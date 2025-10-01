Wer holt heute den Swiss Crypto Award?

Heute verwandelt sich Zürich erneut in das Zentrum der Krypto-Ökonomie. Im traditionsreichen Kaufleuten findet die Finance 2.0 – Crypto Assets statt, eine führende Schweizer Konferenz rund um Blockchain, digitale Vermögenswerte und die Zukunft des Finanzsystems.

Zum dritten Mal werden dabei auch die Swiss Crypto Awards verliehen – eine Auszeichnung für Persönlichkeiten und Unternehmen, die die Branche prägen und Innovation mit konkreter Umsetzung verbinden.

Programm mit hochkarätigen Themen

Das Programm greift zentrale Fragen auf, die Märkte, Investoren und die Gesellschaft bewegen:

BlackRock Country Head Dirk Klee spricht über den erfolgreichsten ETF-Launch aller Zeiten und welche Bedeutung er für die Schweiz hat.

Eine Podiumsdiskussion klärt: Brauchen Portfolios wirklich Krypto? Zwischen Spekulation, Strategie und Bewertung.

Tokenisierung steht auf dem Prüfstand – als Vision eines 24/7-Handels oder als nüchterne Realität.

Zuger Forensiker geben Einblicke, wie verschwundene digitale Werte weltweit aufgespürt werden.

Startups präsentieren in Live-Demos neue Lösungen und zeigen, wie sich die Grenzen der Branche verschieben.

Die vollständige Agenda hier.

Swiss Crypto Awards: Die Nominierten

Die Swiss Crypto Awards 2025 ehren Projekte in vier Kategorien. Die Nominierten sind:

Best Crypto-/Digital Assets Offering

Bitcoin Suisse

BX Digital

Luzerner Kantonalbank

Best Crypto Investment Product

21Shares: 21Shares Bitcoin Gold ETP

BlackRock: iShares Bitcoin ETP

Sygnum: Sygnum Crypto Yield Fund

Crypto Shaper

Benjamin Fischer, Nationalrat SVP Kanton Zürich

Philippe Nägeli, CEO & Co-Founder GenTwo

Luca Müller, Gründungspartner MME

Best Crypto Startup

Elysium Lab

Splint Invest

Wyden

Jury aus Krypto, Finanz und Legal

Über die Gewinner entscheidet eine siebenköpfige Jury aus Experten der Finanz- und Blockchain-Szene: