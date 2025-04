BlackRock-CEO Larry Fink: Bitcoin könnte den US-Dollar ersetzen

Larry Fink, CEO des Asset-Management-Giganten BlackRock, hat in seinem jährlichen Brief an Investoren Bedenken geäussert, dass Bitcoin den Status des US-Dollars als Weltreservewährung gefährden könnte.

Die USA haben erheblich von der weltweiten Vormachtstellung des Dollars profitiert, doch dieser Vorteil könnte schwinden – besonders angesichts der wachsenden Staatsverschuldung. BlackRock hat sich längst im Kryptomarkt etabliert, verwaltet fast 50 Milliarden US-Dollar im iShares Bitcoin Trust und treibt mit BUIDL die Tokenisierung traditioneller Finanzprodukte voran.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Warnung vor Verlust des Dollar-Status

Fink unterstrich die Notwendigkeit, die nationale Verschuldung zu kontrollieren, um die wirtschaftliche Vormachtstellung der USA zu erhalten. Gleichzeitig zeigte er sich weiterhin als Befürworter digitaler Vermögenswerte und der Tokenisierung, betonte jedoch die Bedeutung einer verbesserten digitalen Identitätsinfrastruktur, um die vollständige institutionelle Akzeptanz zu ermöglichen.

„Die USA haben jahrzehntelang davon profitiert, dass der Dollar als Weltreservewährung diente. Aber das wird nicht ewig so bleiben. [...] Bis 2030 werden die obligatorischen Staatsausgaben und der Schuldendienst alle Bundeseinnahmen aufzehren und ein dauerhaftes Defizit schaffen. Wenn die USA ihre Schulden nicht in den Griff bekommen, wenn die Defizite immer weiter anschwellen, riskiert Amerika, diese Position an digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zu verlieren.“ - Larry Fink, CEO BlackRock

Diese Entwicklungen spiegeln einen breiteren Trend wider, bei dem institutionelle Investoren zunehmend Interesse an digitalen Vermögenswerten zeigen. Dennoch bleiben Bedenken hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen auf traditionelle Währungen und die globale Finanzstabilität bestehen.​

Köpfe ZKB Krypto-Chef: „Wir hatten Abflüsse zu Krypto-Börsen von 600 Millionen CHF“ Hintergrund Ripple-Pläne für 2025: Wird XRP zu einer beliebten Währung für Banken? Finanzprodukte Fidelity beantragt Spot-Solana-ETF bei der SEC Basiswissen Wie kann ich in Kryptowährungen investieren? Eine Übersicht der Möglichkeiten Köpfe ZKB Krypto-Chef: „Wir hatten Abflüsse zu Krypto-Börsen von 600 Millionen CHF“ Hintergrund Ripple-Pläne für 2025: Wird XRP zu einer beliebten Währung für Banken?

Besorgnis über die US-Hegemonie

BlackRock hat bereits erhebliche Schritte in Richtung Kryptowährungen unternommen. Der iShares Bitcoin Trust des Unternehmens verwaltet nun fast 50 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, und der tokenisierte Fonds BUIDL ist auf dem Weg, einer der grössten auf dem Markt zu werden.

Die Äusserungen von Fink fügen sich in eine Reihe von Diskussionen über die Rolle von Bitcoin und anderen Kryptowährungen im globalen Finanzsystem ein. Einige Experten sehen in der zunehmenden Akzeptanz digitaler Währungen eine potenzielle Bedrohung für die Dominanz des US-Dollars, während andere argumentieren, dass Kryptowährungen und traditionelle Währungen koexistieren können.​ Es bleibt abzuwarten, wie Regierungen und Finanzinstitutionen auf diese Entwicklungen reagieren werden, insbesondere in Bezug auf Regulierung und Integration digitaler Vermögenswerte in das bestehende Finanzsystem.

Ein weiterer entscheidender Faktor für die zunehmende Bedeutung von Bitcoin ist das wachsende institutionelle Interesse über BlackRock hinaus. Neben dem iShares Bitcoin Trust haben auch andere grosse Vermögensverwalter wie Fidelity und Grayscale erhebliche Mittel in ihre Bitcoin-ETFs gelenkt. Gleichzeitig setzen Staaten wie El Salvador weiterhin auf Bitcoin als strategischen Vermögenswert, während Länder mit hohen Inflationsraten zunehmend Kryptowährungen als Absicherung nutzen. Diese Entwicklungen könnten den langfristigen Einfluss von Bitcoin auf das globale Finanzsystem weiter verstärken.