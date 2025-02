Schweizer Börse SIX ermöglicht die Hinterlegung von Krypto-Collateral

Die Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) führt eine neue Dienstleistung ein, die Finanzinstituten die Hinterlegung von ausgewählten Krypto-Assets als Sicherheiten (engl. = Collateral) ermöglicht. Kunden sollen ihre Sicherheiten dadurch effizienter verwalten können.

Unter dem Namen Digital Collateral Service (DCS) möchte die SIX die Verwaltung von Sicherheiten insbesondere im Umgang mit Kryptowährungen vereinfachen. Das Angebot ist per sofort zugänglich, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Der Service der SIX nutze die Verwendung von Krypto-Assets als Sicherheiten, um das Gegenparteirisiko bei Investitionen und Handel zu minimieren. Die Kryptowährungen werden bei der Digitalbörse der SIX (SDX), die bereits über eine Milliarde USD an digitalen Assets emittierte, hinterlegt.

Collateral Management mit Kryptowährungen

Die SIX nennt als Beispiel für die Dienstleistung ein Unternehmen, das sowohl Bitcoin als auch Anleihen hält. Durch das Angebot könne der Kunde beide als Sicherheit hinterlegen, um ein einzelnes Risiko abzudecken. Die Lösung führe zu einer deutlichen Vereinfachung der Abläufe für Händler und deren Gegenparteien, steigere die Effizienz des Portfoliomanagements und minimiere das Gegenparteirisiko.

Neben der Bereitstellung einer Collateral Management Plattform setze DCS auf die Krypto-Verwahrungsinfrastruktur von SDX und biete den Kunden damit verbesserte Schutzmechanismen. Die SIX führt eine zusätzliche Sicherheitsebene ein, die für viele institutionelle Investierende Voraussetzung sei, um ihre Beteiligung am Handel mit Kryptowährungen zu erhöhen.

Digitale Assets in traditionelle Dienstleistungen integriert

Das Collateral-Angebot ist die direkte Antwort der SIX auf Kundennachfrage für Krypto-Dienstleistungen. Man beobachte ein wachsendes Interesse von institutionellen Investoren an der neuen Anlageklasse. Gerade für dieses risikobewusste Anlegersegment seien vollständig integrierte Dienstleistungen wichtig. Der Digital Collateral Service (DCS) richtet sich primär an Produktanbieter, Händler, Broker, Börsen und Market Maker.