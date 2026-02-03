Nach dem Krypto-Boom. Können unterbewertete Aktien eine Ergänzung zum Krypto-Portfolio sein?

Starke Schwankungen auf dem Kryptomarkt führen dazu, dass viele Anleger ihr Portfolio diversifizieren möchten. Oft werden unterbewertete Aktien als eine Ergänzung zum Krypto-Portfolio betrachtet.

Was sind unterbewertete Aktien? Aktienmarkt vs. Kryptomarkt – Unterschiede und Risiken Diversifikation ist kein Versprechen Fazit

Dieser Artikel beleuchtet, was unter unterbewerteten Aktien zu verstehen ist und mit welchen Risiken sie verbunden sind. Wichtig! Vergangene Kursentwicklungen liefern dabei keine verlässlichen Hinweise auf zukünftige Ergebnisse.

Was sind unterbewertete Aktien?

Bei unterbewerteten Aktien handelt es sich um Anteile von Unternehmen, deren aktueller Börsenkurs unter dem inneren Unternehmenswert liegt. In den meisten Fällen stellen Gewinne, Umsätze oder die finanzielle Lage des Unternehmens eine Grundlage für diese Einschätzung dar.

Ein niedriger Aktienkurs kann viele Gründe haben. Dazu gehören z. B.:

Schlechte Nachrichten;

Unsicherheit auf dem Markt;

Eine schwache wirtschaftliche Phase.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der Kurs von unbewerteten Aktien später steigt. Die Aktien können weiter an Wert verlieren.

Mehr Informationen unter: https://www.xtb.com/de/ausbildung/unterbewertete-aktien.

Aktienmarkt vs. Kryptomarkt – Unterschiede und Risiken

Es ist unbestritten, dass sich der Aktienmarkt und der Kryptomarkt stark voneinander unterscheiden. Aktien stehen für Anteile an Unternehmen – ihr Wert ist u. a. von Geschäftszahlen abhängig. Im Gegensatz dazu hängen Preise digitaler Währungen stark vom aktuellen Angebot, der Nachfrage und der Marktstimmung ab.

Hervorzuheben ist aber, dass beide Märkte stark schwanken können. Kurse von Kryptowährungen können innerhalb kurzer Zeit deutlich steigen oder fallen. Allerdings sind auch auf dem Aktienmarkt große Verluste möglich – sie können z. B. durch Probleme eines Unternehmens oder wirtschaftliche Krisen verursacht werden. Was früher mit dem Preis passiert ist, zeigt nicht, was später passieren wird.

Diversifikation ist kein Versprechen

Viele Anleger entscheiden sich dafür, ihre Investitionen auf verschiedene Anlageklassen zu verteilen. Durch eine Diversifikation sind sie nicht von der Situation auf einem einzelnen Markt abhängig.

Wichtig! Eine Diversifikation bietet keinen garantierten Schutz vor Verlusten. Sie kann helfen, Risiken beim Investieren besser zu verteilen. Allerdings schließt sie Wertverluste nicht aus.

Fazit

Kryptowährungen und Aktienmärkte funktionieren unterschiedlich. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass beide starken Schwankungen unterliegen und daher mit möglichen Verlusten verbunden sind. Sind unterbewertete Aktien eine gute Ergänzung zum Krypto-Portfolio? Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Bei der Wahl der richtigen Anlageform sollten Anleger ihre persönlichen Erfahrungen, Ziele und die eigene Risikobereitschaft berücksichtigen.