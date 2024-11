Krypto-Märkte bereiten sich auf die US-Wahlen vor

Ein zusammenfassender wöchentlicher Rückblick auf die Geschehnisse an den Krypto-Märkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko.

Im Vorfeld der US-Wahl widmen wir uns in dieser Woche erneut dem Thema an. Wir untersuchen die wichtigsten Metriken, welche es im Vorfeld der Wahlnacht zu beobachten gilt, und gehen auf die folgenden Punkte ein:

Wichtige Metriken, um mit den Marktbewegungen in Echtzeit Schritt zu halten

Mögliche Ergebnisse und regulatorische Auswirkungen

Schlüsselfragen für 2025

Der Weg ins Weisse Haus

Die Tatsache, dass die Kryptomärkte rund um die Uhr geöffnet sind, bietet Händlern einen Vorteil, da die traditionellen Märkte in den USA während der ersten Auszählung der Stimmen geschlossen sind. Dies begrenzt zwar das Risiko, aber auch die Chancen, da sich die Märkte mit den Wahlergebnissen bewegen können.

Die Swing States, welche es in dieser Nacht zu beobachten gilt, sind: Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona und Nevada. Auf jeden dieser Staaten, mit Ausnahme von Nevada, entfallen zehn oder mehr Wahlmännerstimmen. Dies sind die Schlüsselstaaten im Rennen um die 270 Wahlmännerstimmen. Verliert Harris beispielsweise Pennsylvania mit seinen 19 Wahlmännerstimmen, wird der Weg ins Weisse Haus deutlich schwieriger, einigen Umfragen zufolge vielleicht sogar unmöglich.

Ein weiterer Staat, den man im Auge behalten sollte, ist Georgia, wo letzte Woche die Rekorde bei den Vorwahlen gebrochen wurden. Die Wahlbeteiligung lag im gesamten Bundesstaat bei über 50%, wobei mehr als 4 Mio. Wähler ihre Stimme vorzeitig abgaben. 2020 waren es 2.6 Millionen. Das Gesetz des Bundesstaates schreibt vor, dass die vorzeitigen Stimmen um 8 PM EST (2 Uhr morgens in Europa) ausgezählt werden müssen, so dass diese einen frühen Indikator für Händler darstellen. Was bedeutet das alles für die Kryptomärkte? Hier sind die wichtigsten Metriken, die Sie in der Wahlnacht verfolgen sollten, um die Marktbewegungen in Echtzeit zu verfolgen.

Was ist in der Wahlnacht zu beachten? Überwachung der Kauf- und Verkaufsaktivitäten

Tick-Trades-Daten zeigen jeden ausgeführten Kauf- oder Verkaufshandel an jedem einzelnen Markt weltweit, an dem Krypto gehandelt wird. Diese Daten waren während der ersten Debatte besonders aufschlussreich und werden es auch während der Wahl sein. Die Berechnung des kumulativen Volumendeltas (CVD) aus Tick-Trades misst die Netto-Kauf- und Verkaufsaktivität. Während der Debatte drehte das CVD ins Negative, was auf eine rückläufige Reaktion auf Trumps Auftritt hindeutet, da Harris zu diesem Zeitpunkt als potenziell ungünstig für Kryptowährungen angesehen wurde.

Wenn wir die Tick-Trades in Käufe und Verkäufe aufteilen, können wir erkennen, dass kurz nach halb 3 Uhr morgens in Europa (9:30 PM EST) ein starker Verkaufsdruck einsetzte. Dies spiegelt die Echtzeit-Marktreaktion auf Trumps Auftritt wider. Der Verkaufsdruck begann gegen 2:30 AM UTC (3 Uhr 30) nachzulassen.

Warum ist dies für die Wahl relevant? Die Verfolgung von Tick-Trades kann helfen, den Markt zu timen, indem sie zeigt, wann der Kauf- oder Verkaufsdruck nachlässt. Noch wichtiger ist jedoch, dass sie Aufschluss über die Erwartungen der Marktteilnehmer geben kann.

Die meisten Händler und grossen Institutionen werden die Ergebnisse überwachen und wahrscheinlich eigene Tools verwenden, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Die Beobachtung der Tick-Trades auf den grossen Plattformen gibt daher Aufschluss darüber, wo sich das „intelligente Geld“ bewegt.

Bescheidener Anstieg der Hebelwirkung an den Perps-Märkten

Das Open Interest an den Märkten für unbefristete BTC-Futures stieg Ende Oktober auf ein Rekordhoch, als die Preise auf nahezu neue Rekordhöhen stiegen. Das Open Interest in USD auf Binance, Bybit und Okx stieg letzte Woche auf ein Rekordhoch. Die Kennzahl ist seit dem Absturz im August um mehr als 2 Mrd. USD gestiegen, bleibt aber in Bezug auf die Kontrakteinheiten unter den Höchstständen vom März. ETH-Kontrakte zeigten ähnliche Trends, wenngleich das Open Interest langsamer anstieg als bei BTC.

Der rasche Anstieg der offenen Kontrakte an den grossen Börsen ging nicht mit einem Anstieg der Hebelwirkung einher. Höhere Finanzierungssätze deuten in der Regel auf eine verstärkte Spekulation mit BTC Perps hin. Seit der Zinssenkung der US-Notenbank im September, als die Zinssätze negativ waren (was auf mehr Leerverkäufer hindeutet), sind die Finanzierungssätze an den wichtigsten Börsen stetig gestiegen.

Im März stiegen die Finanzierungssätze auf über 0.05%, als BTC ein neues Rekordhoch von über 73'000 USD erreichte. In der vergangenen Woche blieben die Sätze auf Binance und Bybit - den beiden grössten Perps-Börsen - konstant bei 0.01%, was wahrscheinlich auf eine geringere Überzeugung der Händler im Vorfeld der Wahlen in der nächsten Woche hindeutet.

Am Wahltag wird es entscheidend sein, die Finanzierungsraten zu beobachten. Binance passt diese Kurse alle acht Stunden an, beginnend um Mitternacht UTC. Am Wahltag bedeutet dies, dass die Kurse zur Mittagszeit (18 Uhr) und nach Schliessung der Wahl an der Ostküste (2 Uhr morgens) aktualisiert werden.

Die nächste Anpassung erfolgt am Mittwoch, dem 6. November, um 10 Uhr europäischer Zeit. Bis dahin könnte es einen klareren Hinweis auf das Wahlergebnis geben. Je nach Auszählung der Stimmen zu diesem Zeitpunkt könnten erhebliche Bewegungen am Kassamarkt Liquidationen auslösen. Händler, insbesondere solche mit stark fremdfinanzierten Positionen, werden empfindlich auf Änderungen des Finanzierungssatzes reagieren. Plötzliche Zinssprünge könnten zu Engpässen und kaskadenartigen Liquidationen führen.

Verschiebung der Dynamik auf den Optionsmärkten

Eine weitere wichtige Kennzahl für den Derivatemarkt, welche es zu beachten gilt, ist die implizite Volatilität (IV). Die IV ist ein zukunftsorientiertes Mass, das die erwartete Volatilität eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum schätzt und somit ein effektives Mittel zur Risikobewertung auf den Finanzmärkten darstellt. Die Stärke der IV liegt in ihrer Fähigkeit, verschiedene Datenpunkte - wie z. B. verschiedene Ausübungspreise, Verfallstermine und Put-Call-Verhältnisse - zu einer einzigen Zahl zusammenzufassen. Dadurch können Händler schnell erkennen, ob Optionen relativ billig oder teuer sind.

Die Überwachung der IV-Laufzeitstruktur ist besonders nützlich. Wenn die kurzfristige IV die langfristige IV übersteigt, ergibt sich eine umgekehrte Terminstruktur. Umgekehrte Terminstrukturen deuten in der Regel auf eine hohe Wahrscheinlichkeit eines kurzfristigen Risikoereignisses hin, wie z.B. die US-Wahl. In diesem Fall könnte auch der Anstieg auf fast 73'000 USD eine Rolle gespielt haben. Die Händler wurden wahrscheinlich von dieser Entwicklung überrascht, was sie dazu veranlasste, ihr Engagement vor Dienstag anzupassen. Dieses Phänomen trat in der letzten Woche auf, als der BTC-Kurs in die Nähe von Rekordhöhen stieg, wie unten dargestellt.

Der Vorstoss in Richtung Rekordhochs wirkte sich in der vergangenen Woche auch auf den IV Smile von BTC aus, was ihn zu einer wichtigen Kennzahl macht, die man im Verlauf der Wahl beobachten sollte. Der IV Smile-Snapshot vom 28. Oktober zeigt, dass der IV bei Ausübungspreisen knapp unter und über dem Marktpreis (damals etwa 67'000 USD) höher war.

Das „Lächeln“ war leicht nach rechts geneigt, was darauf hindeutet, dass der Markt mit einer Aufwärtsvolatilität rechnete - denn eine höhere IV bedeutet eine grössere Nachfrage nach diesen Optionen. Der rasche Anstieg von BTC zwischen Montag und Mittwoch letzter Woche veranlasste die Händler, ihre Positionen neu zu bewerten, wodurch sich die Nachfragedynamik für Optionskontrakte veränderte. Infolgedessen wurde das am 28. Oktober beobachtete IV-Smile ausgeprägter, und die IVs stiegen bis zum 3. November über alle Ausübungspreise hinweg an. Der IV-Smile für den Kontrakt vom 8. November hat sich seitdem nach links verschoben, was auf eine Absicherung gegen Abwärtsbewegungen hindeutet.

Die Kryptomärkte unterscheiden sich von den Aktienmärkten durch ihre Anfälligkeit für Preisschwankungen in beide Richtungen. Infolgedessen zahlen Händler in der Regel eine Prämie für Optionen auf beiden Seiten des aktuellen Kassakurses - daher das „Lächeln“.

Wenn das „Lächeln“ nach links (rechts) ausschlägt, könnte dies ein Zeichen für eine Baisse (Hausse) sein. Im folgenden Diagramm sehen wir, dass die Preisanpassung an den ETH-Märkten zwischen dem 28. Oktober und dem 3. November dazu führte, dass das Smile nach links kippte, was auf eine Baisse hindeutet.

Ein Blick über das Weisse Haus im Jahr 2025 hinaus

Das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur mag in dieser Woche die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber die Ergebnisse der unteren Wahllokale sind genauso wichtig - vor allem, wenn es darum geht, die künftige Kryptopolitik zu gestalten. Was wirklich zählt, wenn es um Krypto-Regulierungen geht, ist, wer das Repräsentantenhaus und den Kongress kontrolliert. Daher werden neue Stimmen auf beiden Seiten des Ganges für die künftige Gestaltung der Krypto-Politik in den USA entscheidend sein.

Der letzte Kongress hat es in den letzten zwei Jahren trotz parteiübergreifender Unterstützung nicht geschafft, ein umfassendes Stablecoin-Gesetz zu verabschieden. Die Verabschiedung von Vorschriften für Stablecoins wird für die Gesetzgeber weiterhin ein wichtiges Thema sein, insbesondere angesichts der jüngsten Konsolidierungen in diesem Bereich. Stripe, eines der weltweit grössten Fintechs, hat Bridge übernommen, das Unternehmen die einfache Abwicklung von Transaktionen mit Stablecoins ermöglicht.

Kryptobezogene börsengehandelte Fonds werden auch im Jahr 2025 ein Thema sein. Letzte Woche hat die US-Börsenaufsichtsbehörde den jüngsten Antrag von Grayscale zur Umwandlung seines digitalen Large-Cap-Trusts in einen Spot-ETF genehmigt. Das Ergebnis für diesen und Spot-Anwendungen für XRP, SOL und LTC wird wahrscheinlich stark vom Wahlergebnis abhängen. Auch andere Bereiche wie das dezentrale Finanzwesen (DeFi) werden in den nächsten zwei Jahren angegangen werden müssen. Erst im September veranstaltete der Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses eine Anhörung zu diesem Thema mit dem Titel „Decoding DeFi: Breaking Down the Future of Decentralized Finance.“

Schlussfolgerung: Die endliche Weisheit der Märkte

Die Märkte spiegeln lediglich Angebot und Nachfrage wider, welche von den Marktteilnehmern beeinflusst werden. Mit anderen Worten: Die in unserem letzten Bericht skizzierte Marktpositionierung zeigt Stimmungen und Markttrends auf, aber die Vorhersagbarkeit dieser Trends steht immer noch zur Debatte, da die Händler nicht unfehlbar sind.

Im Jahr 2016 wurde beispielsweise Sam Bankman-Fried, damals Händler bei Jane Street, auf dem Börsenparkett für einen Handel zur US-Wahl berühmt. Die Prop-Trading-Firma ging davon aus, dass die globalen Aktienmärkte im Falle eines Wahlsiegs von Donald Trump abstürzen würden. Bankman-Frieds Aufgabe war es, ein System zu entwickeln, das die Wahlergebnisse schneller als die Medien vorhersagen konnte, um seiner Firma einen Vorteil zu verschaffen.

Das System funktionierte und sagte den Sieg von Trump korrekt voraus, doch laut dem Autor Michael Lewis verlor Jane Street 300 Mio. USD bei diesem Geschäft. Die Märkte erholten sich nach Trumps Sieg und hinterliessen dem Unternehmen massive Verluste - und sie waren nicht allein.

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, eine breite Palette von Metriken zu verwenden, um die Reaktion der Märkte in Echtzeit zu überwachen. Tick-Trades ermöglichen es uns, grosse Kauf- oder Verkaufsaufträge zu erkennen, während IV uns zeigt, wie die Märkte das Risiko bewerten. Wenn man die Gründe für Veränderungen an einem Markt versteht, kann man die Marktbewegungen insgesamt besser einordnen.