Evernorth: XRP-Treasury mit 473 Millionen Token plant Börsengang

Die XRP-Treasury-Firma Evernorth Holdings reichte ein S-4-Registrierungsformular bei der SEC ein. Das Filing markiert einen zentralen Schritt im geplanten Börsengang über eine SPAC-Fusion mit Armada Acquisition Corp. II. Nach Abschluss soll Evernorth unter dem Ticker XRPN an der Nasdaq notieren.

Das Unternehmen hält derzeit 473 Millionen XRP mit einem Buchwert von rund 692 Millionen USD. Damit wäre Evernorth die weltweit grösste börsennotierte XRP-Treasury-Gesellschaft. Denn das Geschäftsmodell folgt dem Vorbild von Strategy, das Bitcoin als primäres Bilanzaktiv nutzt. Der Gesamterlös aus Börsengang und Privatplatzierungen soll über 1 Milliarde USD betragen.

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SPAC-Struktur und Investoren

Evernorth entstand im Oktober 2025 als Nevada Corporation. CEO Asheesh Birla leitete zuvor ein Team bei Ripple. Zur Führungsebene gehören somit mehrere erfahrene Branchenkenner, darunter CFO Matthew Frymier, COO Meg Nakamura und Chief Legal Officer Jessica Jonas.

Der Börsengang läuft über eine Business Combination mit der SPAC Armada Acquisition Corp. II. Diese notiert bereits an der Nasdaq unter dem Kürzel AACI. Chairman von Armada II ist Michael Arrington, Gründer von Arrington Capital. Die SPAC-Struktur ermöglicht einen schnelleren Börsenzugang als ein klassisches IPO, weil sie das aufwendige traditionelle Bookbuilding umgeht.

Prominente Namen aus der Krypto-Branche beteiligen sich an der Finanzierung. Ankerinvestor SBI Holdings sagte 200 Millionen USD zu. SBI ist nämlich bereits langjähriger strategischer Partner von Ripple und betreibt SBI Ripple Asia. Weitere Geldgeber sind Ripple selbst, Pantera Capital, Kraken, GSR sowie Ripple-Mitgründer Chris Larsen mit einer persönlichen Beteiligung. Daneben fungieren Ripple-CEO Brad Garlinghouse, CLO Stuart Alderoty und CTO David Schwartz als Berater.

Aktives XRP-Treasury-Management statt passives Exposure

Evernorth positioniert sich bewusst nicht als passiver Krypto-Fonds. Statt lediglich XRP zu halten, will das Unternehmen den Bestand aktiv bewirtschaften. Konkret setzt Evernorth auf institutionelles Lending, Liquidity Provisioning und DeFi-Yield-Strategien auf dem XRP Ledger. So soll der XRP-Bestand je Aktie kontinuierlich steigen.

"Evernorth ist darauf ausgelegt, Investoren mehr zu bieten als nur Preisexposure gegenüber XRP." - Asheesh Birla, CEO Evernorth Holdings

Im Januar 2026 schloss Evernorth eine Partnerschaft mit Doppler Finance, einem Infrastrukturanbieter für institutionelles Yield auf dem XRP Ledger. Doppler liefert die technische Grundlage für die Yield-Strategien. Dadurch grenzt sich Evernorth klar von einem ETF-Ansatz ab. Anleger erhalten nicht nur Kursexposure, sondern profitieren potenziell von aktiv erwirtschafteten Renditen auf die gehaltenen Token.

Treasury-Position und Buchverluste von 40%

Die 473 Millionen XRP erwarb Evernorth in zwei Tranchen zwischen dem 20. Oktober und dem 4. November 2025. Der durchschnittliche Einkaufspreis lag bei 2.54 USD pro Token. Zum Zeitpunkt der S-4-Einreichung notierte XRP hingegen bei rund 1.47 USD - ein Buchverlust von rund 42 Prozent.

Frühere Medienberichte vom Februar 2026 nannten noch 388 Millionen XRP im Treasury. Die Differenz zu den aktuellen 473 Millionen deutet auf weitere Zukäufe in der Zwischenzeit hin. Insgesamt beläuft sich der Buchwert des Bestands auf rund 692 Millionen USD.

Für den regulatorischen Rahmen liefert eine aktuelle Entwicklung dennoch Rückenwind. Am 18. März 2026 bestätigte Ripple-CLO Stuart Alderoty, dass die SEC XRP nunmehr als "Digital Commodity" einstuft. Diese Klassifizierung stärkt die rechtliche Grundlage für Evernorths Geschäftsmodell und unterscheidet XRP von Token, die als Securities gelten.

Wachsender Markt für Krypto-Treasury-Gesellschaften

Evernorth reiht sich in einen breiteren Trend ein. Der Markt für börsennotierte Unternehmen mit Krypto-Assets als primärem Bilanzaktiv wächst. Strategy machte mit Bitcoin den Anfang. Inzwischen gibt es analoge Initiativen für Ethereum, Solana und weitere digitale Assets. Evernorth beansprucht dabei die XRP-Nische.

Die enge Verflechtung mit dem Ripple-Ökosystem fällt auf. Neben den Beratermandaten von Garlinghouse, Alderoty und Schwartz ist auch die Investorenliste stark Ripple-nah. SBI Holdings, Ripple selbst und Chris Larsen gehören schliesslich zu den grössten Geldgebern. Gleichzeitig nutzt Evernorth ausschliesslich das XRP Ledger für seine Yield-Strategien.

"Wir glauben, dass die globale Finanzwelt in eine neue Ära eintritt, in der digitale Assets eine grössere Rolle spielen." - Asheesh Birla, CEO Evernorth Holdings

Nächste Schritte zum Nasdaq-Listing

Das S-4-Filing steht noch unter SEC-Prüfung und ist daher nicht rechtskräftig. Ursprünglich peilte Evernorth den Abschluss der Business Combination im ersten Quartal 2026 an. Angesichts der erst am 18. März eingereichten Registrierung erscheint ein Closing vor Ende März allerdings unwahrscheinlich. Vor dem finalen Listing müssen die Aktionäre von Armada II der Fusion noch zustimmen.