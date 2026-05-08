JPMorgan: Bitcoin überholt Gold im Debasement Trade

JPMorgans Research-Team um Managing Director Nikolaos Panigirtzoglou dokumentiert seit Ausbruch des Iran-Kriegs eine Divergenz zwischen Bitcoin- und Gold-ETFs. Der SPDR Gold Shares (GLD) verlor seit Februar rund 2.7% seines verwalteten Vermögens. BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) legte im selben Zeitraum 1.5% zu.

In den ersten drei Märzwochen flossen aus Gold-ETFs knapp 11 Mrd. USD ab. Bitcoin profitierte von der Umschichtung und zeigt nach Einschätzung der JPMorgan-Analysten klassisches Verhalten eines sicheren Hafens. Gold gab im Monatsverlauf rund 15 Prozent ab, nachdem das Edelmetall im Januar 2026 ein Rekordhoch von etwa 5'500 USD pro Unze markiert hatte.

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Mechanik des Debasement Trade

Den Begriff "Debasement Trade" prägten Anleger im Oktober 2024. Gemeint ist eine Anlagestrategie, bei der Investoren Gold und Bitcoin parallel kaufen, um sich gegen Währungsentwertung abzusichern. Treiber sind hohe Staatsdefizite, Inflationsdruck, geopolitische Risiken und schwindendes Vertrauen in Zentralbanken. Bis Ende 2024 lagen Gold-ETFs in der Gunst der Anleger vorne. Im vierten Quartal 2025 kippte das Verhältnis erneut zugunsten von Gold, als Bitcoin-Zuflüsse stagnierten.

Mit den US-Luftangriffen auf iranisches Territorium am 27. Februar 2026 änderte sich das Bild. Anstatt klassische Sicherheit in Gold zu suchen, schichteten Investoren netto in Bitcoin um. JPMorgan verweist darauf, dass die IBIT-Zuflüsse seit 2024 inzwischen rund doppelt so hoch ausfallen wie die GLD-Akkumulation im selben Zeitraum. Die Divergenz hebt damit die frühere Jahres-Überperformance von Gold gegenüber Bitcoin auf, ohne die Stärke des Edelmetalls aus dem vierten Quartal 2025 vollständig zu egalisieren.

Kapitalflüsse und Marktstruktur

Die Aufteilung der Marktteilnehmer hinter den Bitcoin-Zuflüssen verdient einen zweiten Blick. Laut JPMorgan stammen die ETF-Käufe vorwiegend von Privatanlegern und registrierten Anlageberatern (RIA). Hedgefonds positionieren sich gegenläufig: Die Leerverkaufsquote auf IBIT stieg seit Kriegsbeginn, während die Short-Positionen auf GLD zurückgingen. Das Panigirtzoglou-Team interpretiert diese Konstellation als Absicherungsstrategie, nicht als grundsätzliche Skepsis. Im Edelmetall-Komplex liefert Silber das deutlichste Gegenbeispiel. Die ETF-Zuflüsse der vergangenen Monate haben sich komplett aufgelöst.

Der Bitcoin-zu-Gold-Volatilitätskoeffizient fiel laut JPMorgan zuletzt auf rund 1.5 und damit auf ein Rekordtief. Auf risikobereinigter Basis verbessert sich Bitcoins Stellung gegenüber Gold somit weiter. Genau dieses Verhältnis nutzt JPMorgan als Grundlage für längerfristige Modelle, die Bitcoin volatilitätsadjustiert in einer Spanne bis 266'000 USD verorten. Diese Zielrechnungen stammen allerdings aus separaten Berichten von Ende 2025 und Anfang 2026 und gehören nicht zum Iran-spezifischen Debasement-Trade-Rahmen.

Iran als Stresstest für die Safe-Haven-Erzählung

Im Iran selbst stieg die Krypto-Aktivität nach Kriegsausbruch laut Chainalysis-Daten um 700 Prozent. Iranische Nutzer transferierten Gelder von lokalen Börsen in Selbstverwahrung und auf internationale Plattformen. Panigirtzoglou ordnet das als Beleg für die Funktion von Kryptowährungen unter geopolitischem Druck ein.

"Der Anstieg der Krypto-Aktivität im Iran unterstreicht die Rolle von Kryptowährungen als sicherer Hafen in Ländern, die unter wirtschaftlicher und monetärer Instabilität sowie geopolitischem Druck leiden." - Nikolaos Panigirtzoglou, JPMorgan

Westliche ETF-Investoren agieren aus einer anderen Position heraus, doch die Logik konvergiert. Wer Sanktionsrisiken, Reservewährungsfragen und Defizit-Finanzierung gleichzeitig im Blick hat, findet in Bitcoin eine Absicherungsschicht, die Gold zumindest in der aktuellen Phase nicht mehr exklusiv liefert. Bitcoins Unabhängigkeit von der klassischen Edelmetall-Verwahrungsinfrastruktur entlastet Portfolios zusätzlich in einer Phase, in der physische Lieferketten politisch werden können.

Am 7. Mai 2026 berichten Medien über mögliche US-Iran-Verhandlungen und ein 14-Punkte-Memorandum zur Beendigung der Feindseligkeiten. Brent Crude fiel daraufhin auf 97.61 USD pro Barrel, nachdem der Ölpreis zwischenzeitlich über 100 USD gehandelt hatte. Bitcoin notiert bei rund 81'000 USD und gab am Tag selbst etwa 1.96 Prozent ab. Gold steht bei ungefähr 4'752 USD pro Unze und damit rund 14 Prozent unter dem Januar-Hoch. Eine Deeskalation würde den akuten Safe-Haven-Impuls dämpfen. Das strukturelle Argument des Debasement Trade bleibt davon unberührt.