Runes: die Lösung für Bitcoins zukünftige Sicherheitsproblematik?

Das Bitcoin-Halving bleibt eines der am meisten gefeierten Ereignisse in der Krypto- Branche. Das vierte Halving fand am 20. April statt und führte zu einem weiteren Rückgang der Bitcoin-Emissionsrate. Während diese Ereignisse historisch gesehen den Beginn eines neuen Bullenmarktes markieren, sind sie nicht ohne Risiken.

Eine der Hauptsorgen im Zusammenhang mit Bitcoin ist die Nachhaltigkeit der Netzwerksicherheit, da die Blockbelohnungen im Laufe der Zeit weiter abnehmen werden. Aus dieser Sicht benötigen die Miner eine zusätzliche Einnahmequelle, um die sinkenden Einnahmen aus neu ausgegebenen Bitcoin-Einheiten (Halving) auszugleichen. Ohne diese zusätzlichen Einnahmen besteht die Gefahr, dass die Miner ihren Beitrag zur Deckung ihrer Betriebskosten reduzieren. Auf der einen Seite wird die Abhängigkeit von der Akzeptanz von Bitcoin als globales Zahlungsnetzwerk aufgrund seiner inhärenten Volatilität als zu riskant angesehen, auch wenn diese mit zunehmender Institutionalisierung und Akzeptanz des Vermögenswerts weiter abnehmen wird. Die besonderen Eigenschaften von Bitcoin eignen sich eher als Wertaufbewahrungsmittel (Store of Value, SOV) und weniger als Tauschmittel.

Sollte sich Bitcoin jedoch zu einer weltweiten Rechenplattform entwickeln, die mit Ethereum und anderen bekannten Smart-Contract-Plattformen vergleichbar ist, könnte das Umsatzpotenzial für Miner beträchtlich steigen und die Bedenken hinsichtlich des Sicherheitsbudgets des Netzwerks möglicherweise ausräumen. An dieser Stelle kommen Ordinals, BRC20 und Runes ins Spiel, die Bitcoin und seinen Minern eine entscheidende Stütze bieten.

Analyse der Umsätze aus dem Bitcoin-Mining

Um diese These zu untermauern, kann ein Blick auf die Einnahmen der Miner im Laufe der Jahre weitere Erkenntnisse liefern. Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, erwirtschafteten Bitcoin-Miner vom 9. Juli 2016 bis Mai 2020 im Durchschnitt fast 1'900 - 2'000 BTC. In USD gerechnet reichten ihre Einnahmen von fast 1 Mio. USD in den Monaten unmittelbar nach dem Halving bis zu einem Spitzenwert von 2.5 Mio. USD bis 20 Mio. USD vor dem Halving 2020. Allerdings waren die USD-Einnahmen aufgrund der Preisschwankungen von Bitcoin während dieses dritten Halving-Zyklus sehr volatil. Beim vierten Halving war ein vergleichbarer Trend zu beobachten, bei dem die Miner in den folgenden vier Jahren etwa 1'000 BTC an Gesamteinnahmen erzielten. Dies änderte sich jedoch im Jahr 2023, als sich die Aktivität durch die Veröffentlichung der Ordinals und anschliessend des BRC20-Standards leicht erhöhte. Diese beiden experimentellen Standards signalisierten das Anfangsstadium der Entwicklung von Bitcoin zu einem globalen App-Store ähnlich wie Ethereum. Sie markierten auch einen entscheidenden Moment für die Verbesserung der wirtschaftlichen Aussichten für Miner, wie die nächsten beiden Abschnitte zeigen werden, und bereiteten gleichzeitig die Bühne für das Runes-Protokoll.

Im Januar 2023 feierten die Bitcoin Ordinals ihr Debüt und boten eine Methode, um Daten in einzelne Satoshi-Einheiten, die kleinste Stückelung von Bitcoin, einzuschreiben. Vereinfacht ausgedrückt, ermöglichte Ordinals die Erstellung von nicht-fungiblen Token (NFTs) direkt auf dem Bitcoin-Netzwerk, ohne dass Änderungen an dessen Codebasis oder die Verwendung zusätzlicher Funktionsschichten erforderlich waren. Durch Ordinals erhielten die Nutzer die Möglichkeit, jeder einzelnen Einheit verschiedene Formen einzigartiger Daten wie Text, Bilder und Videos beizufügen. Dieser experimentelle Standard wurde allerdings kritisiert, weil er die Blockchain mit Daten aufblähen könnte, die manche als Spam ansehen. Nichtsdestotrotz stellten Ordinals eine aufregende Innovation dar, da sie die Erstellung und Verwaltung einzigartiger digitaler Vermögenswerte auf dem Bitcoin-Netzwerk ermöglichten. Bis heute haben Miner durch die Verifizierung von Transaktionen im Zusammenhang mit Ordinals etwa 6'790 BTC angesammelt, was fast 400 Millionen Dollar entspricht, wie unten zu sehen ist.

Erst NFTs, dann fungible Token auf Bitcoin

Im März 2023 wurde der BRC20-Standard eingeführt, der das Ordinals-Protokoll erweiterte, um die Entwicklung experimenteller fungibler Token auf Bitcoin-Basis zu ermöglichen. Er wurde mit mehr Begeisterung aufgenommen, da er das Experimentieren in einer breiteren Landschaft von Anwendungen erleichterte, nicht nur für Tokenisierungsinitiativen in Form von NFTs. Trotz einer aktuellen Marktkapitalisierung von fast 2.2 Milliarden Dollar sind die meisten Token innerhalb des Ökosystems Memecoins wie SATS, ORDI und PUPS. Dennoch haben Bitcoin-Miner seit der Gründung im letzten Jahr fast 5'000 BTC bzw. 305 Mio. USD durch die Genehmigung von Transaktionen im Zusammenhang mit der Prägung, dem Angebot und der Übermittlung von BRC20-Token angesammelt, wie in Abbildung 3 dargestellt wird.

Während sich diese erhöhten Einnahmen für die Miner als vorteilhaft erwiesen, kritisierten einige den experimentellen Standard für die Überlastung der Bitcoin-Blockchain. Die Überlastung führte zu einem starken Anstieg der Transaktionsgebühren, die während des anfänglichen Hypes im Mai 2023 von durchschnittlich 1 - 2 USD auf durchschnittlich 30 USD anstiegen und bis Dezember 2023 weiter auf durchschnittlich 40 USD pro Transaktion eskalierten. Dieser Preisanstieg führte dazu, dass durchschnittliche Nutzer von der Interaktion mit der Blockchain ausgeschlossen wurden. Um einige der mit Ordinals und BRC20 verbundenen technischen Nachteile zu beheben, schlug der Schöpfer des Ordinals-Standards eine effizientere Alternative vor: das sogenannte Runes-Protokoll.

Bitcoin-Runes: ein neuer Standard

Runes rationalisieren die Erstellung und Verwaltung von fungiblen Token auf Bitcoin. Das Protokoll adressiert die Ineffizienzen des BRC20-Standards, die die Bitcoin-Blockchain aufgrund ihres ineffizienten Datenverarbeitungsansatzes belastet haben. Runes erreicht dies auf zwei wichtige Arten. Erstens optimiert der Standard die Transaktionsgebühren, indem er mehrere UTXO-Transaktionen (Unspent Transaction Outputs) zu einem Bündel zusammenfasst. Darüber hinaus nutzen Runes das Bitcoin-Skript OP_Return, um Daten direkt in die Blockchain einzuschreiben, die dazu dienen, Runes-Guthaben innerhalb der UTXOs des Netzwerks zuzuweisen und zu übertragen. Durch die Minimierung der Datennutzung auf 80 Bytes, im Vergleich zu den 4 MB von BRC20, verhindert Runes eine unnötige Aufblähung der Bitcoin-Blockchain.

Im Kern umfasst das Runes-Protokoll drei grundlegende Funktionen, die für die Interaktion der Nutzer entscheidend sind: Etching (Erstellung), Minting (Ausgabe) und den Handel. Vereinfacht ausgedrückt, beinhaltet das Etching die Erstellung einer neuen Vorlage für einen Token, wobei Details wie der Name und das Angebot festgelegt werden. Diese Vorlage wird dann in der Bitcoin-Blockchain veröffentlicht. Minting hingegen bezieht sich auf die Ausgabe neuer Token auf der Grundlage der durch den Etching-Prozess erstellten Vorlage. In dieser Phase liegt es im Ermessen des Eigentümers, die Menge der erzeugten Token und deren Verteilung zu bestimmen. Der Handel schliesslich ermöglicht es den Nutzern, ihre auf Runes basierenden Token zu tauschen. Allerdings ist der Handelsprozess im Vergleich zu herkömmlichen fungiblen Token komplexer, da die Nutzer die gesamte Menge eines bestimmten Tokens erwerben müssen. Einige Plattformen, wie z.B. Unisat, bieten eine Umgehungslösung in Form einer Split-Funktion, die es den Nutzern ermöglicht, nur einen Teil der Sammlung zu kaufen. Dieser Prozess ist jedoch nicht ganz intuitiv und muss verbessert werden, um die Komplexität für den Durchschnittsnutzer zu verringern.

Ähnlich wie Ordinals und BRC20 stellt Runes eine Fortsetzung der Bemühungen dar, das Sicherheitsbudget von Bitcoin anzugehen und Minern eine alternative Einnahmequelle zu bieten, um ihre Abhängigkeit von den subventionierten Bitcoin-Belohnungen auf lange Sicht zu verringern. Bis heute haben die Miner in weniger als zwei Wochen Handelsaktivität etwa 2'184 BTC im Wert von fast 133 Millionen Dollar verdient, wie in Abbildung 4 dargestellt. So haben mehrere Tier-2-Börsen wie OKX und Gate.io bereits die Notierung früher Sammlungen wie UNCOMMON.GOODS und MEME.ECONOMICS angekündigt, die zu den ersten geprägten Sammlungen gehörten. Darüber hinaus scheint Binance die Unterstützung von Meme-Token wie Wizard und Pups anzudeuten, die ebenfalls zu den ersten Token gehörten, die von BRC20 auf den Runes-Standard umgestellt werden. Inzwischen schliessen sich auch NFT-Plattformen wie Magic Eden und der auf Bitcoin fokussierte Wallet-Anbieter Unisat dem Trend an, um von der wachsenden Popularität von Runes zu profitieren.

Nur ein kurzfristiger Hype?

Nach dem Muster vergangener Hype-Zyklen gehen wir davon aus, dass die anfängliche Aufregung um Runen allmählich abklingen wird, gefolgt von einer Welle erhöhter Aktivität auf lange Sicht. Dieser Trend ist häufig zu beobachten, weil die erste Welle des Interesses tendenziell auf Meme-Token gerichtet ist, die schnell bereitgestellt werden können und die Aufmerksamkeit der Massen auf sich ziehen, aber oft keinen wesentlichen Mehrwert bieten. Im Laufe der Zeit werden jedoch ausgefeilte Primitive wie Börsen, automatisierte Market Maker und andere DeFi-Bausteine entstehen. Mit der Ankündigung des Runes-basierten synthetischen Stablecoin (USDO) von OpenDelta, der auf Bitcoin-Derivaten basiert, sehen wir bereits die Anfänge dieses embryonalen Wachstums. Ein Produkt, das an den synthetischen Dollar USDe von Ethena im Ethereum-Netzwerk erinnert. Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel ist der Eintritt von Animoca Brands, dem renommierten Spielesoftware-Unternehmen aus Hongkong, in das Runes-Ökosystem durch die Unterstützung der Opal Foundation.

Diese Weiterentwicklungen werden die Möglichkeiten von Bitcoin auf der Anwendungsebene verbessern und den Token-Handelsprozess auf dem Bitcoin-Netzwerk vereinfachen, ähnlich wie ERC20/ERC721 den Token-Handel auf dem Ethereum-Netzwerk standardisiert hat. Darüber hinaus werden sie zum Aufblühen des Bitcoin-On-Chain-Ökosystems beitragen. Betrachtet man das ungenutzte Marktpotenzial von Bitcoin, um sein eigenes fungibles Marktuniversum im Vergleich zu anderen Smart-Contract-Plattformen zu etablieren, wird das erhebliche Wachstumspotenzial dieser neuen Generation von Token deutlich, wie in Abbildung 5 dargestellt.