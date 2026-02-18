Incore Bank holt neues Mitglied in die Geschäftsleitung

Die Schweizer Techbank Incore Bank AG beruft Igor Djurdjevic per 1. Februar 2026 als Head of Corporate Services in die Geschäftsleitung. Er ergänzt das Führungsgremium als viertes Mitglied und verantwortet künftig die Bereiche Risk Control, Compliance, Finance und Legal.

Igor Djurdjevic übernimmt die Funktion von René Hertach, der den Bereich Corporate Services aufgebaut hat und per Ende Januar 2026 in den Ruhestand getreten ist. Djurdjevic verfügt über langjährige Führungserfahrung in den Bereichen Risk Control und Compliance bei verschiedenen Schweizer Privatbanken. Zuletzt war er in leitender Funktion bei der Bergos Privatbank tätig. Er hält einen Masterabschluss in Finance der Universität Zürich.

Fokus auf Risk Control, Compliance, Finance und Legal

In seiner neuen Rolle wird Djurdjevic die strategische Steuerung der Corporate-Services-Funktionen übernehmen. Ein Schwerpunkt liegt auf der konsequenten Umsetzung regulatorischer Anforderungen sowie auf der Weiterentwicklung effizienter und regelkonformer Finanz- und Kontrollprozesse.

"Mit Igor Djurdjevic gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten mit fundierter Erfahrung im regulatorischen Umfeld. Seine Fachkompetenz und sein Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden werden die nachhaltige Weiterentwicklung der Incore Bank gezielt unterstützen." - Mark Dambacher, CEO Incore Bank AG

Mit der Erweiterung der Geschäftsleitung stärkt die Incore Bank AG ihre Führungsstruktur und unterstreicht ihren Anspruch auf hohe regulatorische Qualität und verantwortungsvolle Unternehmensführung, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Auch Djurdjevic äussert sich positiv zu seiner neuen Funktion.

"Ich freue mich darauf, die Incore Bank AG in einer Phase der weiteren Entwicklung zu unterstützen. Mein Fokus liegt auf stabilen, effizienten und regulatorisch einwandfreien Prozessen als Grundlage für nachhaltiges Wachstum." - Igor Djurdjevic, Head of Corporate Services Incore Bank AG

Über Incore Bank AG

Incore Bank AG mit Sitz in Schlieren, Schweiz, wurde 2007 gegründet und ist eine international ausgerichtete von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA regulierte B2B-Transaktionsbank für traditionelle und digitale Vermögenswerte. Innovative Lösungen, ein umfassendes Dienstleistungsangebot und hohe technologische Kompetenz positionieren Incore Bank als bevorzugte Techbank und Partnerin für Banken, Finanzintermediäre und Unternehmen im In- und Ausland. Incore Bank steht für Banking & Technologie aus einer Hand: modular, innovativ und sicher.