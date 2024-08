Jump and Dump – Die Beteiligung des Market Makers am Krypto-Crash

Jump Crypto ist die Krypto-Abteilung von Jump Trading, eine Trading Firma aus den USA hat während des jüngsten Marktrückgangs Millionen von digitalen Vermögenswerten verkauft. Die Geschichte von Jump Crypto ist ebenso faszinierend wie ihr Verhalten während des Krypto-Abverkaufs am Wochenende.

Jump Trading ist auf algorithmischen Hochfrequenzhandel und Market Making spezialisiert. Jump Crypto entstand aus einem Praktikumsprojekt und war sechs Jahre lang in Vorbereitung, bevor es als Blockchain Zweig von Jump Trading eingeführt wurde. Aufbauend auf der Expertise des Mutterunternehmens aus den traditionellen Finanzmärkten legt Jump Crypto seine der Schwerpunkt auf Market Making und technischem Know-how. Mit ihren eigenen Entwicklern tragen sie zu Projekten auf mehreren grossen Blockchains bei. Wobei der Fokus auf dezentralen Finanzen (DeFi) liegt.

Beitrag von Jump Crypto zur Krypto-Infrastruktur

Das Unternehmen ist seit seiner Gründung stark in der Krypto-Branche vertreten. So hat es beispielsweise früh zum damals neuen Konsensmodell Proof-of-Stake (PoS) beigetragen. Sie waren frühe Node-Operatoren der Ethereum-DeFi-DApp Lido Finance, die derzeit den höchsten Total Value Locked (TVL) aller Protokolle aufweist. Zudem trug Jump Crypto zum Pyth-Netzwerk bei, einem Oracle-System zur Aggregation von On-Chain-Handelsdaten von mehr als 70 Blockchains. Auch Wormhole war ein ursprünglich von Jump Crypto gegründetes Projekt, um die Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains zu ermöglichen. Zurzeit unterstützt es über 30 öffentliche Blockchains. In diesem Zusammenhang rettete Jump Crypto die DApp nach einem schwerwiegenden Hack, indem sie 320 Millionen Dollar in ETH bereitstellten.

Jump Crypto ist auch aktiv an der Entwicklung von Firedancer beteiligt, einem neuen Open-Source-Validator-Client für die Solana-Blockchain. Firedancer zielt darauf ab, den Durchsatz, die Widerstandsfähigkeit und die Effizienz des Solana-Netzwerks zu verbessern. Jumps beeindruckende Erfolgsbilanz, geprägt durch aktive Beiträge zum Quellcode mehrerer Projekte und die Bewältigung von Fragen zu Platform-Designs, zeigt ihr ausgeprägtes Wissen und Engagement in der Blockchain-Welt.

Jump Cryptos hochriskantes Market-Making während der TerraUSD-Krise

Jump Crypto war erheblich im Terra/LUNA-Ökosystem involviert. Terra war eine Blockchain, die für den algorithmischen Stablecoin TerraUSD (UST) bekannt ist und 2022 einen monumentalen Zusammenbruch erlitten hat. Der Kollaps vernichtete Milliarden an Krypto-Vermögenswerten. Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) reichte eine Klage gegen Terraform Labs und Do Kwon ein, in der behauptet wird, dass Jump Crypto eine Rolle bei der Aufrechterhaltung der Terra-Bindung während des Zusammenbruchs im Jahr 2021 gespielt habe.

Laut den gegen Terra erhobenen Vorwürfen hat Jump Trading offenbar manuell die Dollar-Bindung des UST aufrechterhalten. Für seine Market-Making-Bemühungen erhielt Jump Crypto Luna-Token für 40 Cent, während diese auf den Sekundärmärkten zu mehr als 90 Dollar gehandelt wurden. Auf diese Weise erzielte Jump Trading einen Gewinn von 1,28 Milliarden Dollar bei einer Investition von 62 Millionen Dollar. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) leitete bei dem Zusammenbruch von Terra keine Untersuchung ein. Zwei Jahre später begann die Behörde jedoch, weiter zu ermitteln.

Liquidierung grosser Ethereum-Positionen

Die von Jump Crypto kontrollierten Kryptowährungen bestanden hauptsächlich aus den Stablecoins USDC und USDT. Weitere grosse Positionen waren ETH und Wrapped Ethereum. Kleinere Beträge unter 10 Millionen Dollar wurden in tBTC gehalten, einem bitcoin-basierten ERC-20-Token für DeFi-Lösungen. Seit Ende Juli hat Jump begonnen, sein gestaktes Ethereum ($stETH) von der DeFi-Plattform Lido Finance abzuziehen. Jump Crypto hat auch Wrapped Staked Ethereum ($wstETH) eingelöst und abgehoben. $wstETH repräsentierte $stETH und kann für weitere DeFi-Strategien verwendet werden.

Schätzungsweise insgesamt rund 300 Millionen Dollar in ETH aus bestehenden ETH-Positionen und aus Abzügen von Lido Finance, wurden in separaten Transaktionen an verschiedene zentralisierte Börsen (CEXs) transferiert und verkauft. Dieser massive Liquiditätsabzug von Lido Finance und der anschliessende Verkauf von Ethereum spiegeln sich in einem deutlichen Rückgang des TVL von Lido Finance wider. Er bietet auch eine Erklärung dafür, warum Ethereum im jüngsten Marktrückgang erheblich stärker getroffen wurde als Bitcoin oder andere Top-10-Altcoins.

Jump Crypto traf die Entscheidung, ihre ETH-Bestände an einem Wochenende mit katastrophalen Marktbedingungen zu liquidieren. Der japanische Aktienmarkt hatte gerade den grössten Rückgang seit 1987 erlebt. Gleichzeitig veröffentlichte die USA Daten, die eine schwächere als erwartete US-Wirtschaft mit hohen Arbeitslosenzahlen vorwies. Am Wochenende begann der 24/7 handelbare Kryptomarkt Anzeichen eines Abschwungs zu zeigen, der sich verstärkte, als die japanischen Aktienmärkte am folgenden Montag öffneten. Über 1 Milliarde Dollar wurde auf Börsen liquidiert. Bitcoin fiel um 25% und andere Altcoins erlebten Kursverluste von bis zu 40%. Es wird spekuliert, dass Jump möglicherweise Vermögenswerte aufgrund von Margin Calls liquidiert oder den Kryptobereich wegen regulatorischer Bedenken verlässt.

CFTC-Untersuchung: Der Auslöser für Jump Cryptos Marktausstieg?

Nur einen Monat vor der Liquidierung der Ethereum-Positionen wurde eine Untersuchung durch die CFTC öffentlich gemacht. Die CFTC begann im Juni mit Ermittlungen zu fragwürdigen Handels- und Investitionstätigkeiten. Kurz nachdem die Nachricht über die Ermittlungen bekannt wurde, trat der damalige Präsident Kanav Kariya zurück. In seinem positiv gestimmten Abschiedstweet erwähnte er weder den CFTC-Fall noch gab er andere Gründe für seinen Rücktritt an.

Ob die plötzlichen und scheinbar unkoordinierten Verkäufe mit der CFTC-Untersuchung oder dem Zusammenbruch des Japan-Carry-Trades zusammenhängen ist unklar. Über die offiziellen Kanäle des Unternehms wurden keine Erklärungen abgegeben. Es scheint jedoch definitiv, dass sich Jump aus dem Krypto-Market-Making zurückzieht. Die Zukunft der Blockchain-Entwicklungen, an denen Jump beteiligt ist, wie das Firedancer-Update für Solana, bleibt ungewiss. Es bleibt zu hoffen, dass das Unternehmen in dieser Angelegenheit weitere Informationen bereitstellen wird.