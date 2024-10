Zürcher Privatbank öffnet Krypto-Büro in Abu Dhabi

Die Zürcher Privatbank Maerki Baumann & Co. AG plant die Gründung einer "Middle East" Niederlassung am Standort Abu Dhabi. Sie wird zu diesem Zweck bei der Aufsichtsbehörde der Freihandelszone Abu Dhabi Global Market eine entsprechende Lizenz beantragen, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.

Im Fokus des neuen Middle East Hub stehen Tech-Firmenkunden in der Golfregion, die auf Blockchain-Technologie bzw. Krypto-Applikationen setzen. Damit baue das Familienunternehmen auf seine Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich digitaler Vermögenswerte, die jüngst in der Krypto-Marke "ARCHIP" zusammengefasst wurden. Als Leiter der Niederlassung in Abu Dhabi hat Maerki Baumann den langjährigen Leiter Legal & Compliance Andreas Fröhlicher ernannt.

Expansion aus dem Crypto Valley in den nahen Osten

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung von Maerki Baumann & Co. AG haben entschieden, eine Niederlassung in Abu Dhabi zu etablieren. Hierzu wurde der Prozess zur Erlangung einer Lizenz in der Freihandelszone Abu Dhabi Global Market lanciert, so die Mitteilung. Der neu geschaffene "Middle East Hub" soll sich auf die Marktnische der lokalen Tech-Firmenkunden, die sich Blockchain-Technologie bzw. Krypto-Applikationen zunutze machen, und die dahinterstehenden Unternehmer konzentrieren. Die Dienstleistungserbringung werde durch die bestehende Abteilung Tech Banking in Zürich erfolgen, die über umfassende Expertise in der Betreuung von Tech-Firmenkunden und Persönlichkeiten aus dem Krypto-Umfeld verfügt. ,

"Die Präsenz in Abu Dhabi wird es uns ermöglichen, am grossen Potenzial des dynamischen Marktes im Middle East zu partizipieren. Wir freuen uns darauf, unsere Kenntnisse und Erfahrungen aus der Betreuung von über 500 Tech-Firmenkunden einzubringen, indem wir unsere bewährten Bankdienstleistungen der lokalen Krypto-Community zugänglich machen." - Dr. Stephan A. Zwahlen, CEO Maerki Baumann

Krypto-Dienstleistungen für Banken

Der Middle East Hub werde unter der Marke "ARCHIP" stehen, die Maerki Baumann im März 2024 lancierte. Diese fasst sämtliche Krypto-Dienstleistungen zusammen, welche die Bank aufgebaut hat. Dazu zählen Handel, Verwahrung, Staking und Verwaltung von digitalen Vermögenswerten für Private und Institutionelle sowie umfassende Dienstleistungen im Bereich Zahlungsverkehr, Liquiditätsbewirtschaftung und Anlageberatung für Tech-Firmen.

Als Leiter der Niederlassung in Abu Dhabi wurde Andreas Fröhlicher, langjähriger Leiter Legal & Compliance von Maerki Baumann, ernannt. Der 48-jährige Schweizer Rechtsanwalt werde als Senior Executive Officer den Aufbau des Middle East Hub verantworten. Andreas Fröhlicher habe in seiner bisherigen Funktion seit Lancierung der Krypto-Strategie 2019 eine Schlüsselrolle inne. So habe er unter anderem mehrere Hundert Client Due Diligences von Kunden mit Krypto-Bezug verantwortet. Der Schweizer Rechtsanwalt äusserte sich erfreut über die neue Funktion.