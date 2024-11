Trump vs. Harris: Auswirkungen auf die Bitcoin- und Krypto-Adoption

Bei der heutigen US-Präsidentschaftswahl tritt Donald Trump gegen Kamala Harris an, wobei das Ergebnis Auswirkungen auf den Krypto-Markt haben wird. Trump hat sich als Krypto-Befürworter positioniert, während die Demokraten eine konservativere Haltung einnehmen.

Unter einer Trump-Präsidentschaft wird eine Lockerung der Regulierung erwartet. Dies dürfte zu einem Anstieg der Bitcoin-Preise führen und die Krypto-Märkte über ihr bisheriges Allzeithoch hinaus treiben. Ein Sieg von Harris dürfte kurzfristig zu einer Enttäuschung am Markt führen. Das derzeitige demokratische Regime steht Innovationen im Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie feindlich gegenüber, wie das harte Durchgreifen der SEC gegen viele in den USA registrierte Blockchain-Unternehmen wie Ripple, Opensea, MetaMask oder Uniswap zeigt.

USA kämpfen um regulatorische Klarheit

Harris' Herangehensweise an die Krypto-Industrie scheint vorsichtiger zu sein und sich auf die Regulierung zu konzentrieren. Konkret sagte sie jedoch wenig darüber, wie sie die Blockchain-Industrie angehen will. Als Mitglied der derzeitigen Regierung hat sie die Branche nur selten und in der Regel im Zusammenhang mit strenger Aufsicht erwähnt. Während einige argumentieren, dass dieser Ansatz zu einem klaren Regulierungsrahmen führen könnte, wie z.B. MiCA für die EU-Region, bezeichnen andere ihn als koordinierte Anstrengung gegen die Branche. Harris hat in Betracht gezogen, den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler zum Finanzminister zu ernennen. Damit könnte „Operation Choke Point 2.0“ praktisch unkontrolliert fortgesetzt werden.

„Sie wird politische Massnahmen unterstützen, die sicherstellen, dass aufstrebende Technologien und diese Art von Industrie weiter wachsen können. [...] Offensichtlich ist sie der Meinung, dass eine der wichtigsten Voraussetzungen ein stabiles Regelwerk ist, ähnlich wie die Strassenverkehrsordnung.“ – Brian Nelson, leitender Berater der Harris-Kampagne

Trump hingegen hat versprochen, Gensler am ersten Tag seiner Präsidentschaft zu entlassen, zusammen mit anderen grossen Versprechungen für die Krypto-Industrie. Dazu gehört die Schaffung einer strategischen nationalen Reserve von 213'000 BTC im Wert von fast 15 Milliarden US-Dollar, die als „permanentes nationales Vermögen“ dienen soll. Trump erklärte auch, dass er die USA zu einer Bitcoin-Supermacht machen wolle, um den globalen Fokus der Blockchain-Industrie auf die Vereinigten Staaten zu lenken. Laut den neuesten Wettzahlen von Polymarket könnte Trump bald gezwungen sein, seinen Worten Taten folgen zu lassen.

Innovation und globaler Wettbewerb

Auch wenn er sich an die Krypto-fokussierten "Single Issue" Wähler richtet, scheint Trump die Bedeutung der wachsenden Blockchain-Branche zu verstehen. Eine Administration könnte die Weichen dafür stellen, einen Löwenanteil der Einnahmen aus der Blockchain-Branche zu erobern, die bis 2030 voraussichtlich 1'431 Milliarden US-Dollar erreichen werden.

Unabhängig vom Ausgang der Wahl ist jedoch mit einem anhaltenden Wachstum und einer zunehmenden Akzeptanz von Blockchain- und Krypto-Assets zu rechnen. So waren beispielsweise die in diesem Jahr in den USA eingeführten Bitcoin-Spot-ETFs trotz des derzeit feindlichen regulatorischen Umfelds ein grosser Erfolg. Sie haben derzeit über 23 Milliarden US-Dollar an neuen Geldern eingenommen und verzeichnen ein wachsendes Interesse von institutioneller Seite. Und wenn die Vorschriften zu streng werden, ist mit einer Abwanderung in Krypto-freundlichere Länder wie das Schweizer Crypto Valley, Dubai oder Singapur zu rechnen.