Blockchain und KI: Über 1 Million Krypto-Jobs bis 2030?

Während Künstliche Intelligenz (KI) bereits über eine Million offene Stellen weltweit verzeichnet, steckt der Blockchain-Sektor noch in den Kinderschuhen. Eine Branchenstudie geht jedoch von raschem Wachstum aus.

Laut einem aktuellen Bericht des Research-Arms der Krypto-Börse Bitget mit dem Titel „Blockchain vs. AI: Untapped Potential in Talent Attraction and Growth“ gibt es derzeit weltweit nur etwa 15’000 bis 20’000 aktive Blockchain-Stellenangebote. Dennoch zeigt die Branche ein beeindruckendes jährliches Wachstum von durchschnittlich 45%. Sollte die Blockchain-Technologie eine ähnliche Akzeptanz wie KI erreichen, könnten bis 2030 über eine Million neue Arbeitsplätze entstehen.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Regionale Verteilung und Wachstumsprognosen

Die Nachfrage nach Blockchain-Fachkräften konzentriert sich derzeit auf Nordamerika (40%), den asiatisch-pazifischen Raum (35%) und Europa (20%). Prognosen zufolge könnten bis 2028 etwa 500’000 neue Blockchain-Arbeitsplätze geschaffen werden. Mit einer weiteren Beschleunigung der Technologieakzeptanz ist ein Anstieg auf über eine Million Stellen bis 2030 möglich.

Herausforderungen und notwendige Massnahmen

Um das volle Potenzial der Blockchain-Technologie auszuschöpfen, identifiziert der Bericht mehrere Schlüsselfaktoren:

Regulatorische Klarheit: Klare gesetzliche Rahmenbedingungen, wie die EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA), könnten das Vertrauen von Unternehmen stärken und Investitionen fördern. Unternehmensintegration: Die verstärkte Nutzung von Blockchain-Technologien in Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Logistik könnte die Nachfrage nach Fachkräften erheblich steigern. Skalierbarkeit und technologische Weiterentwicklung: Verbesserungen in der Transaktionsgeschwindigkeit und Kosteneffizienz sind entscheidend, um die breite Anwendung von Blockchain-Lösungen zu ermöglichen. Bildung und Talentförderung: Die Integration von Blockchain-Themen in akademische Programme und die Einrichtung spezialisierter Schulungen könnten den Talentpool erweitern. Finanzielle Unterstützung: Erhöhte Investitionen von Risikokapitalgebern und staatliche Förderprogramme könnten die Entwicklung und Adoption von Blockchain-Technologien beschleunigen.

Während KI in den letzten Jahren ein explosionsartiges Wachstum bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze verzeichnete, bleibt die Blockchain-Branche hinter diesem Trend zurück. Dennoch zeigt der Bericht, dass bei entsprechender Förderung und Integration das Potenzial besteht, ähnliche Beschäftigungszahlen zu erreichen.

Tech-Riesen setzen auf Blockchain

Ein weiterer Aspekt, den Bitget betont, ist das wachsende Interesse etablierter Technologieunternehmen an der Blockchain-Technologie. Unternehmen wie OpenAi, Google und IBM investieren zunehmend in Blockchain-Forschung und -Entwicklung, was nicht nur Innovationen vorantreibt, sondern auch neue Stellen in Bereichen wie Smart Contracts, DeFi, Blockchain-Sicherheit und Supply Chain Management schafft. Diese institutionelle Beteiligung signalisiert einen klaren Trend zur Professionalisierung der Branche und könnte den Talentbedarf in den nächsten Jahren exponentiell steigern. Dadurch ergeben sich neue Chancen für Entwickler, Projektmanager und Berater, die bereit sind, sich frühzeitig zu spezialisieren.