Blockstream Capital Partners übernimmt Schweizer Bitcoin-Dienstleister Berglinde AG

Blockstream Capital Partners (BCP), eine Investmentgruppe von Bitcoin-Pionieren, gibt die geplante Übernahme der Berglinde AG bekannt, einem in der Schweiz ansässigen Bitcoin-Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf Bitcoin-besicherte Kredite und institutionelle Lösungen spezialisiert hat.

Die Übernahme sei ein wichtiger Schritt für die Expansion von BCP in Europa und folge auf strategische Investitionen in den führenden institutionellen Verwahrer Komainu und andere Bitcoin-Finanzinfrastrukturunternehmen. Mit der Aufnahme der Berglinde AG in sein Portfolio stärke BCP seine Position in der Schweiz und im gesamten europäischen Finanzzentrum. Dieser Schritt ergänze die globale Strategie von BCP, traditionelle Finanzdienstleistungen mit Bitcoin-nativen Dienstleistungen zu verbinden, sodass institutionelle Anleger Zugang zu sicheren, konformen und skalierbaren Finanzprodukten auf Bitcoin-Basis erhalten, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Die Unternehmen machten keine Angaben zum Umfang der Transaktion.

Expansion in Europa

2024 in Zug gegründet habe sich Berglinde bei Banken und institutionellen Anlegern schnell einen Namen gemacht – dank ihrer Bitcoin-besicherten Kreditprodukte, ihrer Risikomanagement-Expertise und ihrer tiefen Integration in das Schweizer Finanzökosystem. Unter der Leitung von BCP werde Berglinde seine Präsenz in Europa ausbauen, seine Bitcoin-basierten Vermögensverwaltungsfähigkeiten erweitern und innovative Lösungen wie tokenisierte Vermögenswerte, Kreditplattformen und grenzüberschreitende Investitionsmöglichkeiten entwickeln.

"Wir freuen uns sehr, Berglinde AG bei Blockstream Capital Partners willkommen zu heissen. Diese Übernahme spiegelt unsere langfristige Vision wider: den Aufbau eines vollständig integrierten Bitcoin-Finanzökosystems, das Infrastruktur, Verwahrung und Vermögensverwaltung umfasst. Durch die Kombination der Schweizer Präzision von Berglinde im Finanzdienstleistungsbereich mit unserer globalen Reichweite sind wir in der Lage, institutionellen Anlegern weltweit einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten." - PeterPaul Pardi, Managing Partner von BCP

Blockstream Capital Partners (BCP) ist eine Investmentgruppe von Bitcoin-Pionieren, die die Konvergenz von Bitcoin und institutioneller Finanzierung vorantreibt. Unter der Beratung von Dr. Adam Back, CEO von Blockstream - einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Bitcoin- und Blockchain-Infrastruktur - bringt BCP frühe Bitcoin-Investoren aus der Zeit vor dem ersten Halving und erfahrene Führungskräfte aus dem Bereich der institutionellen Finanzierung mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Verwaltung von globalem Kapital zusammen.