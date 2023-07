Federal Reserve startet Zahlungsnetzwerk FedNow

Der FedNow Service ist ein neues System für Sofortzahlungen, das von der Federal Reserve als Dienstleistung eingeführt wurde. Das Netzwerk ermöglicht es Banken und Kreditgenossenschaften jeder Grösse, ihren Kunden zu jeder Tageszeit und das ganze Jahr über sofort Geld zu überweisen.

FedNow wurde von der Federal Reserve entwickelt und ist ein Echtzeit-Interbanken-Abwicklungssystem, das die globale Zahlungsinfrastruktur modernisieren und die bestehenden Herausforderungen angehen soll. Diese Entwicklung ist eine Reaktion auf das Aufkommen von tokenisierten Krypto-Zahlungen und Fintech-Lösungen wie Venmo oder PayPal. Im Gegensatz zu diesen Plattformen bietet FedNow einen neuen Abwicklungsmechanismus für Echtzeit-Zahlungen zwischen US-Banken, der ohne Unterbrechung funktioniert und eine Endabrechnung ermöglicht. Diese Innovation soll die US-Zahlungssysteme auf den gleichen Stand wie ähnliche Dienste in der Eurozone und darüber hinaus bringen.

Zunächst sind 35 Banken und Kreditgenossenschaften sowie das Bureau of the Fiscal Service des US-Finanzministeriums bereit, Sofortzahlungen über den FedNow-Service zu ermöglichen. Darüber hinaus sind 16 Dienstleister darauf vorbereitet, die Zahlungsabwicklung für Banken und Kreditgenossenschaften zu unterstützen.

Der FedNow-Service wird als Interbankenzahlungssystem neben anderen langjährigen Zahlungsdiensten der Federal Reserve wie Fedwire® und FedACH® betrieben. Die Federal Reserve sei bestrebt, mit den mehr als 9'000 Banken und Kreditgenossenschaften im ganzen Land zusammenzuarbeiten, um die breite Verfügbarkeit zu unterstützen.

Sobald sie vollständig verfügbar sind, werden Sofortzahlungen Verbrauchern und Unternehmen erhebliche Vorteile bieten, wie z.B. schnellen Zugang zu Geldmitteln oder Just-in-Time-Zahlungen, die die Verwaltung von Bargeldströmen auf Bankkonten erleichtern. Beispielsweise können Privatpersonen ihre Gehaltsschecks sofort erhalten und noch am selben Tag verwenden, und kleine Unternehmen können ihre Geldflüsse effizienter verwalten, ohne dass es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung kommt.

