Abu Dhabi Staatsfonds Mubadala legt Bitcoin-Investition offen

Die Mubadala Investment Company, einer der Staatsfonds von Abu Dhabi, hat 2024 laut offiziellen Angaben Anteile von BlackRocks Bitcoin-ETF (IBIT) im Wert von 461.2 Millionen USD erworben. Dies ist eine der ersten Investitionen eines bedeutenden Staatsfonds in Bitcoin.

Mubadala verwaltet ein Vermögen von über 280 Milliarden US-Dollar. In der Form eines Staatsfonds konzentriert sich die staatliche Investmentgesellschaft auf den Aufbau und die Verwaltung eines umfangreichen und wirtschaftlich breit gefächerten Investitionsportfolios. Bis im vierten Quartal 2024 erwarb der Staatsfonds aus Abu Dhabi über 460 Millionen USD in BlackRocks iShares Bitcoin ETF (IBIT), wie aus dem obligatorischen 13F-Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

Staatsfonds positionieren sich

Staatsfonds (engl. = Sovereign Wealth Funds, SWFs) verwalten und investieren die überschüssigen Reserven eines Landes, um langfristige finanzielle Erträge zu erzielen und die wirtschaftliche Stabilität zu fördern. Weltweit verwalten über 100 dieser Fonds etwa 12 Billionen USD in Vermögenswerten. Neben Mubadala gibt es weitere Staatsfonds, die bereits in die Krypto-Branche investiert sind:

Norges Bank Investment Management: Der Verwalter des 1.5 Billionen Dollar schweren Ölfonds von Norwegen hält 500 Mio. USD in Strategy (ehemals MicroStrategy)-Aktien.

Der Verwalter des 1.5 Billionen Dollar schweren Ölfonds von Norwegen hält 500 Mio. USD in Strategy (ehemals MicroStrategy)-Aktien. GIC und Temasek: Die beiden singapurischen Staatsfonds sind indirekt über die Kryptobörse Coinbase, die Krypto-Investmentgesellschaft Amber Group und vereinzelte Infrastrukturinvestitionen sowie direkte Bitcoin-Investitionen exponiert.

Die beiden singapurischen Staatsfonds sind indirekt über die Kryptobörse Coinbase, die Krypto-Investmentgesellschaft Amber Group und vereinzelte Infrastrukturinvestitionen sowie direkte Bitcoin-Investitionen exponiert. Public Investment Fund (PIF): Der Staatfonds Saudi Arabiens hat in Krypto-Börsen und Blockchain-basierte Finanzplattformen investiert.

Vermögensverwalter erhöhen Bitcoin-Exponierung

Nicht nur Mubadala ist mittlerweile in Bitcoin investiert. Diverse Vermögensverwalter, von Wealth-Management-Unternehmen bis hin zu Hedgefonds und Pensionskassen, erhöhten im vierten Quartal 2024 ihre Exponierung gegenüber US-Bitcoin-ETFs. So verdoppelte das State of Wisconsin Investment Board, eine staatliche Pensionskasse, ihre Bitcoin-Position auf 330 Millionen USD. Auch die Investmentgesellschaft des renommierten Hedgefonds-Managers Paul Tudor Jones erhöhte ihre Anlage in BlackRocks Bitcoin-ETF auf 440 Mio. USD - rund 0.8% des Gesamtportfolios.

Laut Angaben des Bloomberg-Analysten James Seyffart ist Mubadala jetzt der siebtgrösste bekannte Investor des iShares Bitcoin Fonds (IBIT). Unter den milliardenschweren Positionen finden sich Goldman Sachs und Millennium Management. Die eher risikoaverse Haltung der beiden Vermögensverwalter deuten auf eine delta-neutrale Position hin, die Unterschiede zwischen dem Spot- und Futures-Preis ausnutzt (sog. Arbitrage).