Wöchentliche Bitcoin USD Chart Analyse Kalenderwoche 36 – 2021

Bitcoin USD Chartanalyse – Nachhaltige Überwindung der 50’000er Marke scheitert

Die Berichtswoche begann zunächst vielversprechend, allerdings versetzte eine am Dienstag einsetzende Verkaufswelle den Träumen der Bullen ein jähes Ende. Zum Wochenschluss der Vorwoche wurde am Sonntag mit 51’800 USD erstmals seit 113 Tagen ein Handelsgeschehen oberhalb der 50’000er Marke registriert. Entsprechend wurde am Montag die Tendenz steigender Kurse, welche ihren Ursprung in der vorangegangenen Berichtswoche hatte, fortgesetzt und erreichte mit 52’698 USD einen weiteren Tageshöchststand. Der Dienstag hatte es dann aber in sich. Erste Gewinnmitnahmen leiteten bereits in den frühen Handelsstunden zurück an den oberen Bereich der 50’000er Marke. Ein anschliessender Bruch der neu geschaffenen Supportzone führte zu Liquidationen in gehörigem Ausmass, was Tagestiefstkurse unterhalb 43’000 USD nach sich zog. Zum Handelsschluss entspannte sich die Situation ein wenig und der Preis stabilisierte sich zum Handelsende bei 46’755 USD. Der von den Extremständen berechnete rund 20% prozentige Kurseinbruch des Vortages wurde am Mittwoch mit weiteren Abgaben quittiert, jedoch in überschaubareren Massen und so schloss Bitcoin mit 46’100 USD oder gut 1.5% tiefer den Tag ab. Auf einen Donnerstag mit ähnlichem Schlussniveau folgte am Freitag erneuter Abgabedruck, welcher den Kurs mit 44’861 USD abermalig tiefer aus dem Handelstag gehen liess. Das Wochenende war von einer Konsolidierung im Bereich 45’000 USD geprägt.

Ausbruch aus oberem Bereich des dreimonatigen Preiskorridors führt an wegweisende Widerstände

Rückblick Tagesintervall

Nach dem Kurssturz von Mitte März 2020 etablierte sich eine veritable Gegenbewegung. Diese führte bis an die Widerstandszonen oberhalb 10’000 USD. Nach einer ersten Zurückweisung und einer knapp zweimonatigen Konsolidierungsphase folgte am 27. Juli ein Durchbruch durch die fundamentale Widerstandszone, welche sich seit August 2019 etablierte und Bitcoin bis dato bereits einige male scheitern liess.

Interessant war die Widerstandszone um 10’000 USD in mehrfacher Hinsicht. Zum einen befindet sich hier der 0.618 Fibonacci Punkt der gesamten Abwärtsbewegung, welche Ende Juni 2019 knapp unter 14’000 USD eingeläutet wurde. Zum anderen fungierte die Zone rund um 10’000 USD gleichzeitig als Bestätigung des nach wie vor bärischen Trends von tieferen Höchstkursen seit Dezember 2017 (siehe Makrosicht auf Wochenbasis). Bitcoin konnte sich seit Ende Juli 2020 oberhalb des neu geschaffenen Supports im Bereich 10’000 USD etablieren und lieferte mit dem Bruch der Widerstandszone um 12’200 USD gegen Ende Oktober 2020 eine erste Bestätigung einer Trendumkehr. In den Folgewochen akzentuierte sich der positive Trend und führte Bitcoin eingangs November 2020 durch die 14’000er Widerstände und anfangs Dezember erstmalig nahe an die damaligen Allzeithöchststände um 20’000 USD, welche seit der Hausse 2017 für 158 Wochen unberührt blieben.

Seit dem Ausbruch durch die wichtigen 14’000er Widerstände anfangs November ging es Schlag auf Schlag. Mit dem Durchbruch durch das alte Allzeithoch bei 20’000 USD kam es zu einer starken Akzentuierung des Aufwärtstrends, welche den Bitcoin Preis am 14. April sein neues Allzeithoch knapp unter 65’000 USD markieren liess. Die rasante Aufwärtsbewegung war bis anhin von 3 Korrekturen geprägt, die jeweils um den 50 Tagesdurchschnitt (hellblaue Linie) ihren Tiefpunkt fanden. Die vierte Korrektur führte allerdings erstmalig deutlich darunter und so kam es auch zu einer Verletzung der seit Jahresbeginn als Support dienenden Trendlinie, geformt durch die jeweiligen Tagestiefstkurse. In den vergangenen Wochen erwuchs daraus ein beschleunigter Abwärtstrend, welcher unter wichtige Unterstützungszonen führte. In der Folge konsolidierte der Preis im Korridor 30’000 – 40’000 USD für drei Monate, bis zum jüngsten Ausbruch aus dem oberen Bereich des Korridors. Dieser führt direkt an die Widerstandszonen, welche sich zwischen Februar und Mai gebildet haben.

Ausblick

Wir befinden uns oberhalb des 11 Wochen anhaltenden Preiskorridors 30’000 – 40’000 USD. Ein „Roundig Bottom Szenario“ im Bereich des 0.618 Fibonacci Punkt, der sich zwischen dem Start des rasanten Aufwärtstrends und dem neuen Allzeithoch berechnet, hat sich in einer starken Aufwärtsbewegung manifestiert.

Die beeindruckende Gegenbewegung, die auf den letzten gescheiterten Versuch, die 30’000 USD Supportzone zu durchbrechen folgte, kam bestimmt und brachte Bitcoin direkt an die 50’000er Widerstände. Ein nachhaltiges Etablieren oberhalb dieses Bereichs scheiterte in der Berichtswoche und führte zu einer happigen Preiskorrektur.

Wie öfters erwähnt, diente das Preisgebiet 50’000 USD zwischen Februar und Mai mehrmals als Unterstützung und ist als signifikanter Widerstand einzustufen. Dieser Umstand wurde dem Markt in der Berichtswoche eindrücklich in Erinnerung gerufen. Die negative RSI Divergenz wies zuletzt auf ein mögliches Abprallen hin. Die aktuelle Stabilisierung im Supportbereich 45’000 USD, nahe dem 50 Tagesdurchschnitt, ist vorerst positiv zu werten. Die Zone dient sogleich als erste Indikation für den Marktzustand. Ein weiteres Abdriften sollte spätestens in der Region 41’000 USD enden, um das positive Momentum seit Ende Juli nicht zu gefährden. Eine allfällige längere Konsolidierung, gezeichnet durch eine Serie von niedrigeren Tagesschlusskursen, führt das Risiko einer sich etablierenden „Bullenfalle“ mit sich.

Neues Allzeithoch oder Gefahr einer Bullenfalle

Rückblick Wochen Intervall

Bitcoin konnte 2020 im wöchentlichen Intervall erstmalig oberhalb von 10’000 USD einen höheren Höchstkurs setzen, welcher den vorherrschenden bärischen Trend seit Dezember 2017 gebrochen hat. Damit wurde die Serie von tieferen Höchstkursen, die sich über 135 Wochen hinzog, unterbrochen (1).

Seit dieser ersten Überwindung des bärischen Trends verdichteten sich die Anzeichen für eine valable Trendumkehr. Mit dem Durchstoss durch wichtige Widerstandszonen und einer kontinuierlichen Entwicklung oberhalb des 21 Wochendurchschnitts (2) stiegen zusehends die Wahrscheinlichkeiten für ein erneutes Erreichen des 2017/18 geschaffenen Allzeithochs. Dies wurde Mitte Dezember 2020 vollzogen. Es folgte eine stark akzentuierte Preisfindung oberhalb dieser historischen Marke, welche Mitte April mit 65’000 USD ein neues Allzeithoch hervorbrachte. Eine seit diesem Zeitpunkt eingeleitete Konsolidierung endete in einem veritablen Kursrutsch, der Bitcoin in nur zwei Wochen zurück an die 30’000 USD Marke brachte. Ein anschliessender Ausbruch aus dem 10 wöchigen Konsolidierungsgebiet 30’000 – 40’000 USD bringt Bitcoin an die 50’000er Widerstände zurück.

Ausblick

Mit den Preisbewegungen im vergangen Jahr wurde ein gutes Fundament geschaffen, um nachhaltig neue Sphären jenseits der 2017 erreichten Allzeithöchstkurse zu erklimmen. Der Bruch der 20’000 USD Marke führte eindrücklich die Kraft der sich seit Oktober etablierenden Aufwärtsbewegung vor. Der rasante Kursanstieg wurde nun jäh mit einem Kurssturz unterbrochen, welcher Bitcoin sogar unter den in der Vergangenheit zuverlässigen Bullen oder Bärmarktphasen definierenden 21 Wochendurchschnitt (2) brachte.

Die drei Monate andauernde Korrekturphase in der Zone 30’000 – 40’000 USD konnte Bitcoin hinter sich lassen. Die Konsolidierung fand im interessanten 0.618 Fibonacci Gebiet seit dem Start des Bullenmarktes statt. Nach Ausbruch aus dem oberen Preisband des dreimonatigen Korridors, führte eine fortgesetzte signifikante Gegenbewegung den Kurs innerhalb der vergangenen 3 Wochen bis an die 50’000 USD Zone zurück und negiert zugleich eine sich abbildende Schulter-Kopf-Schulter Formation.

Mit dem Halten des 30’000er Supports in der 0.618 Fibonacci Zone bleibt ein Szenario einer sich fortführenden Preisentwicklung, welche schlussendlich über das bestehende Allzeithoch hinausführt, intakt. Ein solches Szenario wird durch Preisgeschehen oberhalb der 40’000er Supportzone und einer nachhaltigen Rückeroberung des 21-Wochendurchschnitts über die nächste Zeit bekräftig. Eine mutmassliche „Make it or break it“ Situation zeichnet sich im aktuellen Preisgebiet in den nachfolgenden Wochen ab. Hier entscheidet der Markt, ob eine Preisfindung oberhalb des Allzeithochs stattfinden soll, oder ob die gegenwärtige Aufwärtsbewegung unterhalb des Allzeithochs in einer „Bullenfalle“ wie im Januar 2018 endet.

Haftungsausschluss

Alle Angaben in dieser Publikation erfolgen ausschliesslich zu allgemeinen Informationszwecken. Die in dieser Publikation zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und sind auch nicht als solche beabsichtigt. Diese Publikation stellt kein Angebot und keine Empfehlung oder Aufforderung für eine Anlage in ein Finanzinstrument einschliesslich Kryptowährungen und dergleichen dar und ist auch nicht als Angebot, Empfehlung oder Aufforderung beabsichtigt. Die in der Publikation enthaltenen Inhalte stellen die persönliche Meinung der jeweiligen Autoren dar und sind nicht als Entscheidungsgrundlage geeignet oder beabsichtigt.

Risikohinweis

Anlagen und Investitionen, insbesondere in Kryptowährungen, sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Kryptowährungen sind sehr volatil und können daher in kurzer Zeit extremen Kursschwanken ausgesetzt sein.