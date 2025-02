Warum sind DEXs der unbestrittene Game-Changer des digitalen Finanzwesens?

Der Decentralized Finance (DeFi)-Sektor steht vor einem explosionsartigen Wachstum, wobei Schätzungen von einer Bewertung von 80 Mrd. USD bis Ende 2025 ausgehen. Dieser bemerkenswerte Aufschwung wird durch das Zusammenwirken mehrerer Faktoren begünstigt.

Dazu gehören günstige regulatorische Veränderungen und die entscheidende Rolle dezentraler Börsen (Decentralized Exchanges, DEXs) bei der Förderung von Markttrends. Im Zentrum der DeFi-Landschaft stehen vier wichtige Börsen, die die Dynamik und das Potenzial des Sektors veranschaulichen:

Uniswap: Der Branchengigant mit Multi-Chain-Dominanz Aerodrome: Das Kraftpaket des Base-Netzwerks Raydium: Solanas DeFi-Eckpfeiler Jupiter: Der innovative Aggregator, der Solanas Ökosystem neu gestaltet

Warum sollte man sich jetzt auf diese Börsen konzentrieren? Der DeFi-Sektor befindet sich an einem kritischen Punkt:

Anstehende Protokoll-Upgrades versprechen eine Neugestaltung der Marktdynamik. Die Beteiligung von Institutionen nimmt zu, angetrieben durch die Klarheit der Vorschriften. Das Total Value Locked (TVL) in DeFi wird bis zum Jahresende voraussichtlich 250 Milliarden US-Dollar übersteigen. DEXs spielen eine entscheidende Rolle bei aufkommenden Trends, darunter der Aufstieg von Memecoins, KI-Agenten und tokenisierten realen Vermögenswerten.

Bei der Untersuchung dieser vier Börsen werden wir die technologischen Fortschritte, Marktstrategien und regulatorischen Anpassungen aufdecken, die den DeFi-Kurs im Jahr 2025 und darüber hinaus bestimmen werden.

Zunächst einmal: was sind dezentrale Börsen (DEXs)?

DEXs sind nicht-verwahrende Börsen, die es den Benutzern ermöglichen, Vermögenswerte direkt über selbstausführende Smart Contracts zu handeln und dabei traditionelle Vermittler zu umgehen. Durch die Verknüpfung von selbstverwahrten Wallets wie MetaMask und Phantom behalten Händler die volle Kontrolle über ihre Gelder, während sie Token über verschiedene Blockchains hinweg austauschen. Anstelle von zentralisierten Orderbüchern nutzen DEXs automatisierte Market Maker (AMMs) – algorithmische Liquiditätspools, die Preise festlegen und es jedem ermöglichen, Kapital beizusteuern, wodurch der Marktzugang sowohl für Nutzer als auch für Liquiditätsanbieter demokratisiert wird. Wie unten zu sehen ist, hat das Volumenverhältnis zwischen dezentralen und zentralisierten Handelsplätzen seinen bisher höchsten Stand erreicht.

Warum sind DEXs wichtig?

DEXs bauen finanzielle Kontrollinstanzen ab und demokratisieren den Zugang durch unaufhaltsame Open-Source-Protokolle, die Innovationen ohne Genehmigung fördern. Im Gegensatz zu zentralisierten Giganten wie Mt. Gox oder Bitfinex, deren katastrophale Hacks die systemische Anfälligkeit aufzeigten, sind DEXs aufgrund der dezentralen Natur ihrer zugrunde liegenden Netzwerke immun gegen Single-Point-Ausfälle. Ihr zensurresistentes Design stellt sicher, dass keine Entität Vermögenswerte einfrieren oder Transaktionen stoppen kann. So hat die SEC beispielsweise eine Wells-Mitteilung an Uniswap Labs geschickt, in der sie ihnen vorwirft, den Handel mit nicht registrierten Wertpapieren zu erleichtern. Die Stiftung entfernte zwar die Token aus ihrem Frontend, die zugrunde liegenden Smart Contracts blieben jedoch auf Ethereum zugänglich. Dies bedeutete, dass Benutzer weiterhin über alternative Frontends oder durch direkte Interaktion mit den zugrunde liegenden Smart Contracts mit diesen Token interagieren konnten. Regulierungsbehörden zielen also auf Oberflächen-Schnittstellen ab, die Kerninfrastruktur bleibt jedoch unveränderlich – ein Beweis für das unveränderliche Grundversprechen von DeFi.

Allerdings spielen auch Aggregatoren eine wichtige Rolle. So wie Brokerplattformen fragmentierte Liquidität über zentralisierte Börsen hinweg konsolidieren, erfüllen DEX-Aggregatoren in Kryptowährungen eine ähnliche Rolle. Diese Tools optimieren die Handelsausführung durch intelligentes Weiterleiten von Aufträgen und reduzieren Slippage und Kosten um 2–5%. Durch die symbiotische Zusammenarbeit mit DEXs wie Uniswap steuern Aggregatoren 20–35% des DEX-Volumens bei und schaffen so ein Win-Win-Ökosystem: DEXs gewinnen an Aktivität, während Aggregatoren von der konsolidierten Liquidität profitieren. Diese Zusammenarbeit verwandelt isolierte Pools in ein zusammenhängendes Finanznetzwerk.

Warum sprechen wir jetzt über sie?

Zum einen gehört DeFi zu den umsatzstärksten Sektoren im Krypto-Ökosystem, wie in Abbildung 2 zu sehen ist. Dies ist auf die frühe Reife von DeFi und seine starke Produkt-Markt-Passung zurückzuführen, da es eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung des Zugangs zu aufstrebenden Sektoren spielt.

Insbesondere dominieren DEXs die Blockchain-Aktivität als Hauptverbraucher von Gas, wobei Plattformen wie Uniswap und Raydium durchweg als Top-Ausgeber in der gesamten Landschaft gelten, wie in Abbildung 3 dargestellt. Darüber hinaus besteht eine symbiotische Beziehung zwischen Börsen und Stablecoins: Über die Hälfte der On-Chain-Transaktionen von Tether stammen aus dem Handel, wodurch ein sich selbst verstärkender Kreislauf entsteht, in dem die Liquidität von Tether das DEX-Volumen antreibt. Gleichzeitig festigt die DEX-Nachfrage die Dominanz von Tether. Indem sie 60–75% der On-Chain-Aktivitäten durch Token-Swaps, Stablecoin-Nachfrage und dApp-Liquiditätsbereitstellung vorantreiben, fungieren Börsen als grundlegender Zugangspunkt für das Krypto-Ökosystem.

In gewisser Weise treiben DEXs nicht nur ihr eigenes Ökosystem an, sondern generieren auch einen erheblichen Teil der Nachfrage nach den zugrunde liegenden Blockchains, auf denen sie arbeiten. Sie können jedoch noch mehr Wert schöpfen und den Investitionsanreiz für ihre nativen Token stärken, indem sie sie als Gas-Token für ihre dApp positionieren. Angesichts des selbstverstärkenden Ökosystems und der Benutzerschleife, die sie schaffen, wird es für DEXs immer logischer, sich zu ihren eigenen App-Chains zu entwickeln, was es ihnen ermöglicht, Transaktionsgebühren vollständig zu internalisieren, die Leistung zu optimieren und die Benutzererfahrung zu verbessern, während sie gleichzeitig die Kontrolle über ihre Liquidität und Handelsinfrastruktur behalten.

Unichain und Jupnet

Wir sehen, dass sich dies zu materialisieren beginnt, sowohl bei Uniswaps Unichain als auch bei Jupiters Jupnet. Letzteres ist ein neues Omnichain-Netzwerk, das darauf abzielt, die Liquidität über mehrere Blockchains hinweg auf einer Plattform zu vereinen und so ein dezentrales Hauptbuch zu schaffen, das die Benutzerfreundlichkeit sowohl für Benutzer als auch für Entwickler verbessert. Jupnet stellt sich eine Zukunft vor, in der ein einziges Konto nahtlos auf alle Ketten, Währungen und Rohstoffe zugreifen kann – die sogenannte „1A3C“-Vision. Dieser Ansatz soll Blockchain-Interaktionen vereinfachen und gleichzeitig neue Innovationen im Bereich der kettenübergreifenden Liquidität und Benutzerfreundlichkeit ermöglichen.

Die Entwicklung von Uniswap und Jupiter zu anwendungsspezifischen Ketten stellt eine strategische Veränderung in der DeFi-Landschaft dar, die von ähnlichen Motivationen angetrieben wird. Beide Protokolle zielen darauf ab, ihre Ökosysteme durch vertikale Integration ihrer Abläufe zu optimieren. Die kommende Unichain von Uniswap und das Cross-Chain-Netzwerk von Jupiter sind darauf ausgelegt, Gebühren deutlich zu senken, Handelsgeschwindigkeiten zu erhöhen und fragmentierte Liquidität über mehrere Ketten hinweg zu konsolidieren. Darüber hinaus werden neue Einnahmequellen geschaffen, indem MEV – schätzungsweise über 400 Millionen US-Dollar pro Jahr – erfasst werden, die zuvor an Dritte geflossen sind. Durch die Internalisierung dieser Wertströme verwandeln sich beide Protokolle von reinen Liquiditätsanbietern in sich selbst tragende Handelsökosysteme und bauen gleichzeitig verteidigungsfähige Gräben gegen Wettbewerber auf

Über diese strategische Neuausrichtung hinaus stellt sich Uniswap mit der Veröffentlichung von v4, die gerade diese Woche erfolgte, auch auf Erfolg ein. Das neueste Upgrade verbessert die Effizienz von v3 durch optimierbare Adapter, die eine benutzerdefinierte Logik bei Swaps, Liquiditätsaktionen oder Gebührenerhebung ermöglichen. Dieses modulare Design unterstützt erweiterte Funktionen wie Limit-Orders, dynamische Gebühren und automatisiertes Liquiditätsmanagement ohne Änderungen am Kernprotokoll. Händler und Liquiditätsanbieter profitieren von reduzierten Kosten und flexiblen Gebührenstrukturen, die die Wertverteilung optimieren.

DEX memecoin frenzy

Die zunehmende Verbreitung der dezentralen Infrastruktur wurde massgeblich durch Memecoins vorangetrieben, die Neueinsteigern einen einfachen Zugang zum Krypto-Ökosystem bieten, insbesondere da diese Token bei ihrer Einführung oft nicht an zentralen Börsen verfügbar sind. Dieser Trend war im vergangenen Jahr ein wichtiger Katalysator für das Wachstum von DEX und erreichte mit der Einführung von Trumps Memecoin seinen Höhepunkt. Ein Paradebeispiel ist Raydium, Solanas grösster DEX, bei dem der Handel mit Memecoin die Aktivität dominiert. In den letzten 24 Stunden machten Memecoin 7 der 10 meistgehandelten Token auf der Plattform aus und machten über 30% des Gesamtvolumens aus. Erweitert man diese Ansicht, so waren 41 der 50 meistgehandelten Token Memecoins, die mehr als 50% des täglichen Handelsvolumens von Raydium ausmachten. Diese Statistiken unterstreichen die entscheidende Rolle der Memecoin-Spekulation bei der Förderung der DEX-Aktivität und Liquidität in dezentralen Märkten.

$TRUMP, World Liberty Financial (WLFI) Konvergenz, was kommt als Nächstes?

Das Trump-Ökosystem scheint bereit zu sein, seinen Krypto-Fussabdruck zu vergrössern. Nach ihrer DeFi-Kreditplattform (WLF) könnte eine Trump-gebrandete DEX als logischer nächster Schritt entstehen und TRUMP von einem Memecoin zum Eckpfeiler eines sich selbst tragenden DeFi-Netzwerks machen. Trotz des 40. Platzes bei der Marktkapitalisierung behauptet TRUMP bereits einen Platz unter den Top 10 beim Handelsvolumen, was auf eine robuste Nachfrage hindeutet. Ein dedizierter DEX würde diese Aktivität verstärken und gleichzeitig gebührenbasierte Einnahmen erschliessen, wodurch der Krypto-Einfluss von Trump durch ein integriertes Swap-Lend-Earn-Ökosystem gefestigt würde.

Mit Blick auf die Zukunft könnte ein Trump Layer 2 oder eine Appchain diese Vision noch verstärken. Durch die Benennung von TRUMP als nativen Gas-Token des Netzwerks könnte das Ökosystem Transaktionsgebühren internalisieren, die Skalierbarkeit verbessern und den Nutzen von Token vertiefen. Ein solcher Schritt würde den Memecoin-Status übersteigen und möglicherweise die Art und Weise, wie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ihren digitalen Einfluss monetarisieren, sowie die allgemeine Wahrnehmung dieser Token verändern.

DeFis Versprechen

Nachdem wir die entscheidende Rolle von DEXs herausgestellt haben, wollen wir nun die Schlüsselfaktoren untersuchen, die sie auszeichnen, und ihre wichtigsten Wertversprechen:

Total Value Locked dient als primäre Kennzahl von DeFi zur Messung des über Protokolle hinweg eingesetzten Kapitals. Anfangs dominierte Uniswap diesen Bereich, indem es den First-Mover-Vorteil und die Netzwerkeffekte von Ethereum nutzte und einen Spitzenwert von 10 Milliarden US-Dollar erreichte. Trotz schwerer Marktschwankungen während der jüngsten Krypto-Winter blieb der DEX-TVL stabil – ein Beweis für die Marktreife von DeFi und die nachhaltige Produkt-Markt-Passung.

Die Wettbewerbslandschaft hat sich erheblich verändert, da neue Marktteilnehmer die Dominanz von Ethereum in Frage stellen. Aerodrome nutzte die Integration des Base-Netzwerks von Coinbase, um die Benutzeranmeldung zu optimieren, während Solanas kostengünstige Infrastruktur das Wachstum von Protokollen wie Raydium und Jupiter vorantrieb, die nun zusammen über 5 Milliarden US-Dollar an TVL verfügen. Diese Entwicklungen reduzierten den Marktanteil von Uniswap von einer nahezu vollständigen Dominanz auf etwa 50% des kombinierten TVL dieser drei aufstrebenden Konkurrenten. Diese Umverteilung verdeutlicht die Entwicklung von DeFi zu einem Multi-Chain-Ökosystem, in dem Skalierbarkeit und Benutzererfahrung zunehmend über den Erfolg von Plattformen entscheiden.

Bei den täglich aktiven Nutzern ist ein ähnlicher Trend zu beobachten. Uniswap, das vom Ökosystem von Ethereum profitierte, dominierte einst, aber Solana-basierte Apps, insbesondere Raydium, legten stark zu. Ende letzten Jahres eroberte Raydium über 80% der täglich aktiven Benutzer, was auf die Attraktivität des Memecoin-Handels für Privatkunden zurückzuführen ist.

Das Gesamtvolumen spiegelt die Trends bei TVL und Nutzeraktivität wider, wobei Jupiter mit einem Volumen von bis zu 25 Milliarden US-Dollar durch sein Aggregatormodell, das Transaktionen zu optimalen Kursen über DEXs leitet, als Marktführer hervorgeht. Das DeFi-Wachstum von Solana verstärkte den Einfluss von Jupiter, da seine Liquiditätsaggregation fragmentierte Märkte löst und gleichzeitig die Skalierbarkeitsvorteile von Solana aufzeigt.

Die Anzahl der Transaktionen unterstreicht auch das schnelle Wachstum der auf Solana basierenden Plattformen, insbesondere Raydium, das durch spekulativen Handel und niedrige Kosten angetrieben wird. Wie in Abbildung 8 dargestellt, erreichte Raydium einen Spitzenwert von über 25 Millionen Transaktionen an einem einzigen Tag, mehr als doppelt so viel wie seine Mitbewerber, was seine Dominanz in der aktuellen DEX-Landschaft unterstreicht.

Abbildung 9 zeigt, dass die beträchtliche Aktivität von Raydium zu einer ebenso bemerkenswerten Umsatzgenerierung führt, die am Wochenende vor der TRUMP-Lancierung fast 30 Millionen US-Dollar einbrachte. In der Zwischenzeit generiert Aerodrome aufgrund des in einem späteren Abschnitt erläuterten Treuhandmechanismus für Abstimmungen beträchtliche Einnahmen.

Hauptunterschiede zwischen führenden DEXs

Für technisch Interessierte befasst sich der folgende Abschnitt eingehend mit den Feinheiten, die diese DEXs auszeichnen.

Das Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen den DEXs ist die Art und Weise, wie sie ihre Liquiditätsmodelle betreiben. So kombiniert beispielsweise Raydiums Hybrid-AMM-Modell Concentrated Liquidity Market Maker (CLMM) mit Central Limit Order Book (CLOB) und bietet sowohl anpassbare Liquiditätsspannen als auch traditionelles Order-Matching. Dieses Modell bietet Händlern und Liquiditätsanbietern Flexibilität. Alternativ dazu hält Uniswaps Classic AMM die Liquidität über alle Preispunkte hinweg aufrecht und gewährleistet so eine kontinuierliche Liquidität. Dieses Modell ist jedoch möglicherweise weniger kapitaleffizient und starrer.

Schliesslich führt Aerodromes *ve(3,3) AMM, inspiriert von Curve Finance, Token mit Stimmrecht und "Bestechungsgeldern" ein, um Anreize für die Bereitstellung von Liquidität zu schaffen. Dieses Modell ermöglicht es Token-Inhabern, ihre Token für Stimmrechte und höhere Belohnungen zu sperren, wodurch möglicherweise eine engagiertere und beständigere Liquiditätsbasis geschaffen wird. Somit bietet jedes Modell ein einzigartiges Gleichgewicht zwischen Einfachheit, Kapitaleffizienz und Anreizen für die Nutzer.

Zusammenfassend sind dies die Hauptunterschiede zwischen allen vier Modellen:

Raydium bietet anpassbare Liquiditätsspannen und traditionelle Auftragsabgleichung Jupiter ist ein Aggregator, dem eine eigene Liquiditätsmaschine fehlt. Er bietet jedoch zentralisierte Funktionen auf Börsenebene wie Limit-Orders und einen dynamischen Slippage-Rechner, wodurch die typische DEX-Benutzererfahrung verbessert wird. Uniswap V3 leistete Pionierarbeit im Bereich konzentrierter Liquidität und ermöglichte eine etwa 4000-fache Kapitaleffizienz im Vergleich zu V2 bei Stablecoin-Paaren. Aerodrome verwendet Curve-style vote-escrow tokens (veAERO), wobei 73 % der Einnahmen durch Bestechungsgelder erzielt werden.

Nachdem wir die Unterschiede zwischen den Technologien der Plattformen identifiziert haben, wollen wir die Bewertung ihrer jeweiligen Token vergleichen:

Wie zu sehen ist, sticht Aerodrome im Vergleich zu seinen Mitbewerbern als bemerkenswert unterbewerteter Token hervor, was auf seine beeindruckende Umsatzgenerierung und Dominanz auf dem Base-Netzwerk zurückzuführen ist. Obwohl Aerodrome nur auf einer einzigen Blockchain läuft und weniger als 25% der Uniswap-Nutzerbasis erfasst, unterstreicht die Leistung von Aerodrome die Stärke einer starken Produkt-Markt-Passung. Der Erfolg von Aerodrome, insbesondere im Vergleich zu Multi-Blockchain-Plattformen wie Uniswap, verdeutlicht das Potenzial für fokussierte, Blockchain-spezifische Börsen. In Bezug auf die Marktkapitalisierung im Vergleich zum TVL deutet das niedrige Verhältnis von Uniswap und Raydium auf eine Unterbewertung hin, was eine hohe Kapitaleffizienz und eine stärkere Nutzung widerspiegelt. Die relative Bewertung ist jedoch nur ein zu berücksichtigender Faktor, da sich diese Protokolle in unterschiedlichen Reifegraden befinden. Die sich entwickelnde DeFi-Landschaft deutet auf eine Zukunft hin, in der mehrere spezialisierte Börsen gleichzeitig gedeihen können, wobei jede ihre Nische im breiteren Ökosystem ausbaut.

Alles in allem entwickelt sich DeFi zu einem herausragenden Sektor im Jahr 2025, der durch regulatorischen Rückenwind und die zunehmende institutionelle Akzeptanz der On-Chain-Infrastruktur angetrieben wird. Im Kern entwickeln sich DEXs wie Uniswap und Jupiter zu einer kritischen Infrastruktur, die Innovationen wie Unichain und Jupnet nutzt, um eine Skalierbarkeit auf institutionellem Niveau zu erreichen, und gleichzeitig Pionierarbeit bei App-Chain-Architekturen leistet. Da das DEX/CEX-Volumenverhältnis Rekordhöhen von knapp 40% erreicht, sind diese Plattformen einzigartig positioniert, um von der Migration zu dezentralen Märkten zu profitieren. Ihr wachsender Schwerpunkt auf nutzerorientierte Tokenomics – bei denen Mechanismen zur Umsatzbeteiligung Governance-Token in ertragsgenerierende Vermögenswerte umwandeln – schafft ein überzeugendes Wertversprechen für Investoren, die sich in dieser neuen Ära der Wertsteigerung in DeFi zurechtfinden.