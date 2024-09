Bitcoin-Ausblick bis zum Jahresende: eine komplexe Situation

Während wir uns dem letzten Quartal des Jahres 2024 nähern, bleibt der Markt für Kryptowährungen volatil und wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Diese Analyse befasst sich eingehend mit den wichtigsten Faktoren, die den Kurs von Bitcoin beeinflussen, und untersucht die jüngsten Trends.

Der Bitcoin-Preis stand in den letzten Wochen aufgrund mehrerer Faktoren unter Druck. Die japanische Zentralbank bekräftigte die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung, Bitcoin-ETFs verzeichneten Nettoabflüsse, Institutionen wie Ceffu und Fidelity transferierten grosse Mengen an Bitcoin, Daten zu Arbeitslosenanträgen und zur Arbeitslosenquote wurde kürzlich veröffentlicht und die Zinsentscheidung zur Monatsmitte erhöht die Risikoaversion am Markt.

ETF Abflüsse

Bitcoin-ETFs verzeichneten an sechs aufeinanderfolgenden Geschäftstagen Nettoabflüsse, wobei am Dienstag, dem 3. September, ein Rekordabfluss an einem einzigen Tag innerhalb von vier Monaten zu verzeichnen war. In der vergangenen Woche haben BTC-ETFs etwa 600 Millionen US-Dollar verloren, was auf eine wachsende Vorsicht und Pessimismus auf dem Markt hindeutet. Seit der Einführung von BTC-ETFs hat die Begeisterung der Kleinanleger für BTC allmählich nachgelassen. Darüber hinaus zeigen On-Chain-Daten, dass Institutionen wie Ceffu und Fidelity grosse Mengen an Bitcoins transferiert haben, was die Marktunterstützung schwächt und Panikverkäufe bei Privatanlegern auslösen könnte. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte der Bitcoin-Kurs weiter unter Druck geraten.

IBIT FBTC BITB ARKB GBTC Andere Total (USDm) Montag, 01. April 2024 165.9 44 1.1 -0.3 -302.6 6.2 -85.7 Donnerstag, 01. August 2024 25.9 -48.4 -20.7 -22.4 -71.3 187.5 50.6 Donnerstag, 01. Februar 2024 163.9 35.8 4.2 15.9 -182 0.7 38.5 Montag, 01. Juli 2024 0 65 41.4 12.7 0 10.4 129.5 Freitag, 01. März 2024 202.5 49.3 42.3 55.1 -492.4 3.6 -139.6 Mittwoch, 01. Mai 2024 -36.9 -191.1 -29 -98.1 -167.4 -41.2 -563.7 Dienstag, 02. April 2024 150.5 44.8 4.3 -87.5 -81.9 9.3 39.5 Freitag, 02. August 2024 42.8 -104.1 -29.4 -87.7 -45.9 -13.1 -237.4 Freitag, 02. Februar 2024 105.8 78.9 11.5 22.6 -144.6 5.8 80 Dienstag, 02. Juli 2024 14.1 5.4 -6.8 2.5 -32.4 3.5 -13.7 Donnerstag, 02. Mai 2024 0 0 0 13.3 -54.9 7.2 -34.4 Mittwoch, 03. April 2024 42 116.7 23 0 -75.1 6.9 113.5 Mittwoch, 03. Juli 2024 0 6.5 0 0 -27 0 -20.5 Montag, 03. Juni 2024 0 77 14.3 10.7 0 3.1 105.1 Freitag, 03. Mai 2024 12.7 102.6 33.5 28.1 63 138.4 378.3 Dienstag, 03. September 2024 0 -162.3 -25 -33.6 -50.4 -16.5 -287.8 Donnerstag, 04. April 2024 144 106.6 11.2 12 -79.3 18.9 213.4 Dienstag, 04. Juni 2024 274.4 378.7 61 138.7 28.2 5.6 886.6 Montag, 04. März 2024 420.1 404.6 90.9 38.2 -368 -23.1 562.7 Freitag, 05. April 2024 308.8 83 7.4 0 -198.9 2.7 203 Montag, 05. August 2024 0 -58 2.9 -69 -69.1 24.8 -168.4 Montag, 05. Februar 2024 137.3 38 0 0 -107.9 0.7 68.1 Freitag, 05. Juli 2024 0 117.4 30.2 11.3 -28.6 12.8 143.1 Mittwoch, 05. Juni 2024 155.4 220.6 18.5 71.4 14.6 7.6 488.1 Dienstag, 05. März 2024 788.3 125.6 3.7 63.7 -332.5 -0.5 648.3 Dienstag, 06. August 2024 0 -64.5 0 -28.9 -32.2 -23 -148.6 Dienstag, 06. Februar 2024 45.2 37.7 11.3 8.6 -72.7 3.5 33.6 Donnerstag, 06. Juni 2024 349.9 3.1 -3.1 -96.6 -37.6 2 217.7 Mittwoch, 06. März 2024 281.7 205.7 28.6 41.3 -276.2 50.9 332 Montag, 06. Mai 2024 21.5 99.2 2.1 75.6 3.9 14.7 217 Mittwoch, 07. August 2024 52.5 0 3 0 -30.6 20.2 45.1 Mittwoch, 07. Februar 2024 56.2 130.1 21.4 3.3 -80.8 15.8 146 Freitag, 07. Juni 2024 168.3 0 -7.9 6.9 -36.3 0 131 Donnerstag, 07. März 2024 244.2 473.4 41.4 42.1 -374.8 46.2 472.5 Dienstag, 07. Mai 2024 0 4.1 0 2.8 -28.6 6 -15.7 Montag, 08. April 2024 21.3 6.3 40.3 9.3 -303.3 2.3 -223.8 Donnerstag, 08. August 2024 157.6 65.2 0 32.8 -182.9 121.9 194.6 Donnerstag, 08. Februar 2024 204.1 128.3 60.5 86.4 -101.6 27.3 405 Montag, 08. Juli 2024 187.2 61.5 11 8.4 25.1 1.6 294.8 Freitag, 08. März 2024 336.3 130.3 8 1.7 -302.9 49.6 223 Mittwoch, 08. Mai 2024 0 0 11.5 0 0 0 11.5 Dienstag, 09. April 2024 128.7 3 3.8 0 -154.9 0 -19.4 Freitag, 09. August 2024 9.6 -19.8 -18.1 0 -77 15.6 -89.7 Freitag, 09. Februar 2024 250.7 188.4 29.1 136.5 -51.8 -11.4 541.5 Dienstag, 09. Juli 2024 121 91 -4.7 43.3 -37.5 3.3 216.4 Donnerstag, 09. Mai 2024 14.2 2.7 6.8 4.4 -43.4 4 -11.3 Mittwoch, 10. April 2024 33.3 76.3 24.3 7.3 -17.5 0 123.7 Mittwoch, 10. Juli 2024 22.2 57.8 4.7 5.7 -8.2 65.2 147.4 Montag, 10. Juni 2024 6.3 -3 7.6 0 -39.5 -36.3 -64.9 Freitag, 10. Mai 2024 12.4 5.3 0 0 -103 0.6 -84.7 Donnerstag, 11. April 2024 192.1 4.6 11.1 0 -124.9 8.4 91.3 Donnerstag, 11. Januar 2024 111.7 227 237.9 65.3 -95.1 108.5 655.3 Donnerstag, 11. Juli 2024 72.1 32.7 7.5 4.3 -37.7 0 78.9 Dienstag, 11. Juni 2024 0 -7.4 -11.7 -56.5 -121 -3.8 -200.4 Montag, 11. März 2024 562.9 215.5 49.8 13 -494.1 158.3 505.4 Freitag, 12. April 2024 111.1 0 0 0 -166.2 0 -55.1 Montag, 12. August 2024 13.4 0 -17.1 35.4 -11.8 7.9 27.8 Montag, 12. Februar 2024 374.7 151.9 33 40 -95 -11.2 493.4 Freitag, 12. Januar 2024 386 195.3 17.4 39.8 -484.1 48.6 203 Freitag, 12. Juli 2024 120 115.1 28.4 13 23 10.6 310.1 Mittwoch, 12. Juni 2024 15.6 50.6 14.5 8.5 0 11.6 100.8 Dienstag, 12. März 2024 849 51.6 24.6 93 -79 105.8 1'045 Dienstag, 13. August 2024 34.6 22.6 16.5 -6.1 -28.6 0 39 Dienstag, 13. Februar 2024 493.1 163.6 10.8 40 -72.8 1.6 636.3 Donnerstag, 13. Juni 2024 18.2 -106.4 -9.8 -52.7 -61.5 -14 -226.2 Mittwoch, 13. März 2024 586.5 281.5 5.6 44.6 -276.5 42 683.7 Montag, 13. Mai 2024 0 38.6 20.3 0 0 7.1 66 Mittwoch, 14. August 2024 2.7 -18 -5.8 -6.8 -56.9 3.4 -81.4 Mittwoch, 14. Februar 2024 224.3 118.9 47.2 101.5 -131.2 -21 339.7 Freitag, 14. Juni 2024 1.5 -80.1 -7.1 -49 -52.3 -2.9 -189.9 Donnerstag, 14. März 2024 345.4 13.7 0 3.5 -257.1 27.2 132.7 Dienstag, 14. Mai 2024 0 8.1 0 133.1 -50.9 10.2 100.5 Montag, 15. April 2024 73.4 0 0 0 -110.1 0 -36.7 Donnerstag, 15. August 2024 0 16.2 6.2 0 -25 13.7 11.1 Donnerstag, 15. Februar 2024 330.9 97.4 120.2 88.9 -174.6 14.6 477.4 Montag, 15. Juli 2024 117.2 36.1 15.2 117.2 0 15.2 300.9 Freitag, 15. März 2024 139.8 155.6 20.5 0 -139.4 22.3 198.8 Mittwoch, 15. Mai 2024 0 131.3 86.3 38.6 27 19.8 303 Dienstag, 16. April 2024 25.8 1.4 0 -12.9 -79.4 7.1 -58 Freitag, 16. August 2024 20.4 61.3 12 13.4 -72.9 1.7 35.9 Freitag, 16. Februar 2024 191.4 116.7 20.9 140 -150.4 11.7 330.3 Dienstag, 16. Januar 2024 212.7 102 50.2 122.3 -594.4 54.5 -52.7 Dienstag, 16. Juli 2024 260.2 61.1 17.3 29.8 0 54.1 422.5 Donnerstag, 16. Mai 2024 93.7 67.1 1.4 62 4.6 28.5 257.3 Mittwoch, 17. April 2024 18.1 0 -7.3 -42.7 -133.1 0 -165 Mittwoch, 17. Januar 2024 371.4 358.1 68.2 50.3 -460.6 66.4 453.8 Mittwoch, 17. Juli 2024 110.4 2.8 -6 0 -53.9 0 53.3 Montag, 17. Juni 2024 0 -92 2.9 -50 -3 -3.8 -145.9 Freitag, 17. Mai 2024 38.1 99.4 20.8 10 31.6 21.6 221.5 Donnerstag, 18. April 2024 18.8 37.4 12.8 9.5 -90 7.2 -4.3 Donnerstag, 18. Januar 2024 145.5 177.9 20.1 41.8 -582.3 70.4 -126.6 Donnerstag, 18. Juli 2024 102.7 2.8 0 -47.6 -22.5 1.8 37.2 Dienstag, 18. Juni 2024 0 -83.1 -7 0 -62.3 0 -152.4 Montag, 18. März 2024 451.5 5.9 17.6 2.7 -642.5 10.5 -154.3 Freitag, 19. April 2024 29.3 54.8 4.9 12.5 -45.8 4 59.7 Montag, 19. August 2024 92.7 3.9 -25.7 0 0 -8.8 62.1 Freitag, 19. Januar 2024 201.5 222.3 56.7 62.6 -590.4 90.9 43.6 Freitag, 19. Juli 2024 116.2 141 44.6 43.6 20.3 61.5 427.2 Dienstag, 19. März 2024 75.2 39.6 2.5 0 -443.5 0 -326.2 Dienstag, 20. August 2024 55.4 0 -6.5 51.9 -12.8 0 88 Dienstag, 20. Februar 2024 154.3 71.7 11.1 27.4 -137 8.1 135.6 Donnerstag, 20. Juni 2024 1.5 -51.1 -31.5 0 -53.1 -5.7 -139.9 Mittwoch, 20. März 2024 49.3 12.9 18.6 23.3 -386.6 21 -261.5 Montag, 20. Mai 2024 66.4 64 24 68.3 9.3 5.2 237.2 Mittwoch, 21. August 2024 8.4 10.7 10 0 -9.8 20.2 39.5 Mittwoch, 21. Februar 2024 96.5 52.5 0 10.7 -199.3 4 -35.6 Freitag, 21. Juni 2024 0 -44.8 0 -28.8 -34.2 1.9 -105.9 Donnerstag, 21. März 2024 233.4 2.9 12 2 -358.8 14.5 -94 Dienstag, 21. Mai 2024 290 25.8 -4.2 0 0 -5.9 305.7 Montag, 22. April 2024 19.7 34.8 2.2 22.6 -35 17.9 62.2 Donnerstag, 22. August 2024 75.5 9.2 -11.5 7.8 -28.4 12.2 64.8 Donnerstag, 22. Februar 2024 125.1 158.9 7.9 6.7 -55.7 8.5 251.4 Montag, 22. Januar 2024 260.6 158.7 41.6 65 -640.5 27.2 -87.4 Montag, 22. Juli 2024 526.7 23.7 -47.7 0 0 -16.8 485.9 Freitag, 22. März 2024 18.9 18.1 16.3 5.4 -169.9 59.6 -51.6 Mittwoch, 22. Mai 2024 92 74.6 0 3.5 -16.1 0 154 Dienstag, 23. April 2024 37.9 4.4 23.2 33.3 -66.9 -0.3 31.6 Freitag, 23. August 2024 86.8 64 42.3 23.8 -35.6 70.7 252 Freitag, 23. Februar 2024 167.5 52.5 12 34.5 -44.2 10.2 232.5 Dienstag, 23. Januar 2024 160.1 157.7 26.3 61.8 -515.3 3.3 -106.1 Dienstag, 23. Juli 2024 71.9 0 -70.3 -52.3 -27.3 0 -78 Donnerstag, 23. Mai 2024 89 19.1 0 2 -13.7 11.5 107.9 Mittwoch, 24. April 2024 0 5.6 0 4.2 -130.4 0 -120.6 Mittwoch, 24. Januar 2024 66.2 125.7 19.1 24.9 -429.3 35.1 -158.3 Mittwoch, 24. Juli 2024 66 1.4 0 3.3 -26.2 0 44.5 Montag, 24. Juni 2024 0 -35.2 -8.2 -7.2 -90.4 -33.5 -174.5 Freitag, 24. Mai 2024 182.1 43.7 6.4 4.1 0 15.6 251.9 Donnerstag, 25. April 2024 0 -22.6 -6 -31.3 -139.4 -18.3 -217.6 Donnerstag, 25. Januar 2024 170.7 101 20 16.1 -394.1 6.5 -79.8 Donnerstag, 25. Juli 2024 70.7 0 0 0 -39.6 0 31.1 Dienstag, 25. Juni 2024 0 48.8 15.2 -6.2 -30.3 3.5 31 Montag, 25. März 2024 35.5 261.8 14 0 -350.1 54.2 15.4 Freitag, 26. April 2024 0 -2.8 -3.8 5.4 -82.4 0 -83.6 Montag, 26. August 2024 224.1 -8.3 -16.6 0 0 3.4 202.6 Montag, 26. Februar 2024 111.8 243.3 37.2 130.6 -22.4 19.4 519.9 Freitag, 26. Januar 2024 87.1 100.1 30.9 46.4 -255.1 5.4 14.8 Freitag, 26. Juli 2024 23.2 4.5 31.4 0 -26.5 19.2 51.8 Mittwoch, 26. Juni 2024 0 18.6 0 -4.9 4.3 3.4 21.4 Dienstag, 26. März 2024 162.2 279.1 16.7 73.6 -212.3 98.7 418 Dienstag, 27. August 2024 0 0 -6.8 -102 -18.3 0 -127.1 Dienstag, 27. Februar 2024 520.2 126 18.4 5.4 -125.6 32.5 576.9 Donnerstag, 27. Juni 2024 0 6.7 8 1.8 -11.4 6.7 11.8 Mittwoch, 27. März 2024 323.8 1.5 0 200.7 -299.8 17.3 243.5 Mittwoch, 28. August 2024 0 -10.4 -8.7 -59.3 -8 -18.9 -105.3 Mittwoch, 28. Februar 2024 612.1 245.2 9.9 23.8 -216.4 -1.2 673.4 Freitag, 28. Juni 2024 82.4 -25 0 42.8 -27.2 0 73 Donnerstag, 28. März 2024 95.1 68.1 67 27.6 -104.9 29.9 182.8 Dienstag, 28. Mai 2024 102.5 34.3 3.3 4.1 -105.2 6 45 Montag, 29. April 2024 0 -6.9 6.8 -31.3 -24.7 4.5 -51.6 Donnerstag, 29. August 2024 -13.5 -31.1 -8.1 5.3 -22.7 -1.7 -71.8 Donnerstag, 29. Februar 2024 603.9 44.8 21.7 9.9 -598.9 10.9 92.3 Montag, 29. Januar 2024 198.4 208.2 20 17.2 -191.7 3 255.1 Montag, 29. Juli 2024 205.6 -5.9 -21.3 0 -54.3 0 124.1 Mittwoch, 29. Mai 2024 24.6 17.7 11 4 -31.1 2.1 28.3 Dienstag, 30. April 2024 0 -35.3 -34.3 3.6 -93.2 -2.4 -161.6 Freitag, 30. August 2024 0 -12.9 -16.4 -65 -70.2 -11.1 -175.6 Dienstag, 30. Januar 2024 299.2 119.2 21.9 16.8 -220.7 10.9 247.3 Dienstag, 30. Juli 2024 74.9 -2.9 -3.2 -7.9 -73.6 -5.6 -18.3 Donnerstag, 30. Mai 2024 1.6 119.1 25.9 -99.9 0 2.1 48.8 Mittwoch, 31. Januar 2024 116.2 232 17.8 14.8 -187.7 4.5 197.6 Mittwoch, 31. Juli 2024 21 -31.6 -2.5 -4.6 0 18 0.3 Freitag, 31. Mai 2024 169.1 5.9 0 0 -124.3 -1.9 48.8

Aufschlüsselung der US-Spot-Bitcoin-ETF-Flüsse (Mio. USD) / Quelle: CVJ.CH Übersicht zu Bitcoin-ETF-Flows

Makroökonomische Indikatoren

Auf makroökonomischer Seite ist die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen laut Marktdaten zum Handelsschluss am 4. September auf 3.76% gesunken, was die gestiegenen Erwartungen widerspiegelt, dass die Federal Reserve die Zinssätze am 18. September senken könnte. Die Renditen kurzfristiger Anleihen sind enger an den Leitzins der Fed gekoppelt, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte liegt nun bei über 40%. Es wird erwartet, dass die verbleibenden drei Zinssenkungen in diesem Jahr die Zinsen insgesamt um mindestens 110 Basispunkte senken werden.

Kurzfristig könnte die Entscheidung über die Zinssenkung die Preise von Risikoanlagen in die Höhe treiben, aber langfristig herrscht Pessimismus darüber, ob es zu einer wirtschaftlichen Rezession kommen wird. Historisch gesehen gibt es zwei mögliche Folgen, wenn die Zinsstrukturkurve des US-Finanzministeriums invertiert: eine wirtschaftliche Rezession oder eine Zinssenkung der Fed, um der Verlangsamung entgegenzuwirken. Aufgrund der Pandemie sind jedoch viele US-Wirtschaftsindikatoren verzerrt. Daher ist ungewiss, ob diese Inversion zu einer Rezession führen wird. Darüber hinaus können potenzielle Wechselkursschwankungen in Japan zu Veränderungen im globalen Zinsumfeld führen, was die kurz- und mittelfristigen Aussichten für die Weltwirtschaft weiter erschwert.

Wahlbezogene Faktoren

Was die US-Wahlen betrifft, so neigt der Markt in Zeiten der Unsicherheit in der Finanzpolitik, den internationalen Handelsbeziehungen und der Geldpolitik dazu, empfindlicher zu reagieren. In der Vergangenheit haben bestimmte Äusserungen und Massnahmen in Wahlperioden das Wirtschaftswachstum angekurbelt, was sich im Allgemeinen – insbesondere für risikoreiche Anlagen – positiv auf den Markt auswirkt. Trump hat sich in öffentlichen Foren wiederholt für Kryptowährungen ausgesprochen, und seine pro-Krypto-Äusserungen während der hochkarätigen Wahlsaison könnten den Preis von BTC weiter in die Höhe treiben. Die langfristigen Auswirkungen werden jedoch vom allgemeinen Marktumfeld und der politischen Richtung abhängen.

Potenzielle Chancen und Herausforderungen

Kurzfristig zeigen Anleger aufgrund von ETF-Abflüssen, institutionellen Verkäufen und der Zinsentscheidung zur Monatsmitte eine deutliche Risikoaversion, was die BTC-Preise kurzfristig unter Druck setzt. Trotz dieser Herausforderungen gibt es mittel- bis langfristig potenzielle Chancen für Bitcoin. Wenn die Zinssenkungen der Fed das Wirtschaftswachstum erfolgreich ankurbeln, könnte der jüngste Abschwung Potenzial für eine quantitative Lockerung und eine stärkere Dynamik zum Jahresende hin schaffen, wobei die US-Wahl zusätzliche Möglichkeiten bietet. Langfristig gewinnen Krypto-Assets mit der Genehmigung von BTC- und ETH-Spot-ETFs allmählich an Anerkennung beim Mainstream-Kapital. Der Krypto-Markt befindet sich weiterhin in einer Phase robusten Wachstums, und seine zukünftige Entwicklung bleibt vielversprechend.

Insgesamt könnten die BTC-Preise bis zum Jahresende eine hohe Volatilität erfahren, wobei der Markt möglicherweise auf einen „letzten Rückgang“ wartet. Institutionen wie Standard Chartered und Coinfund sind optimistisch, was die Entwicklung von BTC im vierten Quartal angeht. Investoren sollten sich auf kurzfristige Abwärtsrisiken aufgrund politischer Unsicherheiten einstellen, während sie einige Reserven behalten, um mittelfristige Chancen aus Zinssenkungen und der Wahl zu nutzen. Die Daten von Glassnode zeigen, dass die Zahl der langfristigen BTC-Inhaber weiter zunimmt, was darauf hindeutet, dass trotz kurzfristiger Rückgänge die langfristigen Investoren mehr akkumulieren und die Zukunft des Krypto-Marktes und der Preisentwicklung von BTC weiterhin vielversprechend ist.