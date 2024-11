Visa und Coinbase spannen für Echtzeit-Krypto-Transaktionen zusammen

Der globale Zahlungsriese Visa und die führende US-Krypto-Börse Coinbase haben sofortige Krypto-Ein- und -Auszahlungen für Coinbase-Kunden in den Vereinigten Staaten und der EU angekündigt. Durch die Integration von Visa Direct in die Krypto-Plattform können Benutzer ihre Konten in Echtzeit mit ihren Debitkarten aufladen.

Die Möglichkeit, über Visa-Debitkarten auf Kryptowährungen zuzugreifen, erhöht den Komfort für die Kunden und den Zugang zu Kryptowährungen erheblich. Visa wickelt jährlich etwa 255 Milliarden Transaktionen ab, ist in mehr als 200 Ländern tätig, unterstützt mehr als 160 Währungen und wird weltweit an 80 Millionen Händlerstandorten akzeptiert. Die Integration erleichtert Einzelpersonen auch die Verwendung ihrer Krypto-Bestände für alltägliche Transaktionen und behebt damit eines der grössten Probleme für Krypto-Nutzer - die Möglichkeit, schnell auf ihre digitalen Assets zuzugreifen und sie in der realen Welt auszugeben.

Auswirkungen auf das Krypto-Ökosystem

Die Coinbase-Plattform hat über 100 Millionen verifizierte Nutzer und ist in über 100 Ländern aktiv. Viele der Coinbase-Nutzer haben bereits Debitkarten mit ihren Konten verknüpft. Diese neue Funktion ermöglicht die Echtzeit-Überweisung von Geldern und erlaubt es Kunden, sofort Geld hinzuzufügen, wodurch sie flexibler sind und Handelsmöglichkeiten besser nutzen können. Insgesamt beschleunigt sich die Entwicklung von hybriden Finanzprodukten und -dienstleistungen, die sowohl Fiat- als auch Digital-Asset-Nutzer ansprechen. Diese Fortschritte stehen auch für eine wachsende Akzeptanz von Kryptowährungen in der breiten Öffentlichkeit, was potenziell zu neuen Finanzprodukten und -dienstleistungen führen kann.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Coinbase, um die Bedürfnisse der Kunden in Bezug auf Geldtransaktionen zu erfüllen. Durch die Bereitstellung von Echtzeit-Kontofinanzierung mit Visa Direct und einer berechtigten Visa-Debitkarte können Coinbase-Nutzer mit einer berechtigten Visa-Debitkarte Tag und Nacht Handelsmöglichkeiten nutzen." - Yanilsa Gonzalez Ore, Leiterin von Visa Direct in Nordamerika

Sobald die Integration abgeschlossen ist, können Coinbase-Kunden:

Fiat-Geld in Echtzeit auf ihr Coinbase-Konto überweisen

Kryptowährung auf Coinbase mit der Visa-Debitkarte kaufen

Geld von ihrem Coinbase-Konto auf ihr Bankkonto abheben

Weitere Krypto-Projekte von Visa

Der Zahlungsriese war auch Gründungsmitglied von Facebooks inzwischen eingestelltem Libra-Stablecoin (später „Diem“) im Jahr 2018. Trotz des Scheiterns des Projekts experimentierte Visa weiterhin mit Kryptowährungen und Stablecoins. Darauf folgte 2021 ein Pilotprojekt mit USDC auf der Ethereum-Blockchain. Und im vergangenen Jahr wurde es auf das Solana-Netzwerk ausgeweitet. Dies signalisiert einen grösseren Vorstoss von Visa in den Krypto-Bereich. Vor weniger als einem Monat kündigte der Zahlungsriese auch seine eigene Plattform für die Tokenisierung an.