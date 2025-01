Europäische Kryptobörse eröffnet Büro in der Schweiz

Die europäische Kryptobörse zondacrypto baut ihre Präsenz in der Schweiz mit einer Niederlassung im Crypto Valley aus und geht eine Partnerschaft mit der Incore Bank ein. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen regulierte und sichere Kryptowährungsdienstleistungen bereitstellen.

Das Fintech-Unternehmen zondacrypto bewirtschaftet über 1.35 Millionen Nutzer und erweitert seine Aktivitäten nun in die Schweiz. Mit einem Büro im Crypto Valley in Zug bringt die Kryptobörse ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den Schweizer Markt. Seit über einem Jahrzehnt agiert das Unternehmen mit einem starken regulatorischen Fokus und bietet Kryptodienstleistungen, bei denen Sicherheit und Compliance oberste Priorität haben, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

Fokus auf Compliance

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 stehe zondacrypto für regulatorische Konformität und Zuverlässigkeit. Die estnische Niederlassung des Unternehmens sei vollständig auf die neue europäische MiCA-Regulierung vorbereitet, die den Kryptomarkt regelt. Die Börse stelle sicher, dass die Identitäten seiner Kundschaft durch strenge Verfahren überprüft werden, um illegale Aktivitäten wie Geldwäscherei zu verhindern. Die verschiedenen Niederlassungen verfügen über unterschiedliche Lizenzen oder SRO-Mitgliedschaften in Märkten wie Estland, Italien, Zypern, Kanada, der Schweiz, der Slowakei, Polen und Litauen.

"Unser Ziel war von Anfang an, in der EU innovative Kryptodienstleistungen anzubieten, die den höchsten regulatorischen Standards entsprechen und die Sicherheit der Nutzer gewährleisten. Das Vorgehen war damals nicht üblich in der Kryptowelt und verschaffte uns einen Wettbewerbsvorteil. Der Ansatz stiess auf die Aufmerksamkeit renommierter Finanzinstitute wie der Incore Bank. Die Schweiz ist ein Schlüsselmarkt für unsere globale Expansionsstrategie." - Przemysław Kral, CEO von zondacrypto

Partnerschaft mit Incore Bank

Die Partnerschaft mit der Schweizer Incore Bank, die auf Dienstleistungen für Unternehmen und die Verwaltung traditioneller und digitaler Vermögenswerte spezialisiert ist, stelle einen bedeutenden Schritt dar. In letzter Zeit gehen traditionelle Finanzinstitute zunehmend Partnerschaften mit Kryptounternehmen ein, was die wachsende Bedeutung digitaler Vermögenswerte als eigenständige Anlageklasse hervorhebt. Die Incore Bank, ein seit 2007 von der FINMA reguliertes Finanzinstitut, habe sich durch ihre Expertise in traditionellen und digitalen Vermögenswerten sowie durch ihre modulare Serviceplattform einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

"Wir sind stolz darauf, der bevorzugte Partner für einen innovativen Finanzakteur wie zondacrypto zu sein. Partnerschaften wie diese schlagen eine Brücke zwischen der traditionellen Fiat-Welt und dem regulierten digitalen Anlage-Ökosystem. Mit ihrem breiten Dienstleistungsspektrum, fortschrittlichen Lösungen und starker technologischer Expertise ist die Incore Bank eine echte Tech-Bank und eine der innovativsten Finanzinstitutionen der Schweiz." - Mark Dambacher, CEO der Incore Bank

Im Rahmen der Partnerschaft profitieren zondacrypto-Kunden von:

Verwahrung und Handel digitaler Vermögenswerte

Zugang zu regulierten Liquiditätspools

Einer optimierten Kryptoinfrastruktur, die speziell für den Schweizer Markt entwickelt wurde

Die Partnerschaft mit der Incore Bank sei erst der Anfang. zondacrypto plane, die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern in der Schweiz und darüber hinaus zu vertiefen und auszubauen, um seine Angebote im Bereich Krypto und Finanzen weiter zu stärken. Dies entspreche dem Ziel des Unternehmens, eines der führenden regulierten Kryptoplattformen zu werden. Mit dem Büro in Zug etabliert sich die Schweizer Niederlassung im Herzen des weltweit renommierten Crypto Valley. Die Mitgliedschaft in der Swiss Blockchain Federation und der Selbstregulierungsorganisation VQF unterstreiche das Engagement.