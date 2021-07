Wöchentliche Bitcoin USD Chart Analyse Kalenderwoche 28 – 2021

Bitcoin USD tägliche Basis

Bitcoin USD Chartanalyse – Kontinuierlich tiefere Kurse

Die Berichtswoche begann mit fortgesetztem Handelsgeschehen auf dem Niveau der Vorwoche im Bereich 33’500 USD. Während der Bitcoin Preis am Sonntag noch leicht höher als am Vortag bei 34’258 USD aus dem Markt ging, kam es am Montag zu Abgabedruck. Dieser führte den Kurs zum Tagesschluss zurück an die 33’000 USD, eine Zone, die seit der Konsolidierung schon öfters eine Rolle spielte. Am Dienstag und Mittwoch konsolidierte der Preis in engen Handelsspannen im Bereich 33’730 USD. Gegen Wochenschluss kam abermals Verkaufsdruck auf und führte am Freitag an die 31’376 USD zurück. Damit erreichte Bitcoin erneut das Preisgebiet, welches seit dem Selloff vom 19. Mai etliche male als Support diente. Am Wochenende konsolidierte der Preis oberhalb der 31’000 USD Marke.

Fortgesetztes Handeln im unteren Bereich des Korridors 30’000 – 40’000 USD

Rückblick Tagesintervall

Nach dem Kurssturz von Mitte März 2020 etablierte sich eine veritable Gegenbewegung. Diese führte bis an die Widerstandszonen oberhalb 10’000 USD. Nach einer ersten Zurückweisung und einer knapp zweimonatigen Konsolidierungsphase folgte am 27. Juli ein Durchbruch durch die fundamentale Widerstandszone, welche sich seit August 2019 etablierte und Bitcoin bis dato bereits einige male scheitern liess.

Interessant war die Widerstandszone um 10’000 USD in mehrfacher Hinsicht. Zum einen befindet sich hier der 0.618 Fibonacci Punkt der gesamten Abwärtsbewegung, welche Ende Juni 2019 knapp unter 14’000 USD eingeläutet wurde. Zum anderen fungierte die Zone rund um 10’000 USD gleichzeitig als Bestätigung des nach wie vor bärischen Trends von tieferen Höchstkursen seit Dezember 2017 (siehe Makrosicht auf Wochenbasis). Bitcoin konnte sich seit Ende Juli 2020 oberhalb des neu geschaffenen Supports im Bereich 10’000 USD etablieren und lieferte mit dem Bruch der Widerstandszone um 12’200 USD gegen Ende Oktober 2020 eine erste Bestätigung einer Trendumkehr. In den Folgewochen akzentuierte sich der positive Trend und führte Bitcoin eingangs November 2020 durch die 14’000er Widerstände und anfangs Dezember erstmalig nahe an die damaligen Allzeithöchststände um 20’000 USD, welche seit der Hausse 2017 für 158 Wochen unberührt blieben.

Seit dem Ausbruch durch die wichtigen 14’000er Widerstände anfangs November ging es Schlag auf Schlag. Mit dem Durchbruch durch das alte Allzeithoch bei 20’000 USD kam es zu einer starken Akzentuierung des Aufwärtstrends, welche den Bitcoin Preis am 14. April sein neues Allzeithoch knapp unter 65’000 USD markieren liess. Die rasante Aufwärtsbewegung war bis anhin von 3 Korrekturen geprägt, die jeweils um den 50 Tagesdurchschnitt (hellblaue Linie) ihren Tiefpunkt fanden. Die vierte Korrektur führte allerdings erstmalig deutlich darunter und so kam es auch zu einer Verletzung der seit Jahresbeginn als Support dienenden Trendlinie, geformt durch die jeweiligen Tagestiefstkurse. In den vergangenen Wochen erwuchs daraus ein beschleunigter Abwärtstrend, welcher unter wichtige Unterstützungszonen führte. In der Folge konsolidierte der Preis im Korridor 30’000 – 40’000 USD.

Ausblick

Nach dem jüngsten Preisverfall konsolidiert der Bitcoin Preis weiterhin im neuen Preiskorridor 30’000 – 40’000 USD. Das Preisgeschehen findet mittlerweile unter dem 50- sowie dem 200 Tagesdurchschnitt statt. Letzterer wurde seit April 2020 nicht mehr unterschritten. Die bullishe Struktur ist angeschlagen, aber noch nicht ganz gebrochen. Interessant bleibt die 30’000er Supportzone, welche vorerst als Boden des aktuellen Ausverkaufs diente. Dieser Bereich stellt zudem den 0.618 Fibonacci Punkt zwischen dem Start des rasanten Aufwärtstrends seit Ende Oktober und dem Allzeithoch von Mitte April dar.

Bitcoin erfährt seit dem Scheitern an der 40’000 USD Widerstandszone ein sich abschwächendes positives Momentum, welches sich durch eine konsequente Serie von tieferen Tageshöchstkursen auszeichnet. Die 30’000er Supportzone wird abermals getestet, was negativ zu werten ist. Eine freundlichere Tendenz würde mit einem erneuten Lösen weg von der 30’000 USD Zone entstehen und so ein „Rounding Bottom“ Szenario wahrscheinlicher machen. Damit könnte auch ein Bruch des seit 190 Tagen andauernden Abwärtstrends im RSI Index gelingen.

Prinzipiell deutet die abnehmende Schwankungsbreite des Marktes auf eine baldige richtungsweisende Bewegung mit ansteigender Volatilität hin. Wird die 30’000 USD Supportzone nachhaltig gebrochen, wird ein Besuch des alten Allzeithochs von 20’000 USD wahrscheinlich. Ein zurückkehrendes bullishes Sentiment zeichnet sich durch den Bruch der abwärts gerichteten Trendlinie seit Mitte Juni sowie dem Abwärtstrends des RSI Indikators aus. Allerdings kann auch in diesem Szenario erst bei einer fortwährenden Überwindung der 40’000er Widerstandszone von einer nachhaltigen Rückkehr des bullishen Momentums gesprochen werden.

Bemerkenswerte Risse im Fundament

Rückblick Wochen Intervall

Bitcoin konnte 2020 im wöchentlichen Intervall erstmalig oberhalb von 10’000 USD einen höheren Höchstkurs setzen, welcher den vorherrschenden bärischen Trend seit Dezember 2017 gebrochen hat. Damit wurde die Serie von tieferen Höchstkursen, die sich über 135 Wochen hinzog, unterbrochen (1).

Seit dieser ersten Überwindung des bärischen Trends verdichteten sich die Anzeichen für eine valable Trendumkehr. Mit dem Durchstoss durch wichtige Widerstandszonen und einer kontinuierlichen Entwicklung oberhalb des 21 Wochendurchschnitts (2) stiegen zusehends die Wahrscheinlichkeiten für ein erneutes Erreichen des 2017/18 geschaffenen Allzeithochs. Dies wurde Mitte Dezember 2020 vollzogen. Es folgte eine stark akzentuierte Preisfindung oberhalb dieser historischen Marke, welche Mitte April mit 65’000 USD ein neues Allzeithoch hervorbrachte. Eine seit diesem Zeitpunkt eingeleitete Konsolidierung endete in einem veritablen Kursrutsch, der Bitcoin in nur zwei Wochen zurück an die 30’000 USD Marke brachte.

Ausblick

Mit den Preisbewegungen im vergangen Jahr wurde ein gutes Fundament geschaffen, um nachhaltig neue Sphären jenseits der 2017 erreichten Allzeithöchstkurse zu erklimmen. Der Bruch der 20’000 USD Marke führte eindrücklich die Kraft der sich seit Oktober etablierenden Aufwärtsbewegung vor. Der rasante Kursanstieg wurde nun jäh mit einem Kurssturz unterbrochen, welcher Bitcoin sogar unter den in der Vergangenheit zuverlässigen Bullen oder Bärmarktphasen definierenden 21 Wochendurchschnitt (2) brachte.

Es bleibt abzuwarten, wie nachhaltig sich die aktuelle Verkaufswelle gestaltet. Bitcoin hatte in der Vergangenheit in Bullenphasen gleichermassen Rückschläge von >50% durchlebt. Je nachdem, von welchem Punkt man die Fibonacci Retracements berechnet (Start Bullmarkt – ATH 65k oder Durchbruch altes ATH 20k – ATH 65k) sind wir aktuell in der interessanten Zone 0.5 oder 0.618. Eine Rückeroberung des 21 Wochendurchschnitts ist über die nächsten Wochen für ein positives Bild nötig und würde zugleich ein Bruch der historischen Widerstände ab 48’000 USD bedeuten. Rückschläge auf tiefere Niveaus bergen das Risiko einer sich bestätigenden Schulter-Kopf-Schulter Formation, was negativ zu werten ist.

