Bitcoin fällt nach den Midterms auf tiefsten Stand seit August

Bitcoin ist nach den US-Midterms in der Nacht auf Montag auf 73'708 USD gefallen, den tiefsten Stand seit August. Ether verlor sogar rund 5% und rutschte zeitweise unter 2'100 USD, weil Anleger eine strengere Regulierung durch einen demokratisch kontrollierten Kongress fürchten.

Die Midterms sind die Zwischenwahlen zur Mitte der Amtszeit eines US-Präsidenten. Die Wähler bestimmen dabei das gesamte Repräsentantenhaus und einen Teil des Senats neu. Beide Kammern schreiben die Gesetze für den Krypto-Markt, ihre Ausschüsse setzen zudem die politische Agenda. Anfang November sicherten sich die Demokraten beide Kammern. Zuvor hatte der Senat im September 2026 das Marktstruktur-Gesetz CLARITY Act scheitern lassen. Ende Oktober hatte Bitcoin noch über 80'000 USD notiert, ehe ein Rutsch am Tag des Binance-Hacks gehebelte Wetten auf steigende Kurse über 356 Mio. USD auflöste. Nach dem jüngsten Tief erholte sich der Kurs kurz auf über 75'000 USD, die Erholung stockte jedoch.

Die Midterms geben den Demokraten beide Kammern

Die Nachrichtenagentur AP rief beide Kammern Anfang November für die Demokraten aus. Im Senat gewann die Partei sieben Sitze hinzu und hält nach aktuellem Stand 54 zu 44 Mandate, offen sind noch Alaska und Mississippi. Gedreht hat sie unter anderem Texas, das zuletzt 1988 demokratisch gewählt hatte, sowie Ohio und Iowa. Die Republikaner hingegen drehten keinen einzigen Sitz. Im Repräsentantenhaus zeichnet sich gemäss CNN mit über 250 demokratischen Sitzen die grösste Mehrheit seit fast 20 Jahren ab. Allerdings läuft die Auszählung dort noch.

Für die Krypto-Branche ging die Wahl schlecht aus. In Ohio besiegte Sherrod Brown, früher Vorsitzender des Senate Banking Committee, den Republikaner Jon Husted. Die Branche hatte zuvor viel Geld gegen Brown eingesetzt. Ausserdem verloren im Repräsentantenhaus die krypto-freundlichen Republikaner Bryan Steil, Zach Nunn und Ann Wagner ihre Sitze. Gleichzeitig setzten sich laut Reuters prominente Krypto-Kritiker durch. Die Wette auf einen freundlich gesinnten Kongress ging somit nicht auf.

Entscheidend wird nun die Besetzung der Ausschüsse. Elizabeth Warren gilt als Favoritin für den Vorsitz des Senate Banking Committee. Maxine Waters dürfte das House Financial Services Committee übernehmen, wobei Sean Casten sie herausfordert. Beides ist noch nicht entschieden, zumal der neue Kongress erst im Januar 2027 zusammentritt. Als Vorsitzende erhielte Warren das Recht auf Vorladungen und die Kontrolle über die Agenda des Ausschusses. Was dabei untergeht, ist die Filibuster-Regel im Senat, die für Gesetze weiterhin 60 Stimmen verlangt. Die neue Mehrheit verschafft den Demokraten deshalb zunächst Anhörungen und Vorladungen, aber keine freie Hand bei Gesetzen.

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Der CLARITY Act verfällt im Januar

Der CLARITY Act ist das zentrale Marktstruktur-Gesetz für Krypto-Assets in den USA. Er soll regeln, welche Token unter die Börsenaufsicht SEC fallen und welche unter die Terminmarktaufsicht CFTC. Das Repräsentantenhaus verabschiedete die Vorlage im Juli 2025 mit 294 zu 134 Stimmen. Später brachte das Senate Banking Committee sie im Mai 2026 mit 15 zu 9 Stimmen voran.

Im Plenum scheiterte das Gesetz jedoch im September 2026. Der Cloture-Antrag, der die Debatte eröffnet hätte, erhielt nur 49 zu 50 Stimmen. Somit fehlten elf Stimmen zu den nötigen 60, zu einer Endabstimmung kam es nicht. Umstritten waren Ethikregeln für Krypto-Geschäfte von Amtsträgern und der Trump-Familie. Ferner wehrte sich die Bankenlobby gegen Renditen auf Stablecoins, ein weiterer Konflikt betraf Bankenaktivitäten. Auffällig ist, dass der Entwurf unter einer republikanischen Senatsmehrheit scheiterte und nicht am Widerstand der künftigen demokratischen Mehrheit.

Am 3. Januar 2027 verfällt das Gesetz mit dem alten Kongress. Folglich müsste der neue Kongress das Verfahren von vorn beginnen. Die SEC wartet allerdings nicht auf das Parlament. Im August 2026 schlug sie das Regelwerk „Regulation Crypto Assets" vor, im September folgte eine Order zur Tokenisierung. SEC-Chef Paul Atkins versprach schliesslich, mit oder ohne Gesetz zu handeln. Die Marktstruktur-Regulierung verlagert sich damit vorerst zu den Behörden. Der Gesetzesweg war also schon vor der Wahl blockiert.

Binance-Hack, Nvidia und Iran belasten den Markt zusätzlich

Ende Oktober zogen Angreifer rund 6.3 Mrd. USD aus Wallets der Kryptobörse Binance ab. Es ist der bisher grösste Krypto-Diebstahl, beim Hack von Bybit 2025 waren es 1.5 Mrd. USD. Die Beute verteilte sich auf zehn Blockchains, der Grossteil floss in etwa 20 Minuten ab. TRM Labs und Chainalysis ordnen den Angriff der nordkoreanischen Gruppe TraderTraitor zu, Pjöngjang bestritt eine Beteiligung. Binance schätzt die eingefrorenen Mittel auf rund 3 Mrd. USD. Tether und Circle froren zudem rund 2.6 Mrd. USD in ihren Stablecoins ein. Den Schaden will die Börse ausserdem aus dem Notfallfonds SAFU decken, für den sie 6 Mrd. USD zurückgestellt hat. Als Einfallstor nennt die Erstuntersuchung den Laptop eines Ingenieurs. Infolge des Hacks fragen Fed und OCC inzwischen bei Banken nach Schwachstellen.

Am Sonntag kamen zwei Auslöser ausserhalb der Krypto-Branche hinzu. Nvidias Verwaltungsrat eröffnete eine unabhängige Untersuchung zu CEO Jensen Huang, die ein Ausschuss unabhängiger Direktoren mit externen Anwälten führt. Huang bleibt trotzdem im Amt. In einer E-Mail an die Mitarbeitenden räumte er eine Affäre ein. Laut Berichten stuften US-Geheimdienste die Frau als chinesische Spionin ein, wenngleich Reuters dies nicht unabhängig prüfen konnte. Der Verwaltungsrat sieht keinen Grund zur Annahme, dass die nationale Sicherheit oder Firmengeheimnisse betroffen sind. Gleichzeitig scheiterten die Gespräche mit dem Iran. US-Aussenminister Marco Rubio nannte die iranischen Forderungen „ungeheuerlich". Seit Beginn des Iran-Kriegs im März fiel Bitcoin bei Ölrallys meist.

Welcher Faktor den Rückgang am Wochenende trieb, lässt sich nicht eindeutig belegen. Reuters führt ihn vor allem auf die Regulierungssorge zurück und nennt den Binance-Hack als zusätzliche Belastung. CoinDesk hingegen sieht Nvidia und die Iran-Gespräche als unmittelbare Auslöser der Schwankungen. Und der Hack liegt bereits zehn Tage zurück. Ein direkter Zusammenhang mit den Kursen am Wochenende ist deshalb Einordnung, keine gesicherte Erkenntnis.

Bitcoin hält sich knapp über dem 200-Tage-Durchschnitt

Zwangsliquidationen am Terminmarkt begleiteten den Rückgang. Binnen 24 Stunden lösten Börsen gehebelte Positionen über mehr als 1 Mrd. USD zwangsweise auf. Davon entfielen 913 Mio. USD auf Long-Positionen, also auf Wetten auf steigende Kurse. Auf Ether gingen 448 Mio. USD, auf Bitcoin 272 Mio. USD. Die grösste Einzelliquidation betraf ebenfalls Ether, eine Order über 48 Mio. USD.

Am Montagmorgen notierte Bitcoin bei rund 74'100 USD und Ether bei rund 2'106 USD. Damit steht Bitcoin zwischen zwei viel beachteten technischen Marken. Der 200-Tage-Durchschnitt bei rund 73'150 USD dient Händlern als Unterstützung, der 100-Tage-Durchschnitt bei rund 77'430 USD als Widerstand. Das Tief der Nacht lag nur knapp 560 USD über der unteren Marke. Auf Wochensicht verlor Ether mit rund 7.1% vergleichsweise mehr als Bitcoin mit rund 4.6%. Der Krypto-Markt handelt auch am Wochenende, die Aktienbörsen reagieren erst ab Montag auf die Nvidia-Untersuchung und die Iran-Gespräche. Ob die Erholung hält, hängt folglich stark von den traditionellen Märkten ab. Die politische Weichenstellung kommt erst später, wenn der neue Kongress im Januar 2027 zusammentritt.