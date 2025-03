Abu Dhabi Investmentfonds MGX plant Milliarden-Investment in Binance

Die Vereinigten Arabischen Emirate setzen erneut ein deutliches Signal in Richtung Krypto-Industrie. Der staatlich unterstützte Investmentfonds MGX aus Abu Dhabi plant laut Medienberichten ein milliardenschweres Investment in die Krypto-Börse Binance.

MGX, ein Investmentvehikel aus Abu Dhabi, will rund zwei Milliarden US-Dollar in Binance investieren. Das Investment soll Binance helfen, regulatorische Herausforderungen zu meistern und die eigene Expansion voranzutreiben. Die Gespräche gelten als fortgeschritten, berichtet die Financial Times. Das Vorhaben zeigt, wie stark der Nahe Osten auf den Krypto-Sektor setzt.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

MGX plant 2-Milliarden Investment

Binance steht laut Insiderquellen kurz vor dem Abschluss eines Finanzierungsdeals mit MGX. Der Fonds aus Abu Dhabi will angeblich bis zu zwei Milliarden US-Dollar in die weltweit grösste Krypto-Börse investieren. Die Gespräche seien weit fortgeschritten, konkrete Details zur Beteiligungsstruktur wurden bisher nicht publik. Die Mittel sollen unter anderem dazu dienen, regulatorischen Druck in westlichen Ländern besser abzufedern und Binance in eine neue Wachstumsphase zu führen. Das geplante Kapital könnte Binance strategisch stärken – insbesondere nach dem Rücktritt von Gründer Changpeng Zhao und der Zahlung einer Milliardenstrafe an die US-Behörden im vergangenen Jahr.

Golfstaaten setzen auf Krypto als Zukunftstechnologie

Das mögliche Engagement von MGX ist ein weiterer Beleg für die wachsende Bedeutung der Golfregion im globalen Krypto-Ökosystem. Abu Dhabi und Dubai positionieren sich gezielt als innovationsfreundliche Hubs für digitale Vermögenswerte. Bereits zuvor hatte ADQ, ein anderer Staatsfonds aus Abu Dhabi, Interesse an Blockchain-Infrastruktur signalisiert.

Sollte das Binance-Investment zustande kommen, wäre es eines der grössten Krypto-Investments der letzten Jahre – und ein strategischer Schritt zur weiteren Etablierung der Golfregion als globales Zentrum für digitale Finanzen. Erst kürzlich legte Mubadala, einer der Staatsfonds von Abu Dhabi, Bitcoin-ETF-Investitionen von knapp 500 Millionen USD offen.