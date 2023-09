Sichere Krypto-Verwahrung beruht nicht allein auf Eigenverantwortung

Im Zuge des Zusammenbruchs von FTX kehrte die Krypto-Gemeinschaft zu einem vertrauten Motto zurück: "Not your keys, not your crypto". Damit wollte man sich gegenseitig versichern, die richtigen Sicherheitsvorkehrungen hätten das Debakel verhindert. In der heutigen Zeit ist das einfach nicht mehr der Fall.

Als Sektor begrüssen wir neue Finanzprodukte wie ETFs, die genehmigt werden und freuen uns darüber, dass immer mehr Einzelhändler und Unternehmen digitale Vermögenswerte akzeptieren. Aber um die Massenadoption voranzutreiben, muss die sichere Verwahrung mehr sein als eine individuelle Anstrengung. Das blosse Halten von Schlüsseln (engl. Keys) funktioniert nicht für das Management von Vermögenswerten im grossen Massstab und wird die grundlegendsten Sicherheitsaudits nicht bestehen. Wir benötigen ein vielfältiges Ökosystem von Verwahrungsoptionen, von denen eine die alleinige Verwahrungskontrolle für die "Not your keys not your crypto"-Gemeinschaft beibehalten kann.

Was bedeutet sichere Verwahrung?

Vermögensverwalter (von individuellen Beratern bis hin zu grossen Banken) sind Experten auf ihrem Gebiet - sie verwalten und steigern Investitionen, um Renditen zu maximieren. Ihre Kompetenz liegt darin, den Markt zu verstehen, Chancen zu erkennen und kalkulierte Entscheidungen zu treffen. Ihre Arbeit, sei es für Einzelpersonen, Family Offices oder Pensionskassen, ist grundlegend für das Finanzsystem, das wir alle nutzen. Und wenn wir möchten, dass diese Anbieter Wege in digitale Vermögenswerte anbieten, muss sichergestellt sein, dass sie diese Vermögenswerte sicher verwahren können - insbesondere wenn wir als Einzelpersonen uns damit nicht wohlfühlen.

Es geht jedoch um die Frage, wie die Verwahrung am besten angegangen werden sollte. Die Manager zu bitten, ihr eigenes sicheres Krypto-Verwahrungsprogramm zu erstellen, entspricht der Aufforderung, KYC nur mit dem Vornamen einer Person und ohne Internetzugang durchzuführen. Das professionelle Finanzökosystem verlässt sich auf Partner, insbesondere in Bezug auf Sicherheit und Compliance. Es ist nicht nur effizienter und sicherer für Vermögensverwalter, mit sicheren Verwahrungsanbietern zusammenzuarbeiten. Sondern diese Partner sind weitaus kompetenter darin, robuste Sicherheitsmassnahmen zum Schutz der digitalen Vermögenswerte umzusetzen. Diese Sicherheit ist das ultimative Ziel von "not your key not your crypto".

Ungeachtet der Einwände gegen externe Verwahrungsanbieter steht die Anforderung an Vermögensverwalter, kryptografische Schlüssel zu halten, tatsächlich im Widerspruch zur Ethik der sicheren Selbstverwahrung. Wenn der Besitz des Schlüssels gleichbedeutend mit dem Besitz der Kryptowährung ist, hat derjenige, der die Schlüssel hat, die volle Kontrolle und Verantwortung. Wenn der Vermögensverwalter den Schlüssel in einem sicheren Verwahrungsprozess hält, widerspricht dies diesem Prinzip, da der Kunde keine direkte Kontrolle über seine eigenen digitalen Vermögenswerte hat. Andererseits bedeutet, wenn der Kunde die Schlüssel behält, dass der Vermögensverwalter eigentlich nichts wirklich verwaltet, was potenziell zu Ineffizienzen und verpassten Chancen für das Wachstum des Vermögenswerts führen kann. Den richtigen Ausgleich zwischen sicherer Verwahrung und der Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit der Kunden über ihre Kryptowährungen zu finden, ist eine Herausforderung und unterstreicht die Notwendigkeit spezialisierter Krypto-Verwahrungsdienste.

Der Weg in die Zukunft der modernen Krypto-Verwahrung

Im kommenden Jahr erwarte ich, dass wir eine kontinuierliche Expansion des Ökosystems der Verwahrungsdienste sehen werden. Mit dem Eintritt weiterer Anbieter in den Markt müssen wir wachsam gegenüber schlechten Akteuren und unsicheren, unzureichenden Dienstleistungen bleiben. Wenn Sie sich damit wohlfühlen, Ihre eigenen Schlüssel zu halten, tun Sie dies weiterhin. Wenn Sie nach einem sicheren Verwahrungsanbieter suchen, achten Sie auf diese vier Merkmale:

Bewahren Dienstleister Ihre Vermögenswerte in getrennten Wallets auf und teilen sie Ihnen die öffentliche Wallet-Adresse mit? Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Bestände jederzeit zu überprüfen.

Haben sie Sicherheitsaudits bestanden, wie die internationalen Standards für das Management von Informationssicherheit (ISO)?

Sind sie gegen den Verlust von Vermögenswerten versichert (sei es durch Cyberkriminalität oder interne Fehlverwaltung)?

Sind sie in Ihrer Gerichtsbarkeit lizenziert? Dies verringert die Wahrscheinlichkeit eines schnellen Rückzugs und der Aufhebung der Plattform Ihrerseits im Falle von regulatorischen Problemen.

Obwohl es je nach Ihrer Asset-Strategie viele weitere zu berücksichtigende Elemente gibt, sind diese entscheidend für die Auswahl eines sicheren Verwahrungspartners. Da die Adoption von Krypto-Assets weiter steigt, sind Dienstleister, die sichere Verwahrung anbieten, absolut unerlässlich für ein gesundes und sicheres Ökosystem. Um weitere Betrugsfälle wie bei FTX zu vermeiden, muss die Branche überlegen, wie wir die Verwahrung angehen und sich nicht nur auf die alleinige Verwahrungskontrolle verlassen - wenn wir eine echte Massenadoption von digitalen Vermögenswerten wollen.