Altcoins gewinnen inmitten Zinssenkungen an Fahrt

Ein zusammenfassender wöchentlicher Rückblick auf die Geschehnisse an den Krypto-Märkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko.

Altcoins schlossen sich der Rallye letzte Woche an, nachdem China sein grösstes Konjunkturpaket seit der Pandemie angekündigt hatte, was die Nachfrage nach Risikoanlagen ankurbelte. Weitere Neuigkeiten: BNY Mellon hat von der US-Börsenaufsicht SEC die Genehmigung erhalten, Krypto-Verwahrung anzubieten. Diese Woche werden wir uns mit folgenden Themen befassen:

Volumen der Bitcoin-Optionen

Altcoins erholen sich nach Chinas Konjunkturpaket

BTCs wachsender Anwendungsfall als Finanzanlage

Optionen-Aktivität heizt sich vor dem vollgepackten vierten Quartal auf

Die Optionsvolumina sind in den letzten Wochen gestiegen, während sich die Märkte in Richtung Risikobereitschaft bewegen. Händler positionieren sich klar für einen Aufwärtstrend, bevor der historisch beste Handelsmonat für BTC beginnt. Der BTC-Kurs hat den Oktober seit 2013 nur zweimal im Minus beendet. Der Grossteil des Volumens konzentriert sich auf die BTC-Optionen, die am Monatsende auslaufen. Normalerweise weisen die Front-Month-Kontrakte mehr Volumen und Liquidität auf.

In diesem Jahr gibt es jedoch mehrere Faktoren, die es anders machen. Erstens hat die US-Notenbank in diesem Monat einen Zinssenkungszyklus eingeleitet und damit ihre Geldpolitik geändert. Die massive Zinssenkung der Fed hat die Risikobereitschaft bereits erhöht. Die Zentralbank hat zwei weitere Zinssenkungen vor Jahresende angekündigt, was zu spekulativen Geschäften mit Kontrakten für den 27. Dezember mit einem beträchtlichen Volumen zu Ausübungspreisen von über 100'000 US-Dollar geführt hat.

Was sich noch nicht auf den Märkten bemerkbar gemacht hat, sind die Auswirkungen des billigeren Dollars und die eventuelle Lockerung der quantitativen Straffungsmassnahmen der Fed, die die Liquidität entzogen haben. Die globale Liquidität hinkt den Märkten hinterher, sodass die Auswirkungen des Lockerungszyklus der Fed erst später sichtbar werden.

Die US-Wahlen dürften die Spekulationen unter den Händlern anheizen. Die demokratische Kandidatin Kamala Harris hat kürzlich ihren Ansatz in Bezug auf digitale Vermögenswerte geändert, während der ehemalige Präsident Donald Trump bereits vor Monaten seine Unterstützung zugesagt hat.

Auch wenn der Fokus auf wahlbedingte Spekulationen trivial erscheinen mag, ist es wichtig, wer die Geschäfte tätigt. Das Spot-BTC-Handelsvolumen betrug im September 10 Milliarden US-Dollar, doppelt so viel wie im gleichen Monat des Jahres 2023. Allerdings ging das Volumen von Monat zu Monat zurück und liegt weiterhin deutlich unter den 16 Milliarden US-Dollar im September 2022. Und das, obwohl BTC den besten September aller Zeiten in Bezug auf die Renditen verzeichnete. Das langsame Anziehen der Volumina auf den Spotmärkten, während sich die Händler auf die Optionsmärkte stürzen, deutet auf eine von versierteren Händlern getriebene jüngste Kurserholung hin.

Die verbesserte Stimmung erstreckt sich über BTC-Derivate und Spotmärkte hinaus, wie wir im Folgenden näher erläutern werden.

Altcoins erholen sich nach Chinas Konjunkturpaket

Auch Altcoins haben in den letzten Wochen von der Risikobereitschaft an den Märkten profitiert. Infolgedessen haben die meisten grossen Altcoins in der vergangenen Woche BTC und ETH übertroffen. Diese Outperformance spiegelt sich im Kaiko's Top 15 Marktindex wider, der am Wochenende seinen höchsten Stand seit Ende Juli erreichte. Während BTC und ETH 60% der Gewichtung in diesem Index ausmachen, machen Altcoins wie SOL und XRP 10% bzw. 9% aus.

Die restlichen 19% der Gewichtung verteilen sich auf die folgenden Altcoins: LINK, DOGE, MATIC, ADA, AVAX, LTC, TRX, SHIB, DOT, BCH und XLM. Aufgrund der verbesserten Performance der Altcoins übertrafen sowohl die Top-10- als auch die Top-15-Indizes von Kaiko in den letzten sieben Tagen den Top-5-Index.

Die Liquidität dieser Token hat sich trotz steigender Preise und einer besseren Marktstimmung noch nicht wesentlich verbessert. Die Volumina sind unverändert. Abgesehen von einem Anstieg im August – inmitten einer breiteren Marktvolatilität – bleiben die Volumina unter den Juli-Niveaus und weit unter den Jahreshöchstständen vom März.

Darüber hinaus hat sich der durchschnittliche Altcoin-Aufschlag an den koreanischen Börsen trotz der Rallye in der vergangenen Woche in einen Abschlag verwandelt und den niedrigsten Stand seit dem Zusammenbruch von FTX erreicht. Dies deutet darauf hin, dass koreanische Händler nach zwei Monaten sinkender Preise Gewinne mitgenommen haben könnten. Historisch gesehen geht eine solche Verschiebung oft einem Anstieg der Kaufaktivitäten und einem Anstieg der Aufschläge voraus. Der Aufschlag wird als prozentuale Differenz zwischen den Altcoin-Preisen in KRW an koreanischen Börsen und ihren USD-Markt-Pendants gemessen.

Koreanische Händler sind für ihre hohe Risikotoleranz bekannt, wobei die Altcoin-Prämie als wichtiger Indikator für die Nachfrage nach risikoreicheren Anlagen dient. Nachdem die Prämie im März mit 11% ihren Höchststand erreicht hatte, ist sie aufgrund der sich abschwächenden globalen Risikostimmung und neuer lokaler Krypto-Vorschriften stetig zurückgegangen.

Im Juli führte Südkorea das Virtual Asset User Protection Act (VAUPA) ein, um Nutzer zu schützen und unfaire Praktiken wie Insiderhandel zu verhindern, was zu einer Verlangsamung des spekulativen Handels beitrug. Eine erhöhte Nachfrage könnte auch von chinesischen Händlern kommen, die in der vergangenen Woche Konjunkturmassnahmen ergriffen haben. Dies könnte Altcoins langfristig zugutekommen, da chinesische Händler für ihre hohe Risikotoleranz bekannt sind.

Letzte Woche kündigte China politische Massnahmen an, die darauf abzielen, das Verbrauchervertrauen und die Binnennachfrage zu verbessern. Das investitionsgetriebene Wachstumsmodell des Landes, das von Infrastruktur und Immobilien angetrieben wird, stand aufgrund der Immobilienkrise vor Herausforderungen. Andere Wachstumstreiber, wie der Konsum, konnten aufgrund der Unsicherheit nach COVID und der sich verschlechternden demografischen Lage nicht in Schwung kommen. Während frühere geldpolitische Massnahmen diesen Trend nicht umkehren konnten, zeigt die positive Marktreaktion auf die jüngste Runde von Konjunkturmassnahmen Optimismus, da chinesische Aktien am Montag ihren besten Handelstag seit 2008 verzeichneten.

Wird Bitcoin Gold einholen?

Bitcoin hat in den letzten Monaten schlechter abgeschnitten als Gold und spiegelte während des Ausverkaufs im August die Risikoanlagen wider. Das BTC-zu-Gold-Verhältnis ist von 33 Unzen pro BTC im März auf 24 in der letzten Woche gesunken. Unterdessen hat der Goldpreis zwischen März und August nominal alle Rekorde gebrochen, was vor allem auf die Nachfrage der Zentralbanken in Schwellenländern zurückzuführen ist. Dies spiegelt eine Diversifizierungsstrategie weg von auf Dollar lautenden Vermögenswerten wider, die den Goldpreisen trotz eines Hochzinsumfelds, das normalerweise die Attraktivität von Gold dämpft, eine solide Unterstützung bietet.

Während Zentralbanken aufgrund der Volatilität von Bitcoin weit davon entfernt sind, die Kryptowährung zu halten, ist das Interesse von Unternehmen an BTC als strategisches Finanzvermögen gestiegen. Unternehmen wie die japanische Investmentfirma Metaplanet und das in den USA ansässige Unternehmen Semler Scientific folgten dem Beispiel von MicroStrategy und fügten Bitcoin zu ihren Finanzbeständen hinzu, um sich gegen globale Instabilität abzusichern. Beide Unternehmen planen, ihre BTC-Käufe mit Fremdkapital zu finanzieren. Die Korrelation zwischen BTC und ihren Aktienkursen hat seit ihren Ankündigungen zugenommen: Metaplanets Korrelation mit BTC stieg auf 0.4 und Semlers auf 0.5, obwohl beide immer noch niedriger sind als MicroStrategys 0.7.

Trotz der steigenden Korrelation hat sich ihre Kursentwicklung auseinanderentwickelt. Metaplanet stieg seit Jahresbeginn um über 700%, während die Aktie von Semler Scientific um 50% fiel. Dies deutet darauf hin, dass die Aufnahme von Bitcoin in die Bilanz eines Unternehmens zumindest kurzfristig kein Garant für eine positive Aktienperformance ist. Andere Faktoren wie die Fundamentaldaten des Unternehmens, Gewinnberichte oder branchenspezifische Herausforderungen spielen weiterhin eine wichtige Rolle.

Dieses wachsende Interesse an BTC als Finanzanlage spiegelt sich in der gestiegenen Nachfrage einiger Regierungen wider und könnte ein neues strukturelles Angebot darstellen, das der Nachfrage der Zentralbanken nach Gold ähnelt. Seit April hat Metaplanet 38.464 BTC erworben und damit seine Bestände während der Marktabverkäufe erhöht, während Semler derzeit 1.012 BTC hält.