Wer holt heute den Swiss Crypto Award?

Heute verwandelt sich Zürich erneut in das Zentrum der Krypto-Ökonomie. Im traditionsreichen Kaufleuten findet die Finance 2.0 – Crypto Assets statt, eine führende Schweizer Konferenz rund um Blockchain, digitale Vermögenswerte und die Zukunft des Finanzsystems.
Zum dritten Mal werden dabei auch die Swiss Crypto Awards verliehen – eine Auszeichnung für Persönlichkeiten und Unternehmen, die die Branche prägen und Innovation mit konkreter Umsetzung verbinden.
Programm mit hochkarätigen Themen
Das Programm greift zentrale Fragen auf, die Märkte, Investoren und die Gesellschaft bewegen:
- BlackRock Country Head Dirk Klee spricht über den erfolgreichsten ETF-Launch aller Zeiten und welche Bedeutung er für die Schweiz hat.
- Eine Podiumsdiskussion klärt: Brauchen Portfolios wirklich Krypto? Zwischen Spekulation, Strategie und Bewertung.
- Tokenisierung steht auf dem Prüfstand – als Vision eines 24/7-Handels oder als nüchterne Realität.
- Zuger Forensiker geben Einblicke, wie verschwundene digitale Werte weltweit aufgespürt werden.
- Startups präsentieren in Live-Demos neue Lösungen und zeigen, wie sich die Grenzen der Branche verschieben.
Die vollständige Agenda hier.
Swiss Crypto Awards: Die Nominierten
Die Swiss Crypto Awards 2025 ehren Projekte in vier Kategorien. Die Nominierten sind:
Best Crypto-/Digital Assets Offering
- Bitcoin Suisse
- BX Digital
- Luzerner Kantonalbank
Best Crypto Investment Product
- 21Shares: 21Shares Bitcoin Gold ETP
- BlackRock: iShares Bitcoin ETP
- Sygnum: Sygnum Crypto Yield Fund
Crypto Shaper
- Benjamin Fischer, Nationalrat SVP Kanton Zürich
- Philippe Nägeli, CEO & Co-Founder GenTwo
- Luca Müller, Gründungspartner MME
Best Crypto Startup
- Elysium Lab
- Splint Invest
- Wyden
Jury aus Krypto, Finanz und Legal
Über die Gewinner entscheidet eine siebenköpfige Jury aus Experten der Finanz- und Blockchain-Szene:
- Dr. Daniel Diemers, Partner SNGLR Group
- Dr. Adriano Lucatelli, Founder & CEO Descartes Finance
- Dr. Lidia Kurt, CEO BX Digital
- Tina Balzli, LL.M., Partnerin und Head of Fintech & Blockchain, CMS Switzerland
- Marc Degen, Unternehmer & Co-Founder Trust Square
- Prof. Dr. Georges Grivas, Professor für Digital Business & Innovation, Hochschule Luzern
- Mathias Ruch, Founder & CEO CV VC / CV Labs