Krypto-Kreditgeber Celsius löst 470 Mio. USD Ethereum-Stake auf

Die Krypto-Kreditplattform Celsius Network war einer der ersten Kollateralschäden des Bärenmarktes Mitte 2022. Jetzt geht der Liquidationsprozess in die nächste Phase und Celsius entfernt fast eine halbe Milliarde USD an Ethereum-Stakes, die über das vergangene Jahr passives Einkommen für Gläubiger generierten.

Celsius Network etablierte sich vor den zahlreichen Zusammenbrüchen im Jahr 2022 als eine der führenden Krypto-Kreditplattformen. Doch was während dem Bullenmarkt als hochprofitables Geschäft florierte, sollte sich in der nachfolgenden Krise als tickende Zeitbombe herausstellen. Zahlreiche Celsius-Gegenparteien gingen unter und die Plattform verblieb mit Milliarden an Verbindlichkeiten gegenüber Nutzern; primär in Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH). Durch den Abzug der Ethereum-Stakes möchte Celsius einen weiteren Schritt in Richtung Rückzahlung an Kunden gehen.

Mangelhaftes Bilanzstrukturmanagement führt zu Celsius-Kollaps

Celsius war eine klassische Krypto-Kreditplattform. Kunden konnten verzinsliche Konten mit Kryptowährungen eröffnen und Celsius zahlte ihnen eine attraktive Rendite im zweistelligen Prozentbereich. Im Hintergrund setzte die Plattform die hinterlegten Vermögenswerte einerseits zur Liquiditätsbereitstellung an dezentralen Protokollen wie Terras Anchor Protocol ein. Andererseits verlieh Celsius Kredite an Hedgefonds und Marktmacher wie Three Arrows Capital. Nach den zahlreichen Zusammenbrüchen verfügte Celsius nicht über die notwendigen Mittel für Kundenabhebungen. Im Juli 2022 meldete Celsius Insolvenz nach Kapital 11 an.

Der Kollaps betraf rund 600'000 Konten mit Verbindlichkeiten von über 4.2 Mrd. USD, wie spätere Gerichtsdokumente enthüllten. Während der Marktspitze im November 2021 war Celsius im Besitz von über 10 Mrd. USD, heute sind es lediglich 1.5 Mrd. USD. Seit einigen Monaten veräussert Celsius bereits Ethereum (ETH) im Wert mehrerer hundert Millionen USD.

Celsius löst Ethereum-Stakes auf

Für über ein Jahr war Celsius mit rund 470 Mio. USD einer der grössten Ethereum-Staker. Staking beschreibt den Prozess, einen bestimmten Betrag an Ether (ETH) in einen Smart Contract einzuzahlen, um den Betrieb des Netzwerks zu unterstützen. Im Gegenzug erhalten Staker eine Rendite von 4-6% pro Jahr - im Fall von Celsius etwa 23 Mio. USD. Jetzt habe sich Celsius zu einem Abzug der Ethereum-Stakes entschieden, um "in Vorbereitung auf etwaige Ausschüttungen eine ausreichende Liquidität sicherzustellen."

In preparation of any asset distributions, Celsius has started the process of recalling and rebalancing assets to ensure ample liquidity — Celsius (@CelsiusNetwork) January 4, 2024

Eine rasche Veräusserung der gesamten Ether (ETH) könnte einen gewissen Markteinfluss haben. Das Blockchain-Analyseunternehmen Nansen berichtete, dass fast ein Drittel der ETH in der derzeitigen Abhebungswarteschlange Celsius gehört. Beispielsweise sind liquide Staking-Derivate (LSDs) wie Lidos staked ETH (stETH) auf zeitnahe Abhebungen angewiesen.