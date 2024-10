Markt unbeeindruckt von XRP ETF-Antrag

Ein zusammenfassender wöchentlicher Rückblick auf die Geschehnisse an den Krypto-Märkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko.

Bitcoin näherte sich in den frühen Morgenstunden am Montag der 64K USD Marke, nachdem starke Arbeitsmarktdaten in den USA Rezessionsängste zerstreuten. In der Zwischenzeit beantragte Bitwise einen XRP-Spot-ETF, während die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Berufung gegen die 125 Mio. USD Strafe in ihrem vierjährigen Rechtsstreit mit dem XRP-Emittenten einlegte. Ausserdem starteten Ripple und Kraken eine Derivateplattform auf den Bermudas. Diese Woche werden wir erkunden:

XRP und ETF-Hype

Das Delisting von Privacy-Token beschleunigt sich

Japanisches Krypto-Volumen bleibt gedämpft

Keine Reaktion auf XRP-ETF

XRP fiel in der vergangenen Woche im Gleichschritt mit dem breiteren Kryptomarkt, während gemischte Schlagzeilen den digitalen Vermögenswert umgaben. Bitwise, welches einen der grössten BTC-ETFs in den USA verwaltet, beantragte am Dienstag die Auflegung eines börsengehandelten XRP-Spotfonds. Die überraschende Einreichung trug nicht viel dazu bei, den Preis von XRP anzuheben, als die Preise aufgrund der geopolitischen Spannungen, die auf Risikoanlagen lasteten, bereits fielen.

Bitwise-CEO Hunter Horsley bezeichnete XRP als "beständiges Krypto-Asset, in das sich viele Investoren engagieren wollen." Horsley ist nicht der Einzige, der das Angebot seines Unternehmens an digitalen Vermögenswerten erweitern möchte. Erst letzten Monat hat der konkurrierende Vermögensverwalter Grayscale seinen XRP-Trust neu aufgelegt und damit vielleicht die Absicht signalisiert, diesen Trust eines Tages auf die gleiche Weise umzuwandeln, wie es mit GBTC und ETHE geschehen ist.

Das Ziel des Produktlebenszyklus von Grayscale ist es in der Tat, Fonds von Privatplatzierungen in ETFs umzuwandeln. Wir haben diesen Weg in der folgenden Infografik aufgeschlüsselt.

Derzeit sind die Chancen von Grayscale, den Sprung von einer Privatplatzierung zu einem XRP-ETF zu schaffen, sehr gering. Wenn es um die Schaffung strukturierter Produkte aus Krypto-Vermögenswerten geht, ist die übergreifende Sorge der SEC die Marktmanipulation. Wie können Emittenten der Aufsichtsbehörde versichern, dass wirksame Massnahmen zur Verhinderung von Betrug und Preismanipulationen ergriffen werden, wenn erhebliche Volumina und Handelsaktivitäten im Ausland an nicht regulierten Handelsplätzen und ausserhalb der Zuständigkeit der Behörde stattfinden?

Diese Bedenken wurden für die Aufsichtsbehörde ausgeräumt, als Grayscale sie im vergangenen Jahr erfolgreich verklagte. Der Vermögensverwalter argumentierte, dass die Genehmigung eines regulierten Futures-ETF, der auf BTC-Futures-Produkten an der CME basiert, keinen Grund darstellte, einen Spot-ETF nicht zu genehmigen. Der Richter stimmte dem zu.

Für XRP gibt es keinen solchen Markt, so dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass die derzeitige SEC-Verwaltung einen Spot-ETF genehmigen würde. Der Terminmarkt für XRP ist auf kryptonative Plattformen wie Binance und Bybit beschränkt. Das Open Interest für XRP-Perps an diesen Börsen fiel letzte Woche, als der Token zwischen Montag und Sonntag um über 18% fiel.

Der zugrunde liegende Kassamarkt für XRP weist zwar verbesserte Liquiditätsbedingungen auf, aber der grösste Teil davon findet an Offshore-Börsen statt oder ist in USD-Stablecoins denominiert - ETF-Benchmarks könnten nur XRP/USD-Preise berücksichtigen.

Ganz zu schweigen davon, dass sich die SEC immer noch in einem Rechtsstreit mit Ripple Labs, dem Team hinter der Ripple-Blockchain, befindet. Es bleibt höchst unwahrscheinlich, dass dieser ETF-Antrag von Bitwise von der aktuellen Regierung genehmigt wird. Angesichts der Nähe der US-Präsidentschaftswahlen und der Unterstützung digitaler Vermögenswerte durch den republikanischen Kandidaten Donald Trump ist diese Anwendung wahrscheinlich eine Kaufoption für seine Kampagne. Wenn Trump gewinnt und wenn er Krypto-Assets unterstützt, wie er sagt, dann wird Bitwise vor der Konkurrenz positioniert sein.

Freischaltung von EIGEN-Token weckt Bedenken

Die erwartete Freigabe der Token von EigenLayer in der vergangenen Woche verlief nicht ohne Kontroversen. Während die ersten Airdrop-Anträge im Mai live gingen, waren die Token bis jetzt nicht übertragbar. Der Preis von EIGEN debütierte letzten Dienstag bei etwa 4 USD und ist seitdem um 20% gefallen, um bei 3.30 USD zu handeln. Der Rückgang hatte sich zwischen Donnerstag und Freitag verlangsamt, bevor die Untersuchung des Airdrops des Protokolls Verdacht erregte und eine "fehlerhafte" Übertragung Unsicherheit auslöste. Eine Erklärung des EigenLayer-Teams scheint wenig dazu beigetragen zu haben, die Bedenken auszuräumen, und die Preise fielen im Laufe der Woche.

Ein Transfer von EIGEN-Token im Wert von 5.5 Mio. USD am Freitag liess die Befürchtung aufkommen, dass jemand, der dem Protokoll nahe steht - ein aktueller oder ehemaliger Mitarbeiter oder sogar ein früher Investor - gegen den Sperrplan verstossen hat.

EigenLayer bestätigte am Freitag, dass es sich um einen "isolierten Vorfall" handelte. Ein böswilliger Angreifer kompromittierte eine E-Mail im Zusammenhang mit der Übertragung von Token eines Investors in die Verwahrung, sagte das Team. Dies führte dazu, dass über 1.6 Mio. EIGEN an den Angreifer übertragen wurden. Die verpatzte Freischaltung hat den Token-Kurs belastet.

Ethena setzt auf BUIDL

BlackRock verzeichnet weiterhin eine grosse Nachfrage nach seinem on-chain tokenisierten Fonds BUIDL, dem BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. Mit einem verwalteten Vermögen von über 530 Mio. USD ist er der grösste tokenisierte Geldmarktfonds der Welt. Neben den kontinuierlichen Zuflüssen gab es seit dem Start im März auch einige hochkarätige Integrationen mit BUIDL. Ondo Finance und Mountain Protocol nutzen BUIDL, um ihre eigenen renditetragenden Produkte zu unterlegen, was die wachsende Rolle des traditionellen Finanzriesen im Bereich der digitalen Vermögenswerte verdeutlicht.

Kürzlich kündigte Ethena Pläne an, einen mit BUIDL unterlegten Stablecoin, USDt, aufzulegen. Die Unterlegung erfolgt in Partnerschaft mit Securitize, mit dem BlackRock bei der Auflegung seines Fonds im März zusammengearbeitet hat. Der neue Stablecoin von Ethena wird unabhängig von seinem USDe-Angebot sein. Ein durch BUIDL gedeckter Stablecoin wird Ethena dabei helfen, das Risiko in einem Umfeld negativer Finanzierungsraten zu mindern, so dass USDe von der Stabilität von USDt profitieren kann.

FTX führt Gläubigerrückzahlungen ein

Fast zwei Jahre nach dem Zusammenbruch von FTX beantragt die Börse heute die gerichtliche Genehmigung für ihren Liquidationsplan. Der Plan zielt darauf ab, 98% der Kunden innerhalb von 60 Tagen nach der Genehmigung in bar zu entschädigen, basierend auf den Vermögenswerten vom November 2022.

Seit letztem Jahr hat die Konkursmasse von FTX fast 4 Mrd. USD an digitalen Vermögenswerten zurückerhalten und die Genehmigung erhalten, im September 2023 mit dem Verkauf eines Teils ihrer Bestände zu beginnen. Die Erholung der Konkursmasse hat von einem Wiederanstieg der Kryptopreise seit November 2022 profitiert, wobei sich der Wert von Schlüsselbeständen wie SOL, TON und TRX mehr als verdoppelt hat.

Die Markttiefe von 1% für die Top-Assets von FTX, zu denen SOL, DOGE, TON, TRX, BIT, XRP und der native FTT-Token gehören, stieg von 80 Mio. USD auf über 200 Mio. USD, was grössere Verkäufe ohne signifikante Preisunterbrechungen ermöglicht.

FTX hielt auch mehrere kleinere und weniger liquide Token, von denen einige fast keinen Marktwert haben. Dazu gehören Token wie Oxygen (OXY) und Maps (MAPS), welche aufgrund des überwältigenden Besitzes von FTX besonders problematisch für das Anwesen sind. Die Börse hielt 99% der MAPS-Tokens, 97% der OXY-Tokens und 95% der Serum (SRM)-Tokens.

Angesichts der marktbeherrschenden Stellung von FTX bei diesen Vermögenswerten hätte jeder Versuch, sie zu verkaufen, wahrscheinlich dazu geführt, dass ihre Preise fast sofort auf Null gefallen wären. Daher hat die FTX-Konkursmasse hohe Abschläge auf ihre Bewertung vorgenommen. MAPS-Tokens gelten als wertlos, OXY-Tokens werden mit einem Abschlag von 99.9% bewertet und SRM-Tokens werden aufgrund von Liquiditätsproblemen mit einem Abschlag von 18.6% bewertet. Andere Vermögenswerte, wie BRC, BRLT und BTRN, werden mit Null bewertet, da sie nicht mehr gehandelt werden.

Privacy Coins stehen 2024 vor Rekord-Delistings

Privacy Coins, die für anonyme Transaktionen entwickelt wurden, stehen weiterhin unter zunehmendem regulatorischen Druck. Letzte Woche kündigte Kraken an, Monero (XMR) für europäische Nutzer von der Liste zu streichen, was zu einem Rückgang der XMR-Preise um 9% führte. Dies folgt ähnlichen Massnahmen von Börsen wie OKX, Binance und Huobi. Länder wie Südkorea, Japan und Australien haben diese Token aus Sorge um Geldwäsche und Verbraucherschutz ebenfalls verboten oder eingeschränkt.

Das Delisting von Top-Privacy-Coins - Zcash, Monero, Dash, DCR, ROSE und MASK - ist sprunghaft angestiegen und hat im Jahr 2024 ihren Höhepunkt erreicht, wobei Monero in diesem Jahr einen sechsfachen Anstieg der Auslistungen zu verzeichnen hat.

Infolgedessen hat sich die Handelsaktivität für diese Token auf weniger regulierte Plattformen verlagert. Auf Poloniex und die mit Russland verbundene Plattform Yobit entfallen inzwischen rund 40 % des Handelsvolumens für die Top-Privacy Coins, im Jahr 2021 waren es nur 18%.

Die Handelsvolumina an diesen Börsen übersteigen oft die tatsächliche Liquidität des Orderbuchs, wie das Verhältnis von täglichem Volumen zu 1% Markttiefe zeigt, was auf mögliche verdächtige Handelsaktivitäten schliessen lässt. Auf Yobit war das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen für die Top-Handelspaare mehr als 11'000 Mal höher als die 1%ige Markttiefe, und auf Poloniex war es 119 Mal höher.

Ungewissheit hält japanische Händler an der Seitenlinie

Nach Jahrzehnten der Stabilität ist der japanische Yen (JPY) in diesem Jahr in eine Phase der Volatilität eingetreten, als die Bank of Japan (BoJ) begann, ihre Geldpolitik zu normalisieren. Nach der Zinssenkung der BoJ im August erreichte der Yen ein Siebenmonatshoch, hat aber seitdem einen Teil dieser Gewinne wieder verloren. Dieser jüngste Rückgang wird auf die zurückhaltenden Äusserungen des neu ernannten Premierministers Shigeru Ishiba, starke US-Wirtschaftsdaten und zunehmende geopolitische Spannungen zurückgeführt.

Diese Volatilität hat sich auch auf die Kryptowährungsmärkte ausgewirkt. So ist die 90-Tage-Volatilität von BTC-JPY im August stark angestiegen und hat die von BTC-USD zum ersten Mal seit Juli 2022 übertroffen. Trotz eines jüngsten Anstiegs der Kryptopreise hat diese Unsicherheit die Händler vom Kryptomarkt ferngehalten. Das japanische Handelsvolumen ist seit August mit rund 200 Mio. USD täglich gleich geblieben, was der Hälfte des Durchschnitts von Januar bis Juli von 400 Mio. USD entspricht. Im Gegensatz dazu sind die Handelsvolumina an den US-amerikanischen und koreanischen Börsen im September gestiegen, da die Stimmung optimistischer geworden ist.