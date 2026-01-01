Das Jahr 2025 hat seinen Abschluss gefunden. Das gesamte CVJ.CH Team wünscht unserer loyalen Leserschaft ein frohes neues Jahr.

2025 war ein bewegtes Jahr für die Kryptowelt – und für uns. Bitcoin erreichte neue Höchststände, institutionelle Anleger verstärkten ihr Engagement, und regulatorische Klarheit nahm in vielen Jurisdiktionen zu. Wir haben diese Entwicklungen für Sie dokumentiert, eingeordnet und analysiert.

Ein besonderer Meilenstein für uns war die Lancierung von CVJ.AI – unserem KI-gestützten Schwesterportal, das die bedeutendsten Neuigkeiten aus der Krypto- und Finanzwelt filtert und aufbereitet. Damit haben wir unser Angebot erweitert und können noch gezielter auf die Bedürfnisse unserer Leserschaft eingehen.

Für 2026 planen wir keine grossen neuen Projekte. Stattdessen konzentrieren wir uns auf das, was uns ausmacht: fundierte, unabhängige Berichterstattung über die Entwicklungen im Krypto- und Blockchain-Sektor. Qualität vor Quantität bleibt unser Credo.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Treue. Ohne Sie gäbe es kein CVJ.CH.

Auf ein erfolgreiches 2026!

* Ein Frohes Neues! *

Team Crypto Valley Journal