stützt, zählen der Finanzdatenanbieter Bloomberg sowie die Handelshäuser Susquehanna International Group und Jump Trading zu den Abonnenten. Die drei Firmen äusserten sich allerdings nicht dazu, und in der Telefonkonferenz nannte Trump Media keine Kunden.

Die Abos sollen demnach zwischen 60'000 und 100'000 USD pro Monat kosten. Offengelegt hat das Unternehmen keine Vertragspreise. Aufs Jahr gerechnet ergäbe das also 720'000 bis 1.2 Mio. USD pro Kunde. Gemessen an den Bewertungsgewinnen bliebe das Datengeschäft dennoch eine Randgrösse. Gleichzeitig passt es zum Kurs eines Unternehmens, das sich schrittweise vom reinen Social-Media-Betreiber entfernt.

15'649 Bitcoin, fast drei Viertel davon verpfändet

Ende September hielt Trump Media laut CFO Juhan rund 15'649 BTC. Davon waren rund 11'385 BTC, also knapp 73%, in einem Ertragsprogramm verpfändet. Zuvor hatte das Unternehmen im Juli 2025 seinen Bestand an Bitcoin und Bitcoin-Wertpapieren auf rund 2 Mrd. USD beziffert. Das entsprach damals etwa zwei Dritteln der liquiden Mittel von 3 Mrd. USD.

Die verpfändeten Bitcoin dienen als Sicherheit für Optionen. Trump Media verkauft gedeckte Puts und Calls, kauft selbst Calls und Puts und setzt synthetische Long- und Collar-Strategien ein. Beim Verkauf einer Option kassiert die Firma eine Prämie und übernimmt im Gegenzug Kursrisiken anderer Marktteilnehmer. Diese Prämien fliessen in Bitcoin zu und erscheinen in der Bilanz ebenfalls als verpfändete digitale Assets. Als Sicherungsbeziehung im Sinne der Rechnungslegung hat Trump Media die Positionen jedoch nicht designiert.

Per Ende September wies die Bilanz digitale Assets von 406.7 Mio. USD und verpfändete digitale Assets von 951.4 Mio. USD aus. Zusammen sind das rund 1.36 Mrd. USD zu Buchwerten und damit mehr als die Hälfte der Gesamtaktiva von 2.5 Mrd. USD. Folglich laufen Kursbewegungen von Bitcoin direkt über die Erfolgsrechnung. Im dritten Quartal wirkte dieser Mechanismus zugunsten des Ergebnisses. Ein sinkender Bitcoin-Kurs schlüge hingegen über dieselben Posten als Verlust durch.

Wandelanleihen und TAE-Fusion setzen die nächsten Fristen

Auf der Passivseite stehen Wandelanleihen von 976.8 Mio. USD. Solche Papiere sind Schuldtitel, die der Inhaber statt einer Rückzahlung in Aktien tauschen kann. Die Anleihen von Trump Media stammen aus der Kapitalaufnahme vom Mai 2025, tragen keinen Zins und lassen sich mit einer Prämie von 35% wandeln. Bis Ende November können die Inhaber die Rückzahlung verlangen. Die Bilanz führt sie zudem als kurzfristige Verbindlichkeit. Interim-CEO Kevin McGurn will die Rückzahlung aus einer Mischung aus Barmitteln und Krediten bestreiten. Wie hoch der Betrag ausfällt, ist jedoch offen, da die Inhaber noch wählen können. Das Rückkaufprogramm über 400 Mio. USD hat das Unternehmen bisher zu rund 40 Mio. USD ausgeschöpft. Im dritten Quartal kamen keine Rückkäufe hinzu.

Gleichzeitig treibt Trump Media den Zusammenschluss mit dem Kernfusions-Entwickler TAE Technologies voran. Die Partner kündigten die Transaktion im Dezember 2025 als reinen Aktientausch mit einem Wert von über 6 Mrd. USD an. Auf voll verwässerter Basis sollen die Aktionäre beider Seiten danach je rund 50% halten. Ursprünglich war der Abschluss für Mitte 2026 geplant, inzwischen nennt das Unternehmen das vierte Quartal. Ausserdem hatte Trump Media bis zu 300 Mio. USD Barmittel zugesagt, 200 Mio. USD bei Unterzeichnung und 100 Mio. USD bei der ersten SEC-Einreichung. Im Oktober 2026 rief TAE schliesslich die restlichen 100 Mio. USD unter dem Wandeldarlehen ab.

Anfang November erklärte die SEC das Registrierungsformular S-4 zur Fusion für wirksam. Somit können die Aktionäre an einer ausserordentlichen Versammlung am 14. Dezember 2026 über den Zusammenschluss abstimmen. Stimmberechtigt ist, wer am 2. November Aktien hielt. Nach dem Abschluss sollen Devin Nunes und TAE-Chef Michl Binderbauer das fusionierte Unternehmen als Co-CEOs führen. Bis dahin leitet McGurn Trump Media als Interim-CEO.