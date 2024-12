Bitcoin ist nicht zu bremsen: Kommt jetzt die „Altcoin-Season“?

Am 5. Dezember erreichte Bitcoin einen historischen Meilenstein und überschritt erstmals die 100'000 USD-Marke. Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen stieg auf mehr als 3.89 Billionen USD, während die Marktsentiment auf euphorisch umschlug.

Der Fear & Greed Index spiegelte diese Begeisterung wider und stieg auf ein Niveau, das extreme Gier signalisierte. Nach dem Überwinden dieser psychologischen Barriere und dem Erreichen eines Rekordhochs von über 103'000 USD erlebte Bitcoin jedoch einen schnellen Rücksetzer und pendelte sich bei etwa 94'000 USD ein. Diese abrupte Korrektur überraschte viele Händler und führte zu einem der bedeutendsten Liquidationsereignisse in der Geschichte der Kryptowährungen. Daten von Coinglass zeigen, dass am 9. Dezember mehr als 1.5 Milliarden USD an Long-Positionen liquidiert wurden. Im Gegensatz dazu beliefen sich die Liquidationen von Short-Positionen im selben Zeitraum auf weniger als 154 Millionen USD, was die überwältigende Optimismus der Händler verdeutlicht. Seitdem hat sich der Preis erneut auf Allzeithochs erholt.

Anstieg der "Dino-Coins"

Im November zeigte sich ein interessanter Trend, da mehrere prominente Altcoins aus früheren Marktzyklen, oft als Dino-Coins bezeichnet, bemerkenswerte Preisgewinne erzielten. In den letzten 30 Tagen stieg Stellar Lumens (XLM) um 260%, Cardano (ADA) legte um 97% zu, Ripple (XRP) stieg um beeindruckende 280% und Tron (TRX) verzeichnete einen Anstieg von 68%.

Was löste diese unerwartete Rallye aus? Es begann mit XRP. Während des Wahlkampfs kündigte Trump an, einen krypto-freundlichen SEC-Vorsitzenden zu ernennen, wenn er gewählt würde. Nach seiner Bestätigung als nächster US-Präsident änderte sich das Marktsentiment, da viele glaubten, dass die SEC den Fall gegen Ripple unter der erwarteten Leitung eines pro-krypto Vorsitzenden fallen lassen würde.

Der XRP-Preis stieg nach der Wahl um mehr als 300%, weiter angeheizt durch Berichte, die besagten, dass der RLUSD Stablecoin von Ripple kurz davor stand, von der New Yorker Abteilung für Finanzdienstleistungen genehmigt zu werden – eine Entwicklung, die Anfang dieser Woche bestätigt wurde. Dieser Anstieg von XRP belebte das Interesse an anderen Altcoins aus früheren Zyklen, insbesondere an ADA, XLM und TRX.

Altcoin-Season

Ende November zeigte der Altcoin-Markt bemerkenswerte Stärke. In den letzten zwei Wochen stieg die Dominanz von Altcoins um mehr als 4.3%, wie Daten von CoinGecko zeigen. Die Marktkapitalisierung von Altcoins erreichte mehr als 1,85 Billionen USD, was einen Anstieg von 27% in den letzten 30 Tagen markierte. Zu den besten Performern gehörten Avalanche (+43%), Chainlink (+93%), Polkadot (+70%), Sui (+57%), Uniswap (+102%), Aave (+105%) und Polygon (+60%).

Auch Memecoins verzeichneten über den letzten Monat hinweg breite Gewinne. Der GMCI Meme-Index von The Block, der die führenden Memecoins nach Marktkapitalisierung verfolgt, spiegelt den einzigartigen Humor und die Kultur wider, die für Krypto-Communities typisch sind. Im vergangenen Monat stieg der Index um etwa 27%. Trotz der breiteren Altcoin-Rallye hat das Interesse an grossen Memecoins in der vergangenen Woche nachgelassen, wobei der GMCI Meme-Index in dieser Zeit um etwa 2% zurückging.

2024 mit einem Hoch beenden?

Historisch gesehen war das vierte Quartal für Bitcoin eine starke Phase, mit einer durchschnittlichen Rendite von 57%, und die Rendite dieses Quartals liegt derzeit bei 58%. Der Dezember hat gemischte Ergebnisse geliefert, wobei die durchschnittliche Rendite von Bitcoin für diesen Monat nur bei 0.17% liegt. In früheren Wahljahren übertrafen die Dezember-Renditen jedoch 30%. Wenn saisonale Trends weiterhin gelten, könnte der Dezember für Bitcoin weiteres Potenzial bieten.

Das bedeutet jedoch nicht, dass potenzielle Gewinne von Bitcoin nicht von einem Anstieg der gesamten Marktkapitalisierung der Kryptowährungen begleitet werden müssen. Andernfalls könnte die Bitcoin-Dominanz steigen, oft auf Kosten des breiteren Altcoin-Marktes. Dino-Coins, die im November erhebliche Gewinne erzielten, könnten im Vergleich zu BTC, ETH und anderen Altcoins unterdurchschnittlich abschneiden, wenn die Einzelhandelsbeteiligung nicht aufrechterhalten bleibt.

Ein weiterer bemerkenswerter Trend im November war, dass Ethereum Bitcoin übertraf, während Solana sowohl Bitcoin als auch Ethereum hinter sich liess. Ethereum erlebte signifikante Zuflüsse in Spot-ETFs in den USA, mit neuen Höchstständen nach der Wahl. Die verwalteten Vermögenswerte für diese ETFs stiegen innerhalb eines Monats erheblich, von 5.73 Milliarden USD auf 10.4 Milliarden USD, was auf eine starke institutionelle Nachfrage hinweist. Die On-Chain-Nutzung von Ethereum blieb jedoch aufgrund anhaltend niedriger Gebühren verhalten. Erfreulicherweise könnte der jüngste Anstieg von Ethereum-basierten Memecoins auf Mainnet die On-Chain-Aktivitäten wiederbeleben. Zudem könnte das erneute Interesse an NFTs, mit prominenten Kollektionen wie Pudgy Penguins, die neue Höchststände erreichen, die Nachfrage nach Ethereum weiter anheizen.

Fazit

Wenn man sich von den kurzfristigen Marktentwicklungen abwendet, ist es wichtig, das grössere Bild im Auge zu behalten. Bitcoin, das von den Mainstream-Medien einst als „tot“ oder Randphänomen abgetan wurde, hat sich zu einer anerkannten Anlageklasse entwickelt. Heute dient es als sicherer Hafen und Inflationsschutz mit wachsender institutioneller Akzeptanz. Mehr als 1.83% des im Umlauf befindlichen Bitcoin-Angebots, das mehr als 36 Milliarden USD wert ist, werden mittlerweile von börsennotierten Unternehmen gehalten, was seine zunehmende Bedeutung unterstreicht. Dieser Wandel zeigt den Weg von Bitcoin von einer Nischenidee zu einem wichtigen Akteur auf der globalen Finanzlandschaft.